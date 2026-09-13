IR A
IR A

Es mega famoso, tuvo un accidente que casi termina con su vida y un año después agradece su salud

El influencer estuvo internado en terapia intensiva por un mes y peleó por despertarse. Finalmente, pudo recuperarse y hoy publico un comunicado emocionante.

Thiago Medina se recuperó.
Thiago Medina se recuperó.

A un año del grave accidente de moto que lo dejó al borde de la muerte y lo mantuvo cerca de un mes en terapia intensiva, Thiago Medina publicó un sentido comunicado en sus redes sociales. El exparticipante de Gran Hermano recordó el difícil momento que atravesó y agradeció la nueva oportunidad que tuvo, además de dedicarle un mensaje especial a Daniela Celis, la madre de sus hijas.

Lady Gaga fue mamá por primera vez.
Te puede interesar:

Lady Gaga ocultó su embarazo: se conocieron las primeras fotos de su hijo junto a Michael Polansky

El accidente ocurrió el 12 de septiembre de 2025, cerca de las 19:50, en la Ruta 7, a la altura del cruce con la calle La Providencia, en Francisco Álvarez, partido de Moreno. Thiago circulaba en moto rumbo a General Rodríguez cuando chocó contra un automóvil y sufrió graves heridas.

Como consecuencia del impacto, tuvieron que extirparle el bazo y sufrió fracturas en varias costillas, además de lesiones en los pulmones, los riñones y el hígado. Permaneció sedado y con asistencia respiratoria mecánica durante casi un mes, mientras su familia y sus seres queridos seguían de cerca su evolución.

El mediático descartó complicaciones mayores a poco de cumplirse el primer aniversario del accidente.

El mediático descartó complicaciones mayores a poco de cumplirse el primer aniversario del accidente.

Thiago recordó lo ocurrido con un mensaje en sus redes sociales. “Hoy se cumple un año de mi accidente. Gracias a Dios estoy acá y puedo contarlo”. Luego, hizo referencia a la importancia de poder seguir presente en la vida de sus hijas: “Estoy profundamente agradecido por tener una nueva oportunidad y, sobre todo, por poder ver crecer a mis bebés y acompañarlas en todo lo que se viene”.

El exparticipante de Gran Hermano también dejó una reflexión para sus seguidores sobre lo rápido que puede cambiar la vida. “Nunca dejen de agradecerle a Dios y de pedirle un día más de vida, porque uno nunca sabe lo que puede pasar. La vida puede cambiar en un segundo”. Además, agradeció a todas las personas que estuvieron presentes durante su internación: “Los quiero muchísimo a todos y quiero agradecerles de corazón por haber orado por mí, por acompañarme y por estar presentes en ese momento tan difícil”.

El sentido mensaje de Thiago Medina a Daniela Celis

En otra publicación, Thiago le dedicó unas palabras a Daniela Celis, quien lo acompañó durante todo el proceso. “Y también quiero agradecerte a vos, Dani, que estuviste en todo momento apoyándome, especialmente en esta situación. Sabés que te quiero muchísimo y que, pase lo que pase, siempre vamos a ser familia”.

También destacó el esfuerzo que realizó Celis durante las semanas que permaneció internado. “Quiero agradecerte también por haberte puesto la mochila al hombro durante ese mes y haber cargado con tantas cosas. Sé que no fue fácil para vos, y valoro muchísimo todo lo que hiciste”.

Por último, Thiago se refirió al vínculo que mantienen como padres de sus hijas y a la posibilidad de seguir acompañándolas. “Dentro de todo lo malo, algo lindo salió de todo esto: hoy estoy acá, y podemos seguir juntos viendo crecer a nuestras hijas y acompañándolas en cada etapa de sus vidas. Te quiero muchísimo, hoy y siempre. Gracias por todo, Dani”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Según las encuestas: ¿quién abandona la edición?

Gran Hermano: quién abandona la casa el lunes 14 de septiembre, según las encuestas

Así fue la transformación física de Licha Navarro, exparticipante de Gran Hermano.

Así fue la sorprendente transformación de Licha Navarro, exparticipante de Gran Hermano

Soledad Silveyra junto a Carolina Chiappetta, durante la segunda edición de Gran Hermano Argentina. 
play

"Vas a tener que ser fuerte": qué fue de Carolina, la joven que salió de Gran Hermano tras el atentado

Natee se sintió expuesta y le respondió a Camilota.

La exnovia de Camilota explotó en las redes y reveló un detalle sobre su intimidad

Thiago Medina, de Gran Hermano, pubicó una foto en sus redes y un detalle encendio las alarmas.

Thiago Medina publicó una foto con sus hijas y un detalle en una de las nenas generó preocupación: qué le pasó

La participante fue recientemente eliminada y contó un secreto que tenìa bien guardado.

Luana Fernández no se guardó nada: confesó con quién se quedó con ganas de tener intimidad en Gran Hermano

últimas noticias

La escuela donde apareció el mensaje.

"Fue mi tío": identificaron a la niña embarazada que pidió ayuda con una pintada en la pared de la escuela

Hace 7 minutos
Thiago Medina se recuperó.

Es mega famoso, tuvo un accidente que casi termina con su vida y un año después agradece su salud

Hace 11 minutos
Crimen de piloto en Misiones: secuestraron una pistola 9 milímetros que podría estar vinculada al crimen

Crimen del piloto en Misiones: secuestraron una pistola 9 milímetros que podría estar vinculada al crimen

Hace 47 minutos
Sam Altman (OpenAI), Dario Amodei (Anthropic) y Elon Musk (X/Tesla).

Elon Musk y Sam Altman acordaron con el CEO de Anthropic en "desarrollar la IA a un ritmo equilibrado"

Hace 1 hora
Se casó Julián Weich.

Julián Weich se casó en secreto tras siete años de relación

Hace 1 hora