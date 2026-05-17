Jorge Macri defendió el megaoperativo en barrios populares de la Ciudad: "Hay que terminar con el prejuicio" El jefe de Gobierno explicó cómo se llevó adelante el operativo realizado en distintos asentamientos porteños, que dejó 27 detenidos, puntos de venta de droga cerrados y comercios clausurados. Por Agregar C5N en









Jorge Macri defendió el megaoperativo en villas porteñas: "Hay que terminar con el prejuicio"

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, defendió el operativo de seguridad realizado el jueves en distintos barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires, que terminó con 27 detenidos, cuatro puntos de venta de droga desarticulados y 25 comercios clausurados.

El despliegue se llevó adelante de manera simultánea en asentamientos como los barrios 31, 1-11-14, 21-24, Ciudad Oculta, Rodrigo Bueno, Fraga y Los Piletones. Según informó el Gobierno porteño, participaron más de 1.500 efectivos de la Policía de la Ciudad.

Macri aseguró que el objetivo de estos procedimientos es reforzar la seguridad y combatir estructuras delictivas. En ese sentido, sostuvo: “Hay que combatir el prejuicio de que todo lo que pasa afuera de la villa es bueno y todo lo que pasa dentro es malo”.

Además, afirmó que la política hacia los barrios populares aplicada durante años “fracasó” y cuestionó el crecimiento de construcciones irregulares dentro de los asentamientos. “No se puede construir sin normas porque termina perjudicando a otros vecinos”, señaló.

El mandatario también se refirió a la problemática de las viviendas ocupadas y aseguró que ya fueron recuperados 782 inmuebles en territorio porteño. Según indicó, las ocupaciones generan conflictos y situaciones de inseguridad en distintos barrios de la Ciudad.