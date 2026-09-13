En el Día del Bibliotecario, un recorrido por cinco monumentales instituciones de la Ciudad de Buenos Aires para visitar, y, lejos de las cámaras, el rol de las populares, una pieza clave de la cultura y el tejido social.

Hay bibliotecas que se ven desde la vereda de enfrente , con cúpulas, columnas y guardias en la puerta, y son visitadas por influencers turísticos y patrimoniales de la Ciudad de Buenos Aires. Y hay otras que caben en un local de dos ambientes , entre una ferretería y un club de barrio, y que a la tarde se llenan de chicos haciendo la tarea.

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Ambas nacieron del mismo gesto: el 13 de septiembre de 1810, cuando Mariano Moreno anunció en la Gazeta de Buenos Ayres la creación de la Biblioteca Pública de Buenos Aires, antecedente directo de la actual Biblioteca Nacional . Esa fecha, elegida en 1942 por el Congreso de Bibliotecarios reunido en Santiago del Estero y oficializada a nivel nacional en 1954 por decreto 17.650, es la que hoy se conmemora como el Día del Bibliotecario .

La Biblioteca Nacional y la biblioteca de barrio no compiten entre sí, sino que son la misma idea llevada a escalas distintas . Ambas nacen del gesto fundacional de 1810: hacer pública una colección de libros. Más de dos siglos después, las dos necesitan para mantenerse en pie a la figura del bibliotecario.

Para celebrarlo, un recorrido en dos tiempos: cinco bibliotecas porteñas que merecen una visita por su historia y su arquitectura, y las bibliotecas populares , que sostienen buena parte de la vida cultural de los barrios lejos de las cámaras.

La sede actual, en Recoleta, se inauguró en 1992 sobre el terreno donde antes estuvo el palacio de los Unzué, usado como residencia presidencial y el lugar en el que murió Eva Perón . El edificio, obra del arquitecto Clorindo Testa, fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2019 y guarda en sus tres subsuelos cerca de 3.000.000 de libros y 500.000 ejemplares de diarios y revistas . Se trató de una larga mudanza: la sede anterior, sobre la calle México, le había quedado chica a la colección, algo que ya señalaba Jorge Luis Borges , director de la institución desde 1955, cuando en los años 60 se definieron los requerimientos del nuevo edificio.

La monumental sede de la Biblioteca Nacional. Argentina.gob.ar

Biblioteca del Congreso de la Nación - Hipólito Yrigoyen 1750

Fundada en el siglo XIX, funciona en el anexo del Senado, y guarda un patrimonio bibliográfico poco conocido para quienes solo ven el edificio desde afuera.

Además, dentro del Palacio Legislativo, puede verse en visitas guiadas la imponente sala de lectura oficial, cuya colección comprende colección comprende obras de referencia, obras de doctrina de contenido histórico y especialmente de carácter jurídico y político, códigos, fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y revistas de jurisprudencia argentina.

La sala de lectura oficial de la Biblioteca del Congreso Nacional, una joya patrimonial. Instagram @pablochiesa

Biblioteca de la Legislatura porteña - Perú 130

Funciona en el Palacio de la Legislatura, y conserva una colección legislativa histórica clave para entender la vida institucional de la Ciudad. Pocos turistas la visitan, aunque está a metros de Plaza de Mayo.

La impresionante Biblioteca Esteban Echeverría de la Legislatura porteña. Sección Ciudad

Biblioteca Nacional de Maestros - Pasaje Pizzurno 953

Con más de un siglo de historia, es una de las bibliotecas pedagógicas más importantes de América Latina. Su colección incluye manuales escolares, revistas de educación y documentos que permiten reconstruir la historia de la enseñanza en el país, un patrimonio poco visitado por fuera del ámbito docente.

La Biblioteca Nacional de Maestros fue fundada en 1870, durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento. Leandro Kibisz

Biblioteca y Museo Casa Ricardo Rojas - Charcas 2837

En la casa que habitó el escritor e intelectual Ricardo Rojas, en el barrio de Recoleta, funciona hoy una biblioteca y museo que combina arquitectura de estilo neocolonial con archivo literario. Un lugar para quienes prefieren visitar una biblioteca caminando por sus habitaciones, no solo por sus estantes.

La biblioteca de la Casa Ricardo Rojas cuenta con libros y publicaciones que pertenecieron a la colección privada del escritor.

El otro mapa: las bibliotecas populares

Lejos de las cúpulas y los mármoles, la Ciudad tiene una red de bibliotecas populares: instituciones gestionadas por asociaciones civiles y vecinos, con apoyo de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), que funcionan como un segundo mapa cultural de Buenos Aires, con 38 entidades inscriptas, aunque en realidad son muchas más.

El modelo nació en 1870, cuando por iniciativa de Domingo Faustino Sarmiento se creó la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, antecedente directo de la actual CONABIP. La primera biblioteca popular del país, y de Sudamérica, fue la Biblioteca Franklin, fundada en San Juan en 1866, cuatro años antes de que el modelo se convirtiera en política de Estado.

En Buenos Aires, uno de los casos más antiguos es el de la biblioteca de la Sociedad Luz, en La Boca, fundada el 29 de abril de 1899 como parte de una acción pedagógica impulsada por el Partido Socialista para "la instrucción del pueblo". Más de un siglo después, sigue abriendo sus puertas en el barrio.

Su función excede el préstamo de libros: ofrecen apoyo escolar y espacios de estudio para chicos y adolescentes; funcionan como punto de acceso a wifi e internet gratuitos en barrios donde la conectividad es escasa; organizan talleres culturales, ciclos de cine y actividades para adultos mayores; son, muchas veces, el único espacio público de encuentro barrial que no depende de una iglesia ni de un club deportivo; y, en un contexto de pantallas y algoritmos, siguen siendo lo que eran hace dos siglos: un lugar donde entrar y, aunque sea por un rato, desconectarse del ruido de afuera.

Mapa de bibliotecas populares de la Ciudad de Buenos Aires

Hay 38 instituciones registradas en la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP)