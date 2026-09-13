Es mega famoso, tuvo un accidente que casi termina con su vida y un año después agradece su salud El influencer estuvo internado en terapia intensiva por un mes y peleó por despertarse. Finalmente, pudo recuperarse y hoy publico un comunicado emocionante. Agregar C5N en









Thiago Medina se recuperó.

A un año del grave accidente de moto que lo dejó al borde de la muerte y lo mantuvo cerca de un mes en terapia intensiva, Thiago Medina publicó un sentido comunicado en sus redes sociales. El exparticipante de Gran Hermano recordó el difícil momento que atravesó y agradeció la nueva oportunidad que tuvo, además de dedicarle un mensaje especial a Daniela Celis, la madre de sus hijas.

El accidente ocurrió el 12 de septiembre de 2025, cerca de las 19:50, en la Ruta 7, a la altura del cruce con la calle La Providencia, en Francisco Álvarez, partido de Moreno. Thiago circulaba en moto rumbo a General Rodríguez cuando chocó contra un automóvil y sufrió graves heridas.

Como consecuencia del impacto, tuvieron que extirparle el bazo y sufrió fracturas en varias costillas, además de lesiones en los pulmones, los riñones y el hígado. Permaneció sedado y con asistencia respiratoria mecánica durante casi un mes, mientras su familia y sus seres queridos seguían de cerca su evolución.

El mediático descartó complicaciones mayores a poco de cumplirse el primer aniversario del accidente. Redes sociales Thiago recordó lo ocurrido con un mensaje en sus redes sociales. “Hoy se cumple un año de mi accidente. Gracias a Dios estoy acá y puedo contarlo”. Luego, hizo referencia a la importancia de poder seguir presente en la vida de sus hijas: “Estoy profundamente agradecido por tener una nueva oportunidad y, sobre todo, por poder ver crecer a mis bebés y acompañarlas en todo lo que se viene”.

El exparticipante de Gran Hermano también dejó una reflexión para sus seguidores sobre lo rápido que puede cambiar la vida. “Nunca dejen de agradecerle a Dios y de pedirle un día más de vida, porque uno nunca sabe lo que puede pasar. La vida puede cambiar en un segundo”. Además, agradeció a todas las personas que estuvieron presentes durante su internación: “Los quiero muchísimo a todos y quiero agradecerles de corazón por haber orado por mí, por acompañarme y por estar presentes en ese momento tan difícil”.

El sentido mensaje de Thiago Medina a Daniela Celis En otra publicación, Thiago le dedicó unas palabras a Daniela Celis, quien lo acompañó durante todo el proceso. “Y también quiero agradecerte a vos, Dani, que estuviste en todo momento apoyándome, especialmente en esta situación. Sabés que te quiero muchísimo y que, pase lo que pase, siempre vamos a ser familia”. También destacó el esfuerzo que realizó Celis durante las semanas que permaneció internado. “Quiero agradecerte también por haberte puesto la mochila al hombro durante ese mes y haber cargado con tantas cosas. Sé que no fue fácil para vos, y valoro muchísimo todo lo que hiciste”. Por último, Thiago se refirió al vínculo que mantienen como padres de sus hijas y a la posibilidad de seguir acompañándolas. “Dentro de todo lo malo, algo lindo salió de todo esto: hoy estoy acá, y podemos seguir juntos viendo crecer a nuestras hijas y acompañándolas en cada etapa de sus vidas. Te quiero muchísimo, hoy y siempre. Gracias por todo, Dani”.