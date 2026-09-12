Con el "oído" en el territorio, el peronismo acelera con foco en el 2027

Mientras La Libertad Avanza profundiza la ruptura entre la ciudadanía con las instituciones y la política el peronismo trabaja con la mirada puesta en las necesidades de los distritos. El rol de los intendentes clave en el entramado de contención y el trabajo por la unidad en la previa del año electoral.

Todos los sectores políticos del país comenzaron a mover estrategia en este momento de pre-campaña adelantadisimo. Una suerte de apuro por parte del oficialismo nacional que empieza a probar sus modelos comunicacionales para generar un impacto que caliente el debate de la agenda. MIentras las necesidades del conjunto no dan tregua y hacen mover con mayor velocidad las respuestas de los distintos sectores de la oposición.

La morosidad, el hambre, las problemáticas de salud mental y el abandono a las personas con discapacidad son algunos de los dramas que se ven a diario en las distintas intendencias de todo el país y de la provincia de Buenos Aires.

Siempre se habla de que las municipalidades son el primer lugar donde los vecinos con necesidades van a golpear las puertas y “cuando estos modelos económicos nacionales arremeten eso se profundiza y rápido” , le afirman a este medio en los distritos que gestiona la Liga de Intendentes que comenzaron a tomar la posta de difundir en profundidad estas realidades en los últimos años.

La motosierra entró en diciembre del 2023 a las casas de los argentinos y tomó distintas formas, una de ellas es el sobreendeudamiento familiar. Un drama que impacta con más gravedad entre las mujeres, que parten de condiciones económicas desiguales. No es algo circunstancial.… pic.twitter.com/EfRnmN03ke

En las últimas semanas tuvieron reuniones importantes con todos los espacios del peronismo bonaerense y la última fue con Sergio Massa en San Fernando donde también estuvo el intendente local del Frente Renovador Juan Andreotti.

Allí quedaron algunas definiciones importantes. Se habló entre otras problemáticas del endeudamiento de las familias que pega fuerte en los municipios y que este último miércoles también tuvo su tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación donde la oposición logró obligar al oficialismo a que fije un calendario para el tratamiento de la morosidad al igual que lo consiguió con la Emergencia en Discapacidad también.

Además, se planteó la necesidad de abordar la capacitación laboral no solo con el objetivo de la formación sino también de revinculación entre la dirigencia y la ciudadanía. Algo así como volver a las fuentes y mucho del “encuentro cara a cara” que fue una de las premisas en todo el proceso de post pandemia y las campañas que vinieron. Contracultural para un momento donde se analiza a diario la cantidad de insultos o de publicaciones y re publicaciones de la cabeza del poder ejecutivo y máxima autoridad de nuestro país.

Pero el resumen en términos políticos según le contaron a C5N desde el entorno del tigrense fue “que más allá de una posible candidatura suya el rol que pretende tener es el de arquitecto de la unidad del peronismo con ampliación hacia otros sectores para ganarle a Milei y que esa unidad tiene que ser competitiva a nivel provincial y nacional”.

Otro armador del massimo le planteó también en esa línea a este medio: “Hay que ampliar sin perder la identidad del peronismo y del campo nacional y popular”. “Hoy cualquiera de las opciones de nuestro espacio tiene altas chances de ganarle a Milei según los números que vemos a diario”, agregan.

Con respecto al trabajo territorial ese espacio se viene reuniendo con dirigentes de las distintas secciones electorales de la provincia y arman cumbres con los distintos sectores del Frente Renovador. Este mes “habrá cumbre de los jóvenes del FR”.

La misma Liga de Intendentes estuvo hace dos semanas con el diputado nacional Máximo Kirchner y expresaron su intención de “colaborar con el camino de la unidad dentro de la estructura” y destacaron la apertura “al diálogo del dirigente”. En ese encuentro también quedó expuesta la preocupación por las condiciones de detención de la presidenta del PJ nacional, Cristina Fernández, y del apoyo de ese sector al reclamo que hizo su defensa ante la el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Ése comité puede dar su fallo y mirada sobre la inhabilitación de la ex presidenta a ocupar cargos públicos en octubre.

Esta semana Massa también mostró músculo en el homenaje que se hizo al ex gobernador cordobés José Manuel de la Sota en el hotel Savoy en el centro porteño donde se lo vio junto a figuras como el ex mandatario también de esa provincia Juan Schiaretti y al actual Martín Llaryora. Dentro de los presentes además de dirigentes del peronismo federal y del FR también estuvo el jefe de ministros bonaerense Carlos Bianco.

