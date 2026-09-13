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Estética moderna y tonos crema y marrón: así es la casa de Cami Mayan

La influencer suele compartir con sus seguidores distintos aspectos de su vida cotidiana y, en esta oportunidad, mostró algunos de los espacios de su propiedad.

Cami Mayan mostró distintos ambientes de su casa y sorprendió con su estilo de decoración. (Foto: Instagram/@camimayan)
Cami Mayan mostró distintos ambientes de su casa y sorprendió con su estilo de decoración. (Foto: Instagram/@camimayan)
  • La influencer compartió imágenes de distintos ambientes de su hogar.
  • La propuesta combina diferentes estilos y elementos decorativos.
  • Cada espacio tiene detalles pensados para aportar personalidad.
  • La casa refleja una estética actual y cuidada.
  • Algunos ambientes se destacan por sus objetos y accesorios.

Estética moderna y tonos crema y marrón: la influencer compartió imágenes de distintos ambientes de su hogar y dejó ver una decoración marcada por los colores neutros, los muebles de diseño y una estética moderna y cálida. Así es la casa de Cami Mayan.

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La elección de materiales, mobiliario y accesorios muestra una búsqueda por combinar funcionalidad con diseño, sin abandonar la sensación cálida que generan los tonos neutros. El resultado es una ambientación actual y suave, en la que los tonalidades crema, beige y marrón funcionan como hilo conductor y los detalles de color aparecen como pequeños puntos de contraste.

De esta manera, la casa de la modelo combina piezas de inspiración mid-century, textiles en matices tierra y elementos contemporáneos.

Cómo es la casa de Cami Mayan

Cami Mayan publicó imágenes del trabajo realizado por un estudio de arquitectura y diseño y permitió conocer parte de la decoración de su hogar. La propuesta tiene como protagonistas a los tonos marfil, hueso y marrón, combinados con muebles modernos y diferentes objetos que aportan personalidad a cada ambiente.

Uno de los espacios que más se destaca es el living, donde un amplio sillón blanco funciona como pieza central. El ambiente se completa con una alfombra a cuadros en gamas crema y tostado, que aporta textura y genera contraste con la superficie clara del sofá. La paleta neutra se repite en distintos sectores de la vivienda y crea una estética cálida, simple y sofisticada.

Cami Mayan

Cami Mayan

En el dormitorio también predominan los matices claros y las diferentes tonalidades de beige y marrón. La cama está acompañada por varios almohadones de distintas texturas, mientras que el respaldo se destaca por su forma curva y orgánica, uno de los detalles que le aporta personalidad al ambiente. La combinación de textiles y formas redondeadas mantiene la estética moderna que atraviesa el resto de la casa.

En el comedor, la protagonista es una mesa de madera de forma ovalada, acompañada por sillas de diseño moderno. Las sillas, de inspiración mid-century y en azul marino, generan un contraste con la paleta de tonos tierra que domina los ambientes. Una lámpara colgante de diseño contemporáneo completa el espacio y combina elementos de diferentes estilos.

El baño mantiene la estética cuidada del resto de la casa, aunque incorpora un elemento que se diferencia del predominio de los colores lisos.

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