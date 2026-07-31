Javier Milei habló de la bandera de los jugadores y advirtió: "Los goles de Maradona a los ingleses no nos devolvieron las Malvinas" El Presidente dijo que el fútbol "es un juego" y, pidió "no mezclar el agua con el aceite", aunque explicó que "los jugadores lo pueden hacer" porque "están en el campo de juego, con emociones". Por Agregar C5N en









El recordado episodio en el Mundial 2026. Los jugadores muestran la bandera a la hinchada argentina.

El presidente Javier Milei volvió a referirse a la cuestión Malvinas, opinó sobre el recordado episodio de la bandera que mostraron los jugadores de la Selección tras el partido frente a Inglaterra en el Mundial 2026, con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" y advirtió que "los goles de Maradona a los ingleses no nos devolvieron" las islas.

El mandatario opinó que el fútbol "es un deporte, un juego", por lo que no debería vincularse con temas políticos: "No está bueno mezclar el agua con el aceite. Mezclar es un problema".

Aunque justificó la reacción de los jugadores argentinos por "la emocionalidad y la alegría que teníamos todos con ese partido. Mostraron la bandera, es entendible, es parte del sentimiento".

"Los jugadores lo pueden hacer, están en el campo de juego, las emociones, ok. Lo que usted no puede permitir es que eso le pase a un político. Usted no puede hacer declaraciones que son equivalentes a hacer una declaración de guerra. Eso es lo que no puede hacer. Entonces la política, en lugar de tratar de ir y rascar el fondo de la olla de manera miserable, tiene que guardar la compostura", amplió.

En ese sentido, Milei advirtió en entrevista con la periodista Mariana Brey, en el programa A la Barbarossa, que "el gol de Maradona a los ingleses, el que usted quiera de los dos, como resultado de ese gol no nos devolvieron las Malvinas, ¿eh?".