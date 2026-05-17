17 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Jorge Macri defendió el megaoperativo en barrios populares de la Ciudad: "Hay que terminar con el prejuicio"

El jefe de Gobierno explicó cómo se llevó adelante el operativo realizado en distintos asentamientos porteños, que dejó 27 detenidos, puntos de venta de droga cerrados y comercios clausurados.

Por
Jorge Macri defendió el megaoperativo en villas porteñas: Hay que terminar con el prejuicio

Jorge Macri defendió el megaoperativo en villas porteñas: "Hay que terminar con el prejuicio"

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, defendió el operativo de seguridad realizado el jueves en distintos barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires, que terminó con 27 detenidos, cuatro puntos de venta de droga desarticulados y 25 comercios clausurados.

Milei y Caputo impulsan un nuevo esquema de privatizaciones.
Te puede interesar:

El país como botín: el Gobierno acelera la entrega de activos estratégicos en medio del desgaste político

El despliegue se llevó adelante de manera simultánea en asentamientos como los barrios 31, 1-11-14, 21-24, Ciudad Oculta, Rodrigo Bueno, Fraga y Los Piletones. Según informó el Gobierno porteño, participaron más de 1.500 efectivos de la Policía de la Ciudad.

Macri aseguró que el objetivo de estos procedimientos es reforzar la seguridad y combatir estructuras delictivas. En ese sentido, sostuvo: “Hay que combatir el prejuicio de que todo lo que pasa afuera de la villa es bueno y todo lo que pasa dentro es malo”.

Además, afirmó que la política hacia los barrios populares aplicada durante años “fracasó” y cuestionó el crecimiento de construcciones irregulares dentro de los asentamientos. “No se puede construir sin normas porque termina perjudicando a otros vecinos”, señaló.

El mandatario también se refirió a la problemática de las viviendas ocupadas y aseguró que ya fueron recuperados 782 inmuebles en territorio porteño. Según indicó, las ocupaciones generan conflictos y situaciones de inseguridad en distintos barrios de la Ciudad.

Por último, insistió en que las medidas buscan “proteger a la gente buena” y evitar el avance de mecanismos mafiosos y redes vinculadas al delito dentro de la Ciudad.

Noticias relacionadas

Javier Milei reunido con Elon Musk. 

La oposición le exige explicaciones a Milei por el Tesla que le pidió a Elon Musk

play

Nancy Pazos: "Más quemado que Adorni en este país no hay"

play

Adorni, más complicado: detectaron otras dos billeteras cripto y el contratista aportó nuevas pruebas

Más de la mitad de los argentinos no votaría a Milei en 2027. 

Lapidaria encuesta electoral para Milei: más del 57% afirmó que no lo votaría en 2027

Javier Milei recibe a Manuel Adorni en Olivos. 

En medio del escándalo, Milei se reunió con Adorni para insistir con la agenda de gestión

El Tesla Cybertruck de Manuel Quintar

Escándalo por el Tesla del diputado Quintar: cuánto costaría el millonario traslado

Rating Cero

Chandler Riggs ha crecido actoralmente y es un reconocido actor estadounidense.

Famoso en The Walking Dead: así fue la impresionante transformación de Chandler Riggs

Wanda Nara y Agustín Bernasconi en el set de grabación de ¿Querés ser mi hijo?. 

Se filtró el monto del contrato de Wanda Nara para hacer las escenas íntimas con Agustín Bernasconi

play

Tití Fernández en TVR: "Es un Gobierno insensible que se mete con la salud pública y los viejos"

El fuerte descargo de Tamara Paganini dejó sabor a poco.

Gran Hermano y una nueva denuncia por discriminación: el fuerte descargo de Tamara Paganini

Diego Latorre contó qué es lo que más odia de las costumbres de Yanina.

El sincericidio de Diego Latorre sobre su convivencia con Yanina: "Odio todo"

El conductor salió al cruce de las críticas por los supuestos  privilegios de la actriz en Telefe.

Críticas a Andrea del Boca en Gran Hermano: ¿qué dijo Santiago del Moro sobre su ausencia?

últimas noticias

Driussi no sufrió una lesión ligamentaria. Moreno tiene una molestia y Montiel, un desgarro. Se pierden la final

River, una enfermería: los jugadores que Coudet perdería para la final del Apertura

Hace 25 minutos
Los jubilados atraviesan una delicada situación.

Advierten que las jubilaciones mínimas perdieron un 10,3% contra la inflación desde que asumió Milei

Hace 29 minutos
Testigos relataron el dramático final de una pareja en Lomas de Zamora. 

Tragedia en el Roca: una pareja murió atropellada por el tren en Lomas de Zamora

Hace 44 minutos
Tragedia en Córdoba: un incendio fatal dejó dos muertos y dos personas internadas

Tragedia en Córdoba: un incendio fatal dejó dos muertos y dos personas internadas

Hace 1 hora
Keiko Fujimori obtuvo el 17% de los votos en primera vuelta, y Roberto Sánchez la siguió con el 12%.

Elecciones en Perú: confirman el balotaje entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Hace 1 hora