Javier Milei encabezará el viernes un acto por el Día del Maestro junto a alumnos y docentes El mismo se llevará a cabo en la Biblioteca Nacional de Maestros del Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación, ubicada en el barrio porteño de Recoleta. Por Agregar C5N en









Javier Milei hablará el viernes un acto por el Día del Maestro. Web

El presidente Javier Milei encabezará el viernes, desde las 11, un acto por el Día del Maestro en la Biblioteca Nacional de Maestros del Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación, donde volverá a hablar ante alumnos y docentes, luego de su alocución en la escuela ORT, que generó mucha indignación entre padres y profesores de la institución, al arengar que abucheen a periodistas.

En este caso, el lugar elegido no se tratará de un instituto educativo, sino el comúnmente llamado Palacio Pizzurno, ubicado en el barrio porteño de Recoleta.

Sin bien no se conocen detalles de las palabras que llegará a expresar el jefe de Estado ante alumnos y docentes, el discurso se enmarca en contexto de lucha y protesta por parte del colectivo de educación por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso de la Nación y no aplicada por el Ejecutivo.

El Presidente realizó una aparición pública en la escuela ORT del barrio porteño de Almagro donde le habló al alumnado sobre "ética y política" A la vez de una continuidad en la conflictividad gremial docente en los niveles de primaria y secundaria, a un mes de la huelga nacional docente por los bajos salarios.

En su último discurso ante alumnos, Milei acusó a la oposición de hablar de la morosidad para "dividir a la sociedad" Lo señaló al brindar una charla para alumnos de 4° y 5° de la escuela ORT. Alló comparó la situación de la mora con la campaña electoral 2023 durante la cual habían afirmado que "iba a vender órganos y promover la venta de armas en colegios". Además, leyó el epílogo de su próximo libro, La moral como política de Estado.

"Son argumentaciones para dividir a la sociedad en mercados que claramente generan mucha controversia y de esa manera ir achicando el conjunto sobre los que pueden adherir a la posición del gobierno", apuntó el Presidente y descartó: "Yo confío en los argentinos, vamos a seguir haciendo lo que es correcto y la decisión, en definitiva, va a quedar en manos de los argentinos". Se trató de la segunda vez que se presenta ante alumnos de secundario: la primera había sido en 2024, a pocos meses de su asunción. En ese entonces había encabezado el acto de comienzo del ciclo lectivo en el Colegio Copello de Villa Devoto, donde hizo la escuela secundaria.