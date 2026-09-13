13 de septiembre de 2026 Inicio
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Tragedia en Guaminí: cuatro muertos tras el vuelco de una lancha y buscan a un quinto ocupante

El accidente ocurrió en la Laguna del Monte, donde cinco hombres se encontraban a bordo de la embarcación. Tres pescadores y el guía de pesca fueron encontrados sin vida y continúa el operativo para localizar al quinto integrante.

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Tragedia en Guaminí: cuatro muertos tras el vuelco de una lancha y buscan a un quinto ocupante
Tragedia en Guaminí: cuatro muertos tras el vuelco de una lancha y buscan a un quinto ocupante

Cuatro personas murieron ahogadas tras el vuelco de una lancha en la Laguna del Monte, en el partido bonaerense de Guaminí. Un quinto hombre permanece desaparecido y es intensamente buscado por los equipos de emergencia.

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El hecho ocurrió durante la jornada del sábado, cuando la embarcación en la que viajaban los cinco hombres perdió estabilidad y terminó dada vuelta en medio de la laguna. Por el momento, las causas del accidente son investigadas.

Las víctimas fueron identificadas como José Domingo Carrizo, de 84 años, oriundo de San Isidro; Carlos Augusto Pérez, de 71, de Capital Federal; y José Luna, de 70. A ellos se sumó José Antonio Bianchi, de 52 años, quien se desempeñaba como guía de pesca y residía en el Balneario Cochicó.

Tras el vuelco, se desplegó un operativo en el espejo de agua con la participación de efectivos de Prefectura Naval, Policía Bonaerense, Bomberos Voluntarios y personal de Defensa Civil.

Continúa la búsqueda en la laguna

Los trabajos para encontrar al quinto ocupante se retomaron durante las primeras horas del domingo. Los equipos recorren diferentes sectores de la Laguna del Monte para establecer el posible recorrido de la embarcación y determinar dónde podría encontrarse el hombre que continúa desaparecido.

La Laguna del Monte forma parte del sistema de las Encadenadas del Oeste. A raíz del accidente, la Policía Comunal de Guaminí resolvió suspender las actividades de pesca en el sector hasta nuevo aviso.

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