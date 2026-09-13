13 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

"Ídolo": quién es el banderillero que le alcanzó a Franco Colapinto la bandera argentina para la vuelta de honor

Al final del Gran Premio de España, un comisario de pista sorprendió al piloto con la celeste y blanca que el deportista no dudó en tomar y flamear con orgullo. "Hiciste feliz a otro argentino", le agradeció la hija en X.

Por
El banderillero que le alcanzó una bandera argentina a Franco Colapinto.

El banderillero que le alcanzó una bandera argentina a Franco Colapinto.

La hija del bandillero que le alcanzó una bandera argentina a Franco Colapinto para la vuelta de honor tras terminar séptimo le agradeció el gesto al piloto, quien llamó al hombre "ídolo" y "crack". "Hiciste feliz a otro argentino, mi padre, que no solo fue su primer F1 como comisario sino que le recibiste la bandera", escribió su hija Sofía en X.

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine.
Te puede interesar:

"Si pierdo...", Franco Colapinto, furioso con Pierre Gasly por complicarlo en la última vuelta

La joven destacó en la misma red social: "Estamos llenos de emoción y sobre todo de orgullo por mi padre, que a pesar de que vivimos lejos de Argentina, Franco ha podido brindarle una experiencia única que nunca olvidará".

El piloto argentino le agradeció al hombre compartiendo su foto en Instagram y escribiéndole: "El ídolo que me dio la bandera. ¡¡Gracias, crack!!". Con ese gesto dejó sin palabras a Sofía, quien continuó agradeciendo el emocionante intercambio.

Además, Colapinto compartió una foto de la bandera sobre una rueda de su auto en el posteo con el que cerró su participación en el Gran Premio de España de Fórmula 1. Allí también se mostró agradecido con el hombre: "Gracias al comisario q me dio la bandera argentina".

La bandera argentina sobre el auto de Alpine de Franco Colapinto.

La bandera argentina sobre el auto de Alpine de Franco Colapinto.

"DAAAAALEEEEE, muchos puntos!!!! Séptimos después de una carrera larga y dura pero un finde perfecto maximizando cada oportunidad!!", celebró el piloto de Alpine tras sumar 6 puntos y defender su puesto 12° en el Mundial de pilotos. Su escudería quedó con 68 puntos y cerró aún más la brecha con Racing Bulls, que cuenta con 77 puntos, con la que se disputa el quinto lugar.

Tras la carrera, el joven le había explicado a ESPN: "Me la dio un comisario, me estaba esperando para dármela, le agradecemos al banderillero argentino".

"Contento de poder llevar una bandera argentina acá que había tantas en la tribuna", había afirmado el deportista, remarcó que fue "un buen resultado, muy especial" y sostuvo: "Fue muy buena, está dentro de las mejores, todo el fin de semana completo. Ayer fue muy bueno y hoy lo cerré con una buena carrera".

El agradecimiento de Franco Colapinto al banderillero que le alcanzó la bandera argentina

El agradecimiento de Franco Colapinto al banderillero que le alcanzó la bandera argentina en el GP de España.

El agradecimiento de Franco Colapinto al banderillero que le alcanzó la bandera argentina en el GP de España.

El momento en el que el banderillero le entregó la bandera a Franco Colapinto

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Franco Colapinto en el Gran Premio de España de Fórmula 1.

¡Gran carrera de Colapinto! Terminó séptimo el GP de España y sumó importantes puntos para el campeonato

Franco Colapinto en el auto de Alpine.

Otra gran largada de Colapinto: ganó dos posiciones y se ubicó séptimo en el inicio del GP de España

El bonaerense largará en el 9º puesto tras una gran clasificación en Madrid.

"¡Mañana vamos por unos puntitos!": el posteo de Colapinto tras clasificar noveno en el GP de España

Colapinto le hizo frente a la curva de mayor riesgo de Madrid.

Video: la maniobra "monumental" de Colapinto en la curva más peligrosa del circuito de Madrid

colapinto y una gran clasificacion: supero a gasly y largara 9° en el gran premio de espana

Colapinto y una gran clasificación: superó a Gasly y largará 9° en el Gran Premio de España

La bronca de Franco Colapinto contra Liam Lawson.

Video: Colapinto explotó contra Lawson tras una peligrosa maniobra

Rating Cero

A Lali, Justina y Rosalía además de compartir una amistad, comparten el gusto por las empanadas argentinas.

El nuevo proyecto de Justina Bustos fuera de la actuación, en el que participaron Lali Espósito y Rosalía

Tini Stoessel se hospedó en una exclusiva suite de París durante su viaje para preparar su casamiento con Rodrigo De Paul.

Así era la habitación en la que estuvo Tini Stoessel para buscar su vestido de novia en París

Este actor saltó a la fama con un personaje histórico y no descarta volver a interpretarlo.

Saltó a la fama con un personaje histórico de los libros y no descarta volver a encarnarlo: quien es

Así fue la transformación de Sebastian Stan para su última película.

Quiere el Oscar: como fue la increíble transformación de Sebastian Stan

Thiago Medina se recuperó.

Es mega famoso, tuvo un accidente que casi termina con su vida y un año después agradece su salud

Se casó Julián Weich.

Julián Weich se casó en secreto tras siete años de relación

últimas noticias

Fin de semana largo confirmado: será feriado el viernes 18 de septiembre en 2026

Fin de semana largo confirmado: será feriado el viernes 18 de septiembre en 2026

Hace 9 minutos
La escuela donde apareció el mensaje.

"Fue mi tío": identificaron a la niña embarazada que pidió ayuda con una pintada en la pared de la escuela

Hace 10 minutos
El árbitro decretó el KO técnico inmediatamente.

Un boxeador argentino sufrió un durísimo nocaut: tuvieron que sacarlo del ring en camilla

Hace 11 minutos
Javier Milei y su hermana, Karina, en el Congreso. 

Presupuesto, Malvinas y endeudados, en el centro de una semana clave para el Gobierno en el Congreso

Hace 12 minutos
A Lali, Justina y Rosalía además de compartir una amistad, comparten el gusto por las empanadas argentinas.

El nuevo proyecto de Justina Bustos fuera de la actuación, en el que participaron Lali Espósito y Rosalía

Hace 14 minutos