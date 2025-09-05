5 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Decretan feriado para el martes 16 de septiembre en 2025: qué se celebra y a quiénes alcanza

Cuál es el motivo de esta jornada especial y qué sectores o grupos estarán alcanzados por la medida.

Por
Se informaron Feriados locales en distintos distritos de Buenos Aires

Se informaron Feriados locales en distintos distritos de Buenos Aires

Redes Sociales

Septiembre avanza con novedades en el calendario de Feriados y muchos argentinos ya comienzan a reorganizar sus planes laborales y personales. Entre actividades cotidianas y compromisos, una fecha en particular aparece marcada con expectativa.

El Presidente decretó feriado para este viernes 5 de septiembre. 
Te puede interesar:

Paraguay decretó feriado nacional tras la clasificación en el Mundial 2026

Se trata de un nuevo feriado establecido para el martes 16, que se suma en plena mitad de mes y que promete alterar rutinas, favorecer escapadas y dar un respiro a quienes esperan una pausa en la agenda. La confirmación oficial ya despertó consultas en todo el país.

Feriado del martes 16 de septiembre: qué se conmemora y a quiénes afecta

-calendario feriados reloj

En la provincia de Buenos Aires, dieciocho municipios tendrán feriados adicionales durante septiembre por distintos motivos locales.

En el caso de Laprida, el feriado será el 16 de septiembre, con motivo de su aniversario fundacional. Ese día, la medida alcanza principalmente a los empleados del Banco Provincia y de la administración pública, quienes no prestarán servicios.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2024

Feriados inamovibles

  • 1 de enero: Año Nuevo.
  • 12 de febrero: Carnaval.
  • 13 de febrero: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 29 de marzo: Viernes Santo.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 1 de mayo: Día del Trabajo.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos

  • 1 de abril, previo al 2 de abril por Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 21 de junio por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • 11 de octubre, en la previa del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El impacto directo recae sobre la administración pública local y el Banco Provincia.

El viernes 26 de septiembre será feriado y habrá fin de semana largo: quiénes lo podrán disfrutar

Es oficial: Confirmaron recientemente nuevos feriados en ciertos lugares del país

Fin de semana largo confirmado: será feriado el lunes 15 de septiembre en 2025

Conocé todos los Feriados que habá en lo que resta del año

Será feriado el miércoles 10 de septiembre: a qué se debe y quiénes lo pueden celebrar

Se informó que en el mes de septiembre habrá varios Feriados en distintos lugares del país

Decretan feriado para el martes 9 de septiembre: cuál es el motivo y a quiénes alcanza

El traslado del feriado del 12 de octubre se implementó tras una recomendación de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes.

Se oficializó el traslado del feriado del domingo 12 de octubre: cuándo será el fin de semana largo

El segundo lunes del mes será uno de los Feriados próximos

Decretan feriado para el lunes 8 de septiembre y habrá fin de semana largo: a qué se debe

Rating Cero

Rusherking tuvo un encuentro romántico con una exparticipante Gran Hermano.

Rusherking tuvo un encuentro romántico con una exparticipante Gran Hermano

Los miembros de su equipo, además de encargarse de ejecutar acrobacias imposibles, combinan el buen humor físico y un realismo impresionante. Jackie Chan, por su parte, posee dos Récords Guinness como el actor que con Más acrobacias realizadas en vivo.

Las mejores maniobras: Jackie Chan trabaja junto a Marvel para ayudar a Tom Holland

Jesica Cirio compartió una foto de su intimidad.

El look deportivo que lució en su casa Jesica Cirio: top con escote y sus tres perritos

A medida que avanzó en su carrera, su físico fue evolucionando constantemente.

La impresionante transformación de Dwayne Johnson: así se veía "La Roca" de joven

En redes sociales, los fanáticos de Erreway compartieron imágenes y videos de Cris Morena. 

Cris Morena apareció en el show de Erreway, tras la muerte de su nieta Mila: "Está con Romina"

La emoción del hijo de Flavio Mendoza al conocer a Lionel Messi: El más increíble.

La emoción del hijo de Flavio Mendoza al conocer a Lionel Messi: "El más increíble"

últimas noticias

El Presidente decretó feriado para este viernes 5 de septiembre. 

Paraguay decretó feriado nacional tras la clasificación en el Mundial 2026

Hace 8 minutos
Rusherking tuvo un encuentro romántico con una exparticipante Gran Hermano.

Rusherking tuvo un encuentro romántico con una exparticipante Gran Hermano

Hace 15 minutos
play

La pesca se hundió 82,8% en julio: comerciantes alertan que solo se venden las ofertas

Hace 21 minutos
Piden juicio político al juez que prohibió difundir los audios de Karina Milei.

Piden juicio político al juez que prohibió difundir los audios de Karina Milei

Hace 35 minutos
En principio se exportará la versión para pasajeros.

Toyota Argentina inicia la exportación de Hiace hacia Brasil

Hace 1 hora