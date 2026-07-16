Uno por uno, todos los gestos pro-británicos que tuvo el gobierno de Javier Milei en relación a las Islas Malvinas

Desde el inicio de la gestión en diciembre de 2023, e incluso antes, varios ministros del Gabinete, diputados oficialistas y aliados, y hasta el propio Presidente formularon declaraciones que sintonizan con la postura inglesa y chocan de frente con el histórico reclamo argentino.

Diversos sectores de la oposición y asociaciones de excombatientes repudiaron esta semana al gobierno de Javier Milei y a sus aliados por acumular, desde el inicio de la gestión en diciembre de 2023, e incluso antes, múltiples declaraciones de corte pro-británico. Estas posturas, que chocan de frente con el histórico reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, volvieron al centro de la escena política local luego de la victoria de la Selección argentina frente a Inglaterra.

El propio jefe de Estado lidera esta línea ideológica con su abierta admiración por Margaret Thatcher, la ex primera ministra que ordenó el hundimiento del crucero ARA General Belgrano fuera de la zona de exclusión durante la guerra.

Esta reivindicación se complementa con la doctrina oficial que promueve el reconocimiento de la voluntad de los ocupantes de las islas, una postura que vulnera la posición histórica del Estado argentino ante las Naciones Unidas.

A estas definiciones se suman las expresiones de legisladores del oficialismo y de sus aliados del PRO, quienes calificaron la causa nacional como un "sentimentalismo irracional" o que incluso afirmaron que las islas pertenecen a los usurpadores. Asimismo, las posturas de la diplomacia oficial priorizaron el respeto a los "derechos" de los isleños en detrimento de los intereses nacionales consagrados por la Constitución.

La última controversia ocurrió en el marco de la Copa del Mundo, donde la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, convalidó el veto de la FIFA a las insignias que contienen el mapa del archipiélago con el argumento de que constituyen una "provocación política".

Javier Milei y su reivindicación de Margaret Thatcher

Durante la campaña presidencial de 2023 y también en ejercicio de la Presidencia, Javier Milei expresó en reiteradas ocasiones su profunda admiración por Margaret Thatcher, la ex primera ministra británica que fue responsable de la orden de hundir el crucero ARA General Belgrano fuera de la zona de exclusión durante la guerra de Malvinas.

En una entrevista con la cadena británica BBC, el mandatario ratificó sus dichos: "Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir que uno no pueda considerar que quienes estaban enfrente eran personas que hacen bien su trabajo. No solo admiro a Margaret Thatcher, admiro también a Ronald Reagan en Estados Unidos. Y admiro profundamente a Winston Churchill. ¿Cuál es el problema? He escuchado muchos discursos de Margaret Thatcher, es brillante".

Milei reivindica a Margaret Thatcher, una mujer que mandó matar a cientos de pibes argentinos en Malvinas, mira si le va a importar que argentina le gane a Inglaterra pic.twitter.com/9uGYq5d7SC — CeleS (@CelePistan) July 14, 2026

Javier Milei y la "autodeterminación" de los kelpers

El 2 de abril de 2025, en el acto oficial realizado en Plaza San Martín por el 43º aniversario de la guerra de Malvinas, el Presidente brindó un discurso que fue transmitido por cadena nacional en el que reivindicó la autodeterminación de los isleños.

"Nosotros siempre dejamos claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos ser una potencia, a punto tal que ellos prefieran ser argentinos. Y ni siquiera haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo", expresó Milei.

Los kelpers no son "los malvinenses", son los usurpadores. Su opinión no tiene relevancia para Argentina en la Causa Malvinas, ellos son los caseros de los reyes piratas. Este discurso de Milei es otro acto de Traición a la Patria un 2 de Abril. pic.twitter.com/iWaVVJxUju — César Biondini (@BiondiniCesar) April 2, 2025

Patricia Bullrich y la idea del trueque de vacunas por las Islas Malvinas

La actual senadora y exministra de Seguridad del gobierno de Milei protagonizó un escándalo en 2021 cuando propuso intercambiar vacunas contra el Covid-19 por las Islas Malvinas en una entrevista con LN+.

"Pfizer no pidió cambios de la ley. Lo único que pidió fue un seguro de caución como se lo pidió a todos los países del mundo, que es algo razonable. No pidió ni los hielos continentales, ni... bueno, no sé, las Islas Malvinas se las podríamos haber dado", expresó, aunque horas más tarde publicó un mensaje retractándose.

Patricia Bullrich

"Las Islas Malvinas se las podríamos haber dado a Pfizer a cambio de vacunas"



Mañana también jugamos contra todos estos HIJOS DE PUTA que aman más a Inglaterra que a nuestro país pic.twitter.com/DZoeMLW1Td — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) July 14, 2026

Monteoliva y la prohibición de llevar banderas de Malvinas

En la previa del partido entre Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, avaló la prohibición impuesta por FIFA sobre el ingreso de banderas, remeras o distintivos alusivos a las Islas Malvinas.

En una entrevista con LN+ encuadró el histórico reclamo de soberanía argentina como un mensaje político: "Banderas con las Malvinas es contenido político. No pueden ingresar banderas con contenido político. Sí bandera argentina o inglesa. Pero nada que contenga algún mensaje que pueda provocar algún tipo de situación".

"Nadie niega lo que significa Malvinas para quienes lo vivimos y para quienes son más jovencitos, pero no podemos confundir ni tampoco enredar la discusión. Lo importante es que se disfrute como un evento deportivo", agregó la funcionaria, que aclaró que sí se podía ingresar con banderas de cualquier provincia, ignorando que el archipiélago ocupado por los británicos forma parte de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

El tiro le salió por la culata, ya que fueron los propios jugadores quienes, al finalizar el partido, desplegaron una bandera con la inscripción: "Las Malvinas son argentinas".

“No están permitidas las banderas que tengan el MAPITA de Malvinas”



Monteoliva sigue repartiendo antipatria por los medios, ahora despectivamente.



No los soporto mas. pic.twitter.com/6Dx94O3WVJ — (@Pampa139) July 15, 2026

Diana Mondino y los "derechos" de los isleños

Durante la campaña presidencial de 2023, la entonces asesora de Javier Milei, que luego se convertiría en ministra de Relaciones Exteriores, concedió una entrevista al periódico británico The Telegraph en laque declaró que se debían "respetar los derechos" de los habitantes de las Islas Malvinas.

"Los derechos de los isleños van a ser respetados, deben ser respetados y no se les puede faltar el respeto. El concepto de que uno le puede imponer a la gente lo que se puede hacer o lo que se debe hacer es extremadamente feudal e ingenuo", sostuvo Mondino, en contraposición al histórico reclamo de soberanía argentina sobre las islas.

José Luis Espert: "Las perdimos en la guerra"

El exdiputado de La Libertad Avanza, uno de los alfiles legislativos del Gobierno, que debió correrse de la escena tras el escándalo que se generó al conocerse la noticia de que había sido financiado por Fred Machado, el empresario acusado de narcotráfico en los Estados Unidos, aseguró en una publicación en la red social Twitter en septiembre de 2016 que "Las Malvinas no son argentinas".

"Las perdimos en la guerra. Basta de nacionalismo", reclamó Espert en su publicación, que es recordada cada 2 de abril.

Sabrina Ajmechet: "Las Falklands son de los Kelpers"

La diputada del PRO, aliada al Gobierno, publicó varios tuits en 2012 en el que se desliga del derecho de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

"Las Malvinas no son ni nunca fueron argentinas", "La creencia en que las Malvinas son argentinas es irracional, es sentimental" y "Las Falklands Islands son de los Kelpers", fueron algunas de sus afirmaciones.

También llegó a publicar que le resultaba "imposible imaginar una versión de la bandera argentina más fea que la que tiene el dibujo de Malvinas en el medio".