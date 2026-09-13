El diputado Aldo Leiva chocó con un camión en Chaco y su auto quedó destruido

El veterano de Malvinas tuvo un accidente vial este sábado en la ruta nacional 11 y su vehículo terminó con el frente totalmente destrozado. "Fue un momento de mucha preocupación", lamentó el exintendente en X.

El auto de Aldo Leiva tras chocar con un camión en la ruta nacional 11 en Chaco.

El diputado peronista Aldo Leiva chocó con un camión en la ruta nacional 11 en Chaco y su auto quedó con el frente totalmente destruido, pero no hubo heridos. Tanto el legislador como el otro conductor resultaron ilesos . El siniestro vial fue cerca de la localidad de Colonia Benítez y al norte de Resistencia.

Presupuesto, Malvinas y endeudados, en el centro de una semana clave para el Gobierno en el Congreso

Tras el choque, una ambulancia llegó al lugar y el personal médico constató que Leiva no presentaba lesiones. "Quiero agradecer a Dios por mi estado de salud y transmitirles tranquilidad; me encuentro bien y estoy realizándome los chequeos correspondientes luego del siniestro vial que tuve esta tarde ", publicó el legislador en X este sábado.

El exintendente de General José de San Martín aseguró que se trató de “un momento de mucha preocupación” , pero destacó que “gracias a Dios nadie resultó herido”. También agradeció a quienes se preocuparon por su salud y le escribieron.

El siniestro generó un corte parcial del carril descendente de la ruta y la Policía Caminera desplegó un operativo para ordenar la circulación y garantizar la seguridad en el sector hasta completar las tareas de asistencia, peritaje y retiro de los vehículos.

Según Diario Chaco, el otro vehículo involucrado en el hecho fue un camión Scania conducido por un hombre de 33 años, identificado por las iniciales P. L. B., con domicilio en Cayastá, Santa Fe.

El camionero también resultó ileso y el test de alcoholemia que se le realizó dio negativo. En el caso de Leiva, el examen realizado en el lugar también arrojó resultado negativo, de acuerdo a lo que informaron medios locales.

El diputado por Chaco Aldo Leiva es veterano de la guerra de Malvinas.

Al cierre de esta nota, todavía no habían sido determinadas las causas del choque ni se estableció cómo se produjo exactamente.

La investigación quedó a cargo del Equipo Fiscal N°15, mientras se esperan los resultados de las pericias técnicas, las autoridades trabajan para reconstruir la mecánica del accidente y determinar cómo se produjo la colisión entre el automóvil del diputado y el camión.