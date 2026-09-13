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Un famoso conductor de TV se casó en secreto tras siete años de relación

La pareja convocó a sus amigos y familiares al cumpleaños de la joven, pero solo fue una excusa porque cuando llegaron, todos se sorprendieron al ver a una jueza de paz.

Se casó Julián Weich.

Se casó Julián Weich.

Un reconocido conductor argentino se casó en secreto y sorprendió incluso a sus propios invitados. Todos habían sido convocados para celebrar un cumpleaños, pero al llegar al lugar se encontraron con una jueza y una boda inesperada. Fue Julián Weich quien dio el sí junto a su pareja, Jennifer.

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La pareja decidió mantener la ceremonia en silencio y organizó una celebración íntima con familiares y amigos cercanos. El encuentro se realizó en el restaurante Tomate, en Palermo Soho, que cerró sus puertas especialmente para preservar la privacidad del festejo.

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La sorpresa fue total para varios de los presentes, que desconocían el verdadero motivo de la reunión. Habían recibido la invitación con la idea de asistir al cumpleaños de Jennifer, pero descubrieron que Julián Weich y su pareja estaban a punto de casarse. Entre los invitados estuvo Momo, uno de los hijos del conductor.

La historia de amor entre Julián Weich y su pareja Jennifer

La historia de amor entre Weich y Jennifer comenzó en 2019. El conductor fue convocado para trabajar en un evento en el que ella se desempeñaba para una petrolera y allí tuvieron su primer encuentro. Sin embargo, en ese momento la relación no avanzó.

Tiempo después volvieron a comunicarse a través de Instagram y decidieron verse nuevamente. A partir de ese momento comenzaron a compartir más tiempo y construyeron su relación, aunque siempre mantuvieron el vínculo lejos de una gran exposición pública.

Después de varios años juntos, la pareja decidió dar un paso más y casarse. Lo hicieron de manera íntima y sin anticiparlo a sus invitados, que llegaron pensando que participarían de un cumpleaños y terminaron siendo testigos de una de las sorpresas más importantes de la noche.

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