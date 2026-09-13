13 de septiembre de 2026 Inicio
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Romina Imwinkelried hizo historia y le dio a Argentina su primera medalla en Santa Fe 2026

La nadadora terminó tercera en los 10 kilómetros de aguas abiertas y celebró ante su gente, tras superar por apenas una décima a Candela Giordanino en una definición emocionante en el lago del Parque del Sur.

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La nadadora de aguas abiertas Romina Imwinkelried obtuvo el tercer puesto en los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026. 

La nadadora de aguas abiertas Romina Imwinkelried obtuvo el tercer puesto en los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026. 

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La nadadora Romina Imwinkelried consiguió este domingo la primera medalla para Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 al finalizar tercera en los 10 kilómetros de aguas abiertas, disputados en el lago del Parque del Sur de la capital provincial, en la jornada inaugural de la competencia continental que reúne a atletas de 15 países.

La foto coincide con el lanzamiento del documental de la banda británica y las especulaciones sobre un próximo disco de estudio.
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La representante de San Jerónimo Norte completó la prueba en 1:57:04,5 y quedó a 6,3 segundos de la brasileña Ana Cunha, ganadora de la competencia. La plata fue para su compatriota Viviane Eichelberger Jungblut, mientras que la también argentina Candela Giordanino terminó cuarta, apenas una décima detrás de Imwinkelried.

El resultado tuvo además un valor especial para la santafesina, que regresó al seleccionado después de atravesar un proceso de cambios personales y deportivos. Tras subir al podio, contó que se mudó a Buenos Aires y cambió de entrenador para recuperar su lugar en un ODESUR.

Romina Imwinkelried durante la competencia de aguas abiertas de los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026.

Romina Imwinkelried durante la competencia de aguas abiertas de los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026.

"Lo soñé mucho tiempo. Me costó volver a la Selección. Pasaron muchas cosas en el medio, algunas decisiones que me perjudicaron. Siempre seguí trabajando con la cabeza gacha y en silencio", expresó Imwinkelried entre lágrimas, en una entrevista para ESPN tras la obtención del tercer puesto.

La nadadora también resaltó el escenario en el que alcanzó el podio y el acompañamiento que recibió durante la competencia. "Por suerte fue acá, con mi gente. Es inexplicable", manifestó después de completar los 10 kilómetros, en una jornada que además significó su segunda medalla en dos participaciones en los Juegos Suramericanos.

Cómo son los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Los XIII Juegos Suramericanos, que comenzaron este fin de semana, se desarrollan entre el 12 y el 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela, con más de 4.000 atletas de 15 países. La programación contempla 43 deportes y 60 disciplinas, en una competencia que marca el comienzo de un nuevo ciclo hacia los próximos grandes eventos continentales.

La edición santafesina tiene además un atractivo particular para los deportistas porque distintas disciplinas otorgarán plazas o puntos clasificatorios para los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Según la organización, 26 deportes tendrán algún mecanismo de clasificación hacia la cita continental del próximo año.

Argentina afronta el certamen con una delegación de 658 deportistas, una de las más numerosas de la competencia, con presencia en 59 de las 60 disciplinas. En la última edición, disputada en Asunción 2022, el país finalizó tercero del medallero con 56 oros, 65 platas y 75 bronces.

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