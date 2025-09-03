Fin de semana largo confirmado: será feriado el lunes 15 de septiembre en 2025

Septiembre trae novedades que muchos argentinos estaban esperando para organizar sus días de descanso. Entre calendarios laborales, compromisos y la necesidad de una pausa, se avecinan nuevos feriados que prometen modificar las agendas y dar lugar a un respiro más que bien recibido.
La expectativa se concentra en una fecha puntual que se transformará en una oportunidad especial para planear escapadas o reuniones con tus seres queridos. Se trata del lunes 15 de septiembre, día libre para varios trabajadores del Banco Provincia y de la administración pública.
El siguiente lunes 15 de septiembre será feriado para los empleados que previamente mencionamos. Puntualmente, la medida impacta en aquellos que trabajan en el municipio de Dolores, gracias a la celebración de sus fiestas patronales.