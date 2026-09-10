10 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

En medio de las tensiones por las Islas Malvinas, Javier Milei suspendió su viaje a Reino Unido

La visita del jefe de Estado a Londres estaba prevista realizarse para mediados de octubre. Iba a brindar una una conferencia en la Universidad de Oxford y mantener encuentros con empresarios locales.

Por
Milei no viajará a Londres. 

Milei no viajará a Londres. 

Tras varias semanas de indefiniciones, y en medio de la escalada discursiva con Reino Unido por el reclamo sobre la soberanía argentina de las Islas Malvinas, el presidente Javier Milei suspendió su viaje a Londres. El mismo estaba previsto a realizarse a finales de octubre donde el jefe de Estado tenía previsto brindar una una conferencia en la Universidad de Oxford y mantener encuentros con empresarios locales.

Javier Milei hablará el viernes un acto por el Día del Maestro. 
Te puede interesar:

Milei encabezará el viernes un acto por el Día del Maestro junto a alumnos y docentes

La agenda, ahora cancelada desde Casa Rosada, no incluía una reunión con el primer ministro británico, Andy Burnham, que el miércoles había hablado ante la Cámara de los Comunes, donde revalidó la postura inglesa sobre la soberanía del archipiélago. y afirmó que “siempre vamos a respetar los deseos de los isleños de elegir ser británicos".

En la misma linea fueron las declaraciones del ministro de Defensa británico, Wes Streeting, quien relativizó las sanciones anunciadas por Milei en cadena nacional a empresas que exploten o tengan proyectos de inversión petrolera en las islas, y luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pusiera en duda su apoyo a las postura inglesa.

Andy Burnham fue cuestionado por legisladores opositores ante la C&aacute;mara de los Comunes por no incrementar el presupuesto de Defensa.

Andy Burnham fue cuestionado por legisladores opositores ante la Cámara de los Comunes por no incrementar el presupuesto de Defensa.

Javier Milei destacó las medidas para la soberanía de las Islas Malvinas

"Firmamos un decreto que agilizará las sanciones contra quienes explotan nuestros recursos sin autorización. Además, enviaremos al Congreso un proyecto de ley para ampliar las fuerzas de esas sanciones y hacerlas más abarcativas. Con esta ley, quienes provean servicios a empresas vinculadas a la explotación ilegal de recursos argentinos no podrán contratar ni con el Estado ni con privados en nuestro país", repasó el Presidente al inaugurar el nuevo museo del Regimiento de Granaderos a Caballo.

"Por otra parte, el proyecto incluirá otras herramientas necesarias para fortalecer nuestra capacidad en el Ejército y en el ejercicio de nuestra soberanía, como la creación del Consejo de Seguridad Nacional. En esta línea, gracias a una reasignación de recursos que no pone en juego el superávit, estamos avanzando con el desarrollo de una base naval integrada en Tierra del Fuego e inversiones en telecomunicaciones", agregó.

"Desde el anuncio en cadena nacional, ya abrimos procesos sancionatorios contra 60 empresas y personas que operan directa o indirectamente en la Cuenca Malvinas sin nuestra autorización. Además, presentamos una denuncia penal contra las empresas involucradas en el proyecto Sea Lion bajo una presunta licencia otorgada por el gobierno ilegítimo del Reino Unido", explicó Milei.

El Presidente destacó que "muchas de las principales empresas de servicios petroleros del mundo ya se pronunciaron a favor de nuestro justo reclamo; no van a participar en ningún proyecto en el territorio usurpado". "Es importante entender que este tipo de servicios son brindados por pocas empresas en el mundo, por lo que dicho anuncio tiene una relevancia internacional trascendental", calificó.

"Por eso, estaremos enviando en los próximos días el proyecto de ley al Congreso y esperamos que el Congreso lo sancione, porque Malvinas es una causa nacional y creo que estamos haciendo honor al general San Martín", pidió.

"Cuando el general San Martín forjó a sus granaderos a caballo, no solo creó un cuerpo de caballería de élite; esculpió en el alma de esos hombres un código de humildad, coraje y amor a la patria. Esa misma estirpe, ese mismo coraje volvió a despertar más de un siglo después en las trincheras de nuestras islas Malvinas. Nuestros soldados, entre quienes se contaban diez granaderos, fueron los herederos de esa epopeya, representando con firmeza el legado de los valores sanmartinianos", repasó el mandatario.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Durante el gobierno de Milei los estatales perdieron un 40% de su salario y se triplicó la mora crediticia

Por el ajuste de Milei, los estatales perdieron un 40% de su salario y se triplicó la morosidad

Los activos argentinos suben con fundamentals propios.

A contramano del mundo: el Merval extendió su rally, subió por tercera rueda consecutiva y cayó el riesgo país

play

Milei inauguró un nuevo museo del Regimiento de Granaderos a Caballo y pidió al Congreso aprobar las leyes de Malvinas

El riesgo pais se mantuvo por debajo de los 500 puntos básicos.

Los activos argentinos esquivaron el golpe global y el riesgo país logró mantenerse debajo de los 500 puntos

javier Mieli en cadena nacional el jueves 3 de septiembre. 

El Gobierno anunció que sancionará a 15 nuevas empresas por operar en las Islas Malvinas

Javier Milei, presidente de Argentina.

Cómo impactó la cadena nacional sobre las islas Malvinas en la imagen de Javier Milei

Rating Cero

Chiche Gelblung tenía 82 años.

Revelaron cuál fue el último pedido de Chiche Gelblung antes de su muerte

El ex participante del reality habló con crudeza sobre su actualidad.

Cambio radical: la impresionante transformación de Damcer, a dos años de su paso por Gran Hermano

El certamen de talentos argentino volverá el año que viene.

Vuelve Got Talent Argentina: se filtró quién será el conductor del reality

El equipo médico analiza las condiciones para que Legrand concrete su regreso al hogar.

Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y se supo cuándo le darían el alta

Al protagonista lo aquejaba una afección muy grave.

Profundo dolor por la muerte de un famoso actor: luchaba contra una grave enfermedad

Sandra Bullock y Nicole Kidman vuelven a ponerse en la piel de las hermanas Owens, más de dos décadas después del estreno de la película original.

Se estrena Hechizo de amor 2: ¿puede igualar la magia de la original?

últimas noticias

El INDEC publicó la Canasta Básica.

Canasta básica: una familia necesitó más de $1.600.000 para no ser pobre en agosto

Hace 13 minutos
Luis Caputo, ministro de Economía.

Luis Caputo celebró la caída de inflación en agosto: "La más baja en 14 meses"

Hace 19 minutos
Alquiler, tarifas, combustibles y educación empujaron la inflación de agosto. 

Inflación: en agosto, vivienda, servicios básicos, otros combustibles y educación lideraron las subas

Hace 24 minutos
Chiche Gelblung tenía 82 años.

Revelaron cuál fue el último pedido de Chiche Gelblung antes de su muerte

Hace 28 minutos
El articulo estará a la venta por aproximadamente 10 millones de pesos.

Cómo es la nueva computadora de Ferrari y por qué su precio causó impacto

Hace 32 minutos