Un colectivero que viajaba sin pasajeros en Temperley chocó contra una casa y murió El hecho ocurrió durante la noche en el partido de Lomas de Zamora y testigos aseguran que circulaba a alta velocidad. Investigan si el conductor perdió el control. Por Agregar C5N en









El hecho ocurrió en Temperley. Redes sociales

Un colectivero que circulaba sin pasajeros por Temperley, partido de Lomas de Zamora, impactó contra el frente de una casa y falleció. Los testigos aseguraron que el vehículo iba a alta velocidad. El frente de la vivienda quedó destrozado.

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo en las calles Caaguazú y Dinamarca. Todavía investigan si el conductor perdió el control del colectivo de la línea 527 y continúan buscando las cámaras de seguridad del lugar.

El choque fue fuerte y la trompa del colectivo quedó dentro de la casa, que quedó destruida. Producto del fuerte impacto, el chofer falleció al instante, mientras que en la casa no había personas en la entrada, por lo cual no hubo heridos.

En el lugar trabajaron los efectivos policiales y acudió el SAME para hacerse cargos de los afectados. No brindaron información respecto al fallecido, pero se sabe que murió apenas se dio el choque.