Fin de semana largo confirmado: será feriado el lunes 15 de septiembre en 2025 Lo que despierta interés es el motivo detrás de esta jornada extendida y la manera en la que impactará en el calendario nacional.







Es oficial: Confirmaron recientