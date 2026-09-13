Video: Franco Colapinto ganó dos posiciones y se ubicó séptimo en la largada del GP de España

El piloto argentino de Alpine largó noveno en la vuelta de formación del Gran Premio de España y pasó a Piastri (McLaren) y Lawson (Red Bull) en el comienzo de la carrera. Su compañero Pierre Gasly comenzó décimo cuarto y ganó solo una posición.

El piloto argentino Franco Colapinto ganó dos posiciones en la largada del Gran Premio de España y se ubicó séptimo tras pasar al australiano Oscar Piastri (MacLaren) y al neozelandés Liam Lawson (Red Bull) en la primera vuelta. Su compañero de Alpine, Pierre Gasly , comenzó décimo cuarto y ganó solo una posición.

Colapinto quedó detrás del británico George Russell (Mercedes). Lando Norris (MacLaren) defendió el primer puesto del que largó y se mantuvo en la primera vuelta sin incidentes. El argentino lanzó con los neumáticos medios y tuvo un problema en las llantas posteriores tras la décima vuelta por lo que se los cambiaron a los duros y quedó décimo al reincorporarse.

"Con ganas de la carrera, con muchas ganas de la primera experiencia acá en Madrid, un circuito que es muy divertido . A ver en carrera qué pasa, ojalá hacer una buena estrategia e ir para adelante ", había deseado el argentino en diálogo con ESPN horas antes de correr.

En la tabla de puntos Alpine se encuentra sexto con 62 , superado por Racing Bulls (75 puntos), Red Bull (204 puntos), McLaren (287 puntos), Ferrari (346 puntos) y Mercedes (468 puntos). En cuanto a pilotos, Colapinto acumula 21 puntos y su compañero Gasly, 41 puntos. Hasta la carrera de este domingo, lidera Kimi Antonelli (Mercedes) con 267 puntos , seguido por Russell con 201.

Franco Colapinto logró meterse en la Q3 por cuarta vez en la temporada este sábado, pero también protagonizó uno de los momentos más impactantes del fin de semana, en el marco del Gran Premio de España.

En la segunda tanda clasificatoria, Colapinto le hizo frente a la curva La Monumental, considerada la más peligrosa del circuito madrileño. Allí, su monoplaza sufrió un fuerte sobregiro que hizo viborear el auto y lo puso al borde del accidente.

En ese instante de máxima tensión, el piloto argentino desplegó toda su destreza al volante para evitar el choque contra el muro, tal como había ocurrido con otros pilotos anteriormente. La reacción rápida y precisa del argentino le permitió mantener el control del auto y seguir en pista, conformando una de las mejores maniobras del fin de semana que valió el elogio de la propia Fórmula 1.

La Monumental is not the place you want oversteer...



Thankfully, Franco Colapinto saved this moment! #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/TFlZLI71cM — Formula 1 (@F1) September 12, 2026

El sector de "La Monumental" ya venía siendo la gran preocupación de los equipos durante los días previos. El nivel de exigencia del trazado madrileño no perdonó a nadie e hizo pasar sobresaltos incluso a los más experimentados. Sin ir más lejos, la última sesión de entrenamientos (FP3) debió recortarse tras un despiste de Lewis Hamilton, en una tanda donde Oliver Bearman también terminó contra las protecciones.