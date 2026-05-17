17 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Confirmado: Nicolás Otamendi se despidió de Benfica, ¿y llega a River?

En medio de los rumores por su regreso al fútbol argentino, el defensor campeón del mundo hizo el anuncio en sus redes sociales. “Seis años… y una vida llena de recuerdos. Hoy me toca despedirme de un club que significó muchísimo para mí”, escribió.

Por
En Portugal aseguran que tras el Mundial 2026

En Portugal aseguran que tras el Mundial 2026, Nicolás Otamendi se podrá la camiseta de River.

Nicolás Otamendi confirmó su salida de Benfica. Luego de seis años en el club, donde se volvió el capitán y referente, el defensor le puso punto final a su vínculo con el conjunto portugués y se irá libre, ¿a River?.

Driussi no sufrió una lesión ligamentaria. Moreno tiene una molestia y Montiel, un desgarro. Se pierden la final
Te puede interesar:

River, una enfermería: los jugadores que Coudet perdería para la final del Apertura

Si bien el contrato finaliza el próximo 30 de junio, en pleno Mundial 2026, el defensor anunció su decisión a sus compañeros previo al choque de este sábado y este domingo hizo un posteo en sus redes sociales agradeciendo los años vividos en Las Águilas.

“Seis años… y una vida llena de recuerdos. Hoy me toca despedirme de un club que significó muchísimo para mí. No es fácil cerrar una etapa tan importante, porque en Benfica viví momentos que me marcaron para siempre. Hubo alegrías, desafíos, caídas y aprendizajes… y cada uno de ellos valió la pena”, comenzó con su sentido mensaje.

Luego de algunos rumores y trascendidos en los medios de comunicación, tanto en Portugal como en Argentina, el campeón del mundo, en boca propio terminó con los trascendidos y aseguró que el choque terminó con la victoria por 3 a 1 frente a Estoril, fue su último partido con la camiseta roja.

Embed - Twitter Oficial: @Notamendi30 on Instagram: "Seis años… y una vida llena de recuerdos. Hoy me toca despedirme de un club que significó muchísimo para mí. No es fácil cerrar una etapa tan importante, porque en Benfica viví momentos que me marcaron para siempre. Hubo alegrías, desafíos, caídas y aprendizajes… y cada uno de ellos valió la pena. Acá crecí como jugador, pero sobre todo como persona. Compartí vestuario con grandes compañeros, conocí personas increíbles y entendí el verdadero significado de luchar, caer y volver a levantarse. Me voy con el corazón lleno de gratitud y orgullo por haber sido parte de un club tan grande. Gracias por abrirme las puertas, por acompañarme durante todos estos años y por hacerme sentir parte de una familia. Aunque hoy toque decir adiós, estos colores van a estar conmigo para siempre. Gracias por todo, Benfica @slbenfica "
View this post on Instagram

Me voy con el corazón lleno de gratitud y orgullo por haber sido parte de un club tan grande. Gracias por abrirme las puertas, por acompañarme durante todos estos años y por hacerme sentir parte de una familia”, agregó.

Acompañado junto a un video donde hace un breve repaso de estadía en el club con sus momentos más destacados, se despidió: “Aunque hoy toque decir adiós, estos colores van a estar conmigo para siempre. Gracias por todo, Benfica”.

En la publicación, no solo recibió el cariño de los hinchas, sino que también de sus propios compañeros, entre los que se destacan la de los argentinos, Gianluca Prestianni quien le agradeció “por todo capitán, se te va a extrañar mucho viejito” y Enzo Barrenechea: “Mi capitán, gracias por todo”.

La despedida de Benfical a Nicolás Otamendi

Luego de la confirmación en las redes sociales por parte de Nicolás Otamendi, el propio Benfica le dedicó dos emotivos posteos al capitán del equipo de José Mourinho.

En el primero, publicado en las redes sociales, lo titularon “Obrigado, capitán”, y utilizaron varias imágenes de Ota desde su desembarco al club con freses, quites y goles emblemáticas con la camiseta de Las Águilas.

Mientras que en el segundo posteo mostraron la intimidad del equipo en la previa del partido ante Estoril, donde el campeón del mundo le comunicaba su decisión al resto del equipo. “Esta será siempre tu casa, Nico”, le escribieron.

Esta va a ser mi último partido con el Benfica. Me quedo con los momentos lindos, porque me tocó llegar en un momento difícil porque venía de un club rival y no me arrepiento desde el primer día que pisé este club de haber vestido esta camiseta”, se lo escucha decir con la voz entrecortada por la emoción.

Embed - Sport Lisboa e Benfica on Instagram: "Esta será sempre a tua casa, Nico "
View this post on Instagram

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

“Notenés nada en común con la gente que destila veneno, rencor y odio”, leescribió Jorgelina Cardoso a Di María

"Manada de almas pobres": Jorgelina Cardoso defendió a Di María tras la eliminación de Rosario Central

Argentinos Juniors y Belgrano jugarán en La Paternal desde las 17 en busca del pase a la final frente a River

Belgrano y Argentinos definen al otro finalista mientras River aguarda por una esperada revancha

Después del Mundial 2026, Nicolás Otamendi volverá al fútbol argentino para jugar en River

En Portugal confirman que Nicolás Otamendi le comunicó a Mourinho que se irá de Benfica

Sebastián Driussi se lesionó en la semifinal del Torneo Apertura contra Rosario Central y tuvo que dejar la cancha. 

Se lesionó Driussi: la larga lista de problemas físicos que sufrió en River

River Plate ya piensa en su próximo compromiso. 

Cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo ante Rosario Central

El campeón del mundo no fue bien recibido en el Monumental.

Silbidos, cantitos e insultos: la reacción de los hinchas de River cuando apareció Di María en el Monumental

Rating Cero

Chandler Riggs ha crecido actoralmente y es un reconocido actor estadounidense.

Famoso en The Walking Dead: así fue la impresionante transformación de Chandler Riggs

Wanda Nara y Agustín Bernasconi en el set de grabación de ¿Querés ser mi hijo?. 

Se filtró el monto del contrato de Wanda Nara para hacer las escenas íntimas con Agustín Bernasconi

play

Tití Fernández en TVR: "Es un Gobierno insensible que se mete con la salud pública y los viejos"

El fuerte descargo de Tamara Paganini dejó sabor a poco.

Gran Hermano y una nueva denuncia por discriminación: el fuerte descargo de Tamara Paganini

Diego Latorre contó qué es lo que más odia de las costumbres de Yanina.

El sincericidio de Diego Latorre sobre su convivencia con Yanina: "Odio todo"

El conductor salió al cruce de las críticas por los supuestos  privilegios de la actriz en Telefe.

Críticas a Andrea del Boca en Gran Hermano: ¿qué dijo Santiago del Moro sobre su ausencia?

últimas noticias

Driussi no sufrió una lesión ligamentaria. Moreno tiene una molestia y Montiel, un desgarro. Se pierden la final

River, una enfermería: los jugadores que Coudet perdería para la final del Apertura

Hace 20 minutos
Los jubilados atraviesan una delicada situación.

Advierten que las jubilaciones mínimas perdieron un 10,3% contra la inflación desde que asumió Milei

Hace 24 minutos
Testigos relataron el dramático final de una pareja en Lomas de Zamora. 

Tragedia en el Roca: una pareja murió atropellada por el tren en Lomas de Zamora

Hace 39 minutos
Tragedia en Córdoba: un incendio fatal dejó dos muertos y dos personas internadas

Tragedia en Córdoba: un incendio fatal dejó dos muertos y dos personas internadas

Hace 1 hora
Keiko Fujimori obtuvo el 17% de los votos en primera vuelta, y Roberto Sánchez la siguió con el 12%.

Elecciones en Perú: confirman el balotaje entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Hace 1 hora