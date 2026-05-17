17 de mayo de 2026 Inicio
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"Manada de almas pobres": Jorgelina Cardoso defendió a Di María tras la eliminación de Rosario Central

La esposa del campeón del mundo hizo un fuerte descargo a raíz de los cánticos de la hinchada de River contra el Fideo en el choque por semifinales del Torneo Apertura. “Seca nuca”, retumbó en todo el Monumental.

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“Notenés nada en común con la gente que destila veneno

“No tenés nada en común con la gente que destila veneno, rencor y odio”, le escribió Jorgelina Cardoso a Di María

River eliminó a Rosario Central en el choque por las semifinales del Torneo Apertura, pero el partido no solo se jugó dentro del campo de juego, sino también afuera: los hinchas del Millonario apuntaron contra Ángel Di María y su esposa, Jorgelina Cardoso hizo un fuerte descargo en las redes sociales.

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Ya con el 1 a 0 consumado, y pese a que el mediocampista lo consideró como “parte del folclore del fútbol”, su esposa se expresó a favor del jugador, del club y destrozó a los hinchas del conjunto de Núñez.

Solo saber que no tenes nada en común con la gente que destila veneno, rencor, odio y que muestra la triste vida que llevan me da felicidad y tranquilidad de saber que estamos del lado correcto, con humildad viviendo en familia, siendo buena gente, disfrutando cada minuto d nuestra ciudad, nuestra gente”, comenzó en sus historias de Instagram durante la madrugada.

Al mismo tiempo destacó el “orgullo” que sea de Central y no perdonó a nadie: “Gracias por ser tan distinto a esa manada de almas pobres”.

Jorgelina Cardoso

River eliminó a Rosario Central: las palabras de Ángel Di María post derrota

Después de la derrota en el Monumental, Ángel Di María analizó el encuentro y los cánticos, aunque dejó una frase que generó repercusión: “Nos ganaron por un gol de penal. Sabíamos que estas cosas podían pasar acá”.

Sobre la postura del recibimiento por parte de los hinchas de River, Fideo le quitó dramatismo y lo consideró como parte del folklore del fútbol argentino. “Es fútbol, es folclore. Este estadio me ovacionó muchas veces y me quedo con eso”, señaló.

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Con la eliminación consumada, Rosario Central ahora pondrá el foco en la Copa Libertadores, mientras que los de Núñez jugarán la final el próximo domingo 24 de mayo en Córdoba ante el ganador de Argentinos Juniors y Belgrano, en la segunda llave de las semifinales del Torneo Apertura.

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