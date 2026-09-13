"Ídolo": quién es el banderillero que le alcanzó a Franco Colapinto la bandera argentina para la vuelta de honor Al final del Gran Premio de España, un comisario de pista sorprendió al piloto con la celeste y blanca que el deportista no dudó en tomar y flamear con orgullo. "Hiciste feliz a otro argentino", le agradeció la hija en X. Por Agregar C5N en









El banderillero que le alcanzó una bandera argentina a Franco Colapinto.

La hija del bandillero que le alcanzó una bandera argentina a Franco Colapinto para la vuelta de honor tras terminar séptimo le agradeció el gesto al piloto, quien llamó al hombre "ídolo" y "crack". "Hiciste feliz a otro argentino, mi padre, que no solo fue su primer F1 como comisario sino que le recibiste la bandera", escribió su hija Sofía en X.

La joven destacó en la misma red social: "Estamos llenos de emoción y sobre todo de orgullo por mi padre, que a pesar de que vivimos lejos de Argentina, Franco ha podido brindarle una experiencia única que nunca olvidará".

Gracias @FranColapinto, hiciste feliz a otro argentino, mi padre, que no solo fue su primer F1 como comisario sino que le recibiste la bandera pic.twitter.com/QNKC3KA4CG — Sofia (@SBubuchi) September 13, 2026 El piloto argentino le agradeció al hombre compartiendo su foto en Instagram y escribiéndole: "El ídolo que me dio la bandera. ¡¡Gracias, crack!!". Con ese gesto dejó sin palabras a Sofía, quien continuó agradeciendo el emocionante intercambio.

Además, Colapinto compartió una foto de la bandera sobre una rueda de su auto en el posteo con el que cerró su participación en el Gran Premio de España de Fórmula 1. Allí también se mostró agradecido con el hombre: "Gracias al comisario q me dio la bandera argentina".

La bandera argentina sobre el auto de Alpine de Franco Colapinto. Instagram "DAAAAALEEEEE, muchos puntos!!!! Séptimos después de una carrera larga y dura pero un finde perfecto maximizando cada oportunidad!!", celebró el piloto de Alpine tras sumar 6 puntos y defender su puesto 12° en el Mundial de pilotos. Su escudería quedó con 68 puntos y cerró aún más la brecha con Racing Bulls, que cuenta con 77 puntos, con la que se disputa el quinto lugar.

Tras la carrera, el joven le había explicado a ESPN: "Me la dio un comisario, me estaba esperando para dármela, le agradecemos al banderillero argentino". Acá el video del comisario dandole la bandera



pic.twitter.com/xgyifakXGT — Alpine Club (@alpineclub_esp) September 13, 2026 "Contento de poder llevar una bandera argentina acá que había tantas en la tribuna", había afirmado el deportista, remarcó que fue "un buen resultado, muy especial" y sostuvo: "Fue muy buena, está dentro de las mejores, todo el fin de semana completo. Ayer fue muy bueno y hoy lo cerré con una buena carrera". El agradecimiento de Franco Colapinto al banderillero que le alcanzó la bandera argentina El agradecimiento de Franco Colapinto al banderillero que le alcanzó la bandera argentina en el GP de España. El momento en el que el banderillero le entregó la bandera a Franco Colapinto Qué emocionante este video pic.twitter.com/rUc1VfzNRN — 43 (@ColapintoFiles) September 13, 2026