"Fue mi tío": identificaron a la niña embarazada que pidió ayuda con una pintada en la pared de la escuela Las autoridades del colegio dieron aviso a la Justicia y el fiscal Duilio Ejarque ordenó el relevamiento de pruebas en la institución. La ministra de Educación provincial confirmó que la menor de edad involucrada ya fue localizada. Por Agregar C5N en









La escuela donde apareció el mensaje. Redes sociales

"Estoy embarazada, ayuda. Solo tengo 10 años, fue mi tío", apareció escrito en un baño de la escuela Carlos María del Alvear, situada en el barrio Villa San Damián del departamento Rawson en San Juan. La Dirección de la institución dio aviso a la Justicia y el fiscal Duilio Ejarque envió policías y peritos para relevar pruebas, entrevistar al personal y analizar las cámaras de seguridad.

Ejarque está a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación de Abusos y Violencia Intrafamiliar (UFI ANIVI) y buscaba identificar a la persona que escribió las oraciones en la pared del baño. Cuando llegaron al lugar el mensaje había sido borrado por indicación del Ministerio de Educación provincial, pero corroboraron su existencia a través de fotografías.

La inscripción habían sido parcialmente borrada pero fue fotografiada y quedó incorporada como prueba al caso. Redes sociales La ministra de Educación sanjuanina, Silvia Fuentes, confirmó en conferencia de prensa que la estudiante que realizó el pedido de ayuda ya fue identificada y se activaron los protocolos correspondientes. “Estamos trabajando no solo con la alumna involucrada, sino también con los compañeros”, sostuvo la funcionaria y señaló que la situación se encuentra detectada y bajo seguimiento de los equipos especializados.

“Son las cosas que suceden a diario en la escuela y que tenemos que abordarlas”, sostuvo Fuentes y explicó que se está trabajando tanto con los integrantes de la comunidad educativa.

Señales de alerta en casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes El relato de la chica o chico.

Lesiones físicas en zona genital.

Embarazo o infecciones de transmisión sexual (especialmente en menores de 13 años).

Conocimientos sobre la sexualidad que no se condicen con su edad.

Juegos sexuales inapropiados.

Retraimiento.

Problemas con el control de esfínteres.

Depresión. Qué hacer ante un caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes En caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, comunicarse telefónicamente con el 137 o el 102. Son líneas nacionales y gratuitas que brindan contención, asistencia y acompañamiento. También es posible consultar por WhatsApp al 11 31331000.