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Qué costo alcanza el bolso que la China Suárez usó en sus días en Argentina

La actriz volvió a marcar tendencia durante su estadía en Buenos Aires con un exclusivo accesorio que sumó a uno de sus looks.

La China Suárez mostró el exclusivo bolso Gucci que eligió durante su estadía en Argentina. 

La China Suárez mostró el exclusivo bolso Gucci que eligió durante su estadía en Argentina. 

@sangrejaponesa
  • La China Suárez mostró un exclusivo accesorio durante sus días en Buenos Aires.
  • Se trata de una cartera de la reconocida firma italiana Gucci.
  • El diseño combina elementos clásicos de la maison con una estética contemporánea.
  • Cuánto cuesta el lujoso bolso que eligió la actriz.

Qué costo alcanza el bolso que la China Suárez usó en sus días en Argentina---la actriz volvió a marcar tendencia durante su estadía en Buenos Aires con un exclusivo accesorio de la firma italiana Gucci.

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La influencer volvió a llamar la atención por uno de sus complementos durante sus días en su país de origen. La modelo compartió imágenes de sus looks en Buenos Aires y dejó ver una exclusiva cartera de la reconocida maison italiana que rápidamente se destacó por su diseño y su elevado precio.

La elección del bolso vuelve a mostrar una característica habitual del estilo de la China, quien suele combinar prendas más relajadas con accesorios de reconocidas firmas internacionales. En esta oportunidad, el formato de la marca de lujo aportó un detalle sofisticado a uno de sus outfits y se convirtió en uno de los elementos que más llamó la atención entre sus seguidores.

Cuánto cuesta la cartera de la China Suárez

El accesorio elegido por la actriz pertenece al modelo Paparazzo, una propuesta de la reconocida firma italiana que recupera algunos de los códigos históricos de la marca y los combina con una estética actual. El bolso está confeccionado en cuero negro y presenta una estructura compacta con asa superior, además de detalles metálicos dorados que aportan contraste al diseño.

Uno de los elementos más característicos es la presencia de la tradicional tribanda Web, uno de los recursos visuales más reconocibles de Gucci. La combinación de verde y rojo aparece como un detalle distintivo sobre la pieza. El diseño también incorpora referencias al archivo de la maison italiana, entre ellas elementos asociados a los tradicionales mocasines Horsebit y al bolso Gucci 1955.

La cifra, trasladada a moneda argentina, supera los $5 millones, por lo que se trata de uno de los accesorios de lujo que la intñerprete eligió para completar sus looks durante su estadía en Buenos Aires. El valor puede variar de acuerdo con la cotización utilizada para realizar la conversión y las condiciones de comercialización del producto.

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