Nubes e inestabilidad: así será el clima del fin de semana y los días previos al inicio de la primavera Tras el descenso del fin de semana, el tiempo irá dando paso a jornadas más tranquilas de cara al cambio de estación. Por Agregar C5N en









Así estará el clima durante el fin de semana y los días previos al inicio de la primavera.

El sábado fue la jornada más fría y ventosa del fin de semana en el AMBA.

El domingo traerá una mejora, aunque con temperaturas bajas.

Desde el lunes comenzará una recuperación de las temperaturas.

La semana previa a la primavera tendrá condiciones agradables y sin lluvias importantes. El cierre del invierno tendrá un cambio marcado en el clima del AMBA, después de una semana que arrancó con condiciones más agradables y temperaturas cercanas a las primaverales. El descenso se hizo sentir especialmente hacia el final de estos días, con más nubosidad, viento y el ingreso de aire frío. El sábado fue la jornada más complicada, mientras que este domingo se espera una mejora, aunque con temperaturas bajas.

El fin de semana trae una baja importante de temperatura. Tiempo El sábado dejó un panorama bien diferente al de los días anteriores. El viento del sudeste sopló con fuerza, el cielo permaneció mayormente cubierto y hubo lluvias aisladas en distintos lugares del AMBA , aunque sin precipitaciones importantes. La temperatura máxima rondó los 12 °C y la combinación de humedad y viento hizo que la sensación térmica fuera todavía más baja. Además, la sudestada tuvo incidencia sobre el Río de la Plata y las zonas cercanas a la costa.

Para este domingo, el panorama será algo más tranquilo y no se esperan lluvias en el área metropolitana. La mañana comenzó con mucho frío, con mínimas cercanas a los 6 °C, mientras que durante la tarde la temperatura puede alcanzar los 13 °C. El cielo todavía podría presentar bastante nubosidad por momentos, aunque el escenario será más estable que el del sábado. Así, el fin de semana terminará con frío, pero con una mejora respecto de la jornada anterior.

Cómo será el clima la última semana de invierno en 2026 El lunes marcará el comienzo de una recuperación moderada de las temperaturas en el AMBA. El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada sin lluvias, con cielo mayormente despejado y una máxima cercana a los 17 °C. La mañana será fría, pero el viento perderá intensidad y las condiciones serán más agradables durante la tarde. De esta manera, el inicio de la semana traerá un cambio respecto del frío que dejó el fin de semana.

Así estará el clima en la última semana del invierno. SMN El martes continuará la mejora térmica y será uno de los días más agradables de la semana, con temperaturas que podrían acercarse a los 20 °C y sin lluvias previstas. Para el miércoles, en cambio, se espera un nuevo descenso, con una máxima cercana a los 15 °C y cielo con nubosidad variable. El jueves volverá a subir la temperatura y podría alcanzar los 20 °C nuevamente, con condiciones más estables en el AMBA.

En líneas generales, los últimos días del invierno tendrán un panorama bastante tranquilo en el AMBA, con temperaturas agradables para la época y sin lluvias importantes a la vista. Después del frío del fin de semana, el comienzo de la semana traerá una recuperación térmica que se mantendrá dentro de valores moderados hasta el jueves. Así, la previa de la primavera se presentará con condiciones más estables y un ambiente cada vez más agradable.