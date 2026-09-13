13 de septiembre de 2026 Inicio
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Líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se reunirán para impulsar referendos de independencia de Reino Unido

Los líderes de las tres naciones se reunirán en Cardiff para reclamar el derecho a realizar consultas sobre su futuro político y aumentar la presión sobre el Gobierno británico.

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Líderes de Escocia

Líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se reunirán para impulsar referendos de independencia de Reino Unido

Los líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se reunirán este lunes en Cardiff para analizar un escenario de posible separación del Reino Unido y reclamar el derecho de sus territorios a celebrar referendos de independencia, según informó el diario británico The Telegraph.

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El encuentro estará encabezado por el primer ministro escocés, John Swinney; el líder galés, Rhun ap Iowerth; y la primera ministra de Irlanda del Norte, Michelle O'Neill. De acuerdo con el periódico, los dirigentes buscarán avanzar en una declaración conjunta para exigir que las tres naciones puedan decidir mediante una consulta popular su futuro dentro o fuera del Reino Unido.

La cumbre adquiere especial relevancia porque, por primera vez, Escocia, Gales e Irlanda del Norte están gobernadas por fuerzas políticas que respaldan la independencia o la reunificación con Irlanda, según el caso.

El encuentro también estará atravesado por las recientes declaraciones del primer ministro británico, Andy Burnham, quien manifestó en el Parlamento que estaría dispuesto a respaldar un nuevo referéndum de independencia de Escocia si existiera un apoyo mayoritario de la población.

Según The Telegraph, dirigentes cercanos a Swinney consideran que esa posición puede incrementar la presión sobre el Gobierno británico. Una fuente citada por el medio sostuvo que Burnham cometió un error político y advirtió que los sectores unionistas deberían observar con preocupación el avance de las posiciones independentistas.

Swinney advirtió sobre el futuro del Reino Unido

Antes de la reunión, Swinney elevó el tono de sus declaraciones y afirmó que Burnham debería contemplar la posibilidad de quedar registrado en la historia como “el último primer ministro del Reino Unido”.

El dirigente escocés sostuvo que la presencia de gobiernos favorables a la independencia en las tres naciones representa una señal de que el actual modelo político atraviesa un momento de transformación.

“No podría haber una señal más clara de que el statu quo no es sostenible”, afirmó Swinney, quien reclamó que Westminster se prepare para un escenario posterior a la actual configuración del Reino Unido.

El primer ministro escocés también sostuvo que existe un creciente respaldo a una reforma constitucional y planteó que la independencia representa, a su entender, una posibilidad para construir una nueva relación entre las naciones de las islas británicas.

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