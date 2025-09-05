Decretan feriado para el martes 16 de septiembre en 2025: qué se celebra y a quiénes alcanza

Septiembre avanza con novedades en el calendario de Feriados y muchos argentinos ya comienzan a reorganizar sus planes laborales y personales. Entre actividades cotidianas y compromisos, una fecha en particular aparece marcada con expectativa.
Cuál es el motivo de esta jornada especial y qué sectores o grupos estarán alcanzados por la medida.
Se trata de un nuevo feriado establecido para el martes 16, que se suma en plena mitad de mes y que promete alterar rutinas, favorecer escapadas y dar un respiro a quienes esperan una pausa en la agenda. La confirmación oficial ya despertó consultas en todo el país.
En la provincia de Buenos Aires, dieciocho municipios tendrán feriados adicionales durante septiembre por distintos motivos locales.
En el caso de Laprida, el feriado será el 16 de septiembre, con motivo de su aniversario fundacional. Ese día, la medida alcanza principalmente a los empleados del Banco Provincia y de la administración pública, quienes no prestarán servicios.