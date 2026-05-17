Confirmado: Nicolás Otamendi se despidió de Benfica, ¿y llega a River?

En medio de los rumores por su regreso al fútbol argentino, el defensor campeón del mundo hizo el anuncio en sus redes sociales. “Seis años… y una vida llena de recuerdos. Hoy me toca despedirme de un club que significó muchísimo para mí”, escribió.

En Portugal aseguran que tras el Mundial 2026, Nicolás Otamendi se podrá la camiseta de River.

Nicolás Otamendi confirmó su salida de Benfica. Luego de seis años en el club, donde se volvió el capitán y referente, el defensor le puso punto final a su vínculo con el conjunto portugués y se irá libre, ¿a River? .

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Si bien el contrato finaliza el próximo 30 de junio , en pleno Mundial 2026, el defensor anunció su decisión a sus compañeros previo al choque de este sábado y este domingo hizo un posteo en sus redes sociales agradeciendo los años vividos en Las Águilas.

“Seis años… y una vida llena de recuerdos. Hoy me toca despedirme de un club que significó muchísimo para mí. No es fácil cerrar una etapa tan importante, porque en Benfica viví momentos que me marcaron para siempre. Hubo alegrías, desafíos, caídas y aprendizajes… y cada uno de ellos valió la pena”, comenzó con su sentido mensaje.

Luego de algunos rumores y trascendidos en los medios de comunicación, tanto en Portugal como en Argentina, el campeón del mundo, en boca propio terminó con los trascendidos y aseguró que el choque terminó con la victoria por 3 a 1 frente a Estoril, fue su último partido con la camiseta roja.

“ Me voy con el corazón lleno de gratitud y orgullo por haber sido parte de un club tan grande. Gracias por abrirme las puertas, por acompañarme durante todos estos años y por hacerme sentir parte de una familia”, agregó.

Embed - Twitter Oficial: @Notamendi30 on Instagram: "Seis años… y una vida llena de recuerdos. Hoy me toca despedirme de un club que significó muchísimo para mí. No es fácil cerrar una etapa tan importante, porque en Benfica viví momentos que me marcaron para siempre. Hubo alegrías, desafíos, caídas y aprendizajes… y cada uno de ellos valió la pena. Acá crecí como jugador, pero sobre todo como persona. Compartí vestuario con grandes compañeros, conocí personas increíbles y entendí el verdadero significado de luchar, caer y volver a levantarse. Me voy con el corazón lleno de gratitud y orgullo por haber sido parte de un club tan grande. Gracias por abrirme las puertas, por acompañarme durante todos estos años y por hacerme sentir parte de una familia. Aunque hoy toque decir adiós, estos colores van a estar conmigo para siempre. Gracias por todo, Benfica @slbenfica "

Acompañado junto a un video donde hace un breve repaso de estadía en el club con sus momentos más destacados, se despidió: “Aunque hoy toque decir adiós, estos colores van a estar conmigo para siempre. Gracias por todo, Benfica”.

En la publicación, no solo recibió el cariño de los hinchas, sino que también de sus propios compañeros, entre los que se destacan la de los argentinos, Gianluca Prestianni quien le agradeció “por todo capitán, se te va a extrañar mucho viejito” y Enzo Barrenechea: “Mi capitán, gracias por todo”.

La despedida de Benfical a Nicolás Otamendi

Luego de la confirmación en las redes sociales por parte de Nicolás Otamendi, el propio Benfica le dedicó dos emotivos posteos al capitán del equipo de José Mourinho.

En el primero, publicado en las redes sociales, lo titularon “Obrigado, capitán”, y utilizaron varias imágenes de Ota desde su desembarco al club con freses, quites y goles emblemáticas con la camiseta de Las Águilas.

Mientras que en el segundo posteo mostraron la intimidad del equipo en la previa del partido ante Estoril, donde el campeón del mundo le comunicaba su decisión al resto del equipo. “Esta será siempre tu casa, Nico”, le escribieron.

“Esta va a ser mi último partido con el Benfica. Me quedo con los momentos lindos, porque me tocó llegar en un momento difícil porque venía de un club rival y no me arrepiento desde el primer día que pisé este club de haber vestido esta camiseta”, se lo escucha decir con la voz entrecortada por la emoción.