“Unidad” es el concepto que por estos días suena en todos los sectores del peronismo. El desafío está en cómo cargar el concepto de contenido con propuestas y diálogo con la sociedad que realmente represente de cara al año que viene.

Este viernes los intendentes también sumaron una foto con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en Museo Quinta 17 de Octubre en San Vicente. El resumen de esa postal fue que "no hay proyecto ni acuerdo electoral o buena gestión que se pueda hacer para delante sin tener la mirada federal de la producción, el impacto negativo de las políticas nacionales actuales y las necesidades de las familias".

Quintela con la Liga de Intendentes.

Un cierre de año "muy complejo"

La función de los jefes comunales está centrada en la advertencia del panorama y avisan “que el cierre de año puede ser muy complejo”. En términos sociales, desde el entorno de varios dirigentes de la Liga le narraron a C5N que todo el tiempo hay demandas y que todos los días “hay que entregar sillas de ruedas o colaborar con recursos para las cosas básicas, los merenderos están desbordados”.

A eso se suma la pérdida de puestos de trabajo y ya avisan que las persianas bajas de empresas y pymes se van a profundizar en los últimos meses del 2026. Por poner un ejemplo algunos empresarios de la zona norte del conurbano confirman que esperan alrededor de 50 cierres más de algunas firmas solo en el parque industrial de Pilar.

A nivel nacional un informe de la consultora Industria y Desarrollo (I+D) afirma que se esperan 9 cierres por día de empresas industriales a nivel nacional para lo que resta del año. Eso sumado a los cierres acumulados en lo que va del 2026 daría un total de 3300 empresas cerradas en todo el ciclo.

Hacer contacto con el territorio para encontrar ahí las demandas y el ida y vuelta directo con el electorado. Una máxima del peronismo pero que ante tanta dispersión e imposición de comunicación alejada de la realidad por parte del oficialismo se reivindica y resignifica.

En un municipio importante del primer cordón del conurbano en diversas reuniones con otros jefes comunales suenan dos premisas: “por más que no haya nada orgánico aun, caminar los barrios y el territorio aparte de ser nuestro trabajo diario es fundamental para entender lo que se nos demanda para las próximas elecciones” como primera acción concreta y completan con la afirmación “de que el próximo gobernador tiene que ser un actual intendente o intendenta”.

Los días del gobernador

En medio de sus recorridas bonaerenses de gestión, el gobernador Axel Kicillof viene hace meses ampliando su agenda federal y esta última semana estuvo en Misiones junto a su par Hugo Passalaqcua. En ese viaje aprovechó las recorridas para hacer contacto con los dirigentes del PJ provincial y también para escuchar la crisis que atraviesan los productores yerbateros complicados como tantos otros sectores por las desregulaciones del ministro “coloso” Federico Sturzenegger.

La cooperativa de yerba mate Las Tunas, de la ciudad de Apóstoles, es una de las tantas del sector que sufre las consecuencias de un Gobierno nacional que retira al Estado y desregula en beneficio de los más fuertes de la cadena de valor.



Al igual que ocurre en nuestra… pic.twitter.com/9RuFATNG39 — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 9, 2026

Como parte de esas invitaciones “que son varias” hay una para finales de septiembre a Río Negro convocada por la CGT regional del Alto Valle para compartir un encuentro que atraviese la realidad de la provincia. El próximo sábado se espera también un acto importante-en la UTN de Villa Domínico-de su Movimiento Derecho al Futuro donde cerrará las rondas de plenarios que hizo ese espacio a nivel provincial y nacional.

El mandatario bonaerense tuvo una invitación para visitar China también en el mes de noviembre, pero desde su entorno le confirmaron a este medio que “ese viaje no está confirmado aún”.

En medio de las expectativas por los contactos entre los sectores que aún conforman Fuerza Patria-un nombre que puede cambiar las elecciones del próximo año- se espera fecha para una nueva cumbre de la "todavía no se sabe nada" pero que todos esperan.

Ante el desarme oficial del entramado de los vínculos entre los Estados y la dirigencia con la ciudadanía, el peronismo y todos sus espacios apuntan como horizonte “poner el oído en el territorio” para contener e incluir todos esos reclamos en las propuestas para el armado pensando en el 2027.