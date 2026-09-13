Empresas de colectivos reclaman una suba del 23% en el boleto para cubrir los costos Las cámaras del transporte del AMBA advirtieron que los ingresos actuales no alcanzan para sostener la operación. Piden actualizar tarifas y mejorar el esquema de financiamiento del servicio. Por Agregar C5N en









Empresas de colectivos reclaman una suba del 23% en el boleto para cubrir los costos

Las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) reclamaron una recomposición del 23% en los ingresos que percibe el sistema, al considerar que el valor actual del boleto quedó por debajo de los costos necesarios para prestar el servicio.

El planteo de las cámaras empresarias apunta a compensar el incremento registrado en los principales gastos de las compañías, entre ellos salarios, combustible, mantenimiento, repuestos y renovación de las unidades.

El reclamo del sector Desde las empresas remarcaron que la actualización no necesariamente debería trasladarse en su totalidad al usuario, ya que los ingresos del sistema también están compuestos por las compensaciones y subsidios destinados al transporte.

El pedido se da en medio de la discusión por el esquema de financiamiento de los colectivos en el AMBA. Las compañías sostienen que la falta de una recomposición acorde con la evolución de los costos afecta la sustentabilidad del servicio y podría dificultar el mantenimiento de las frecuencias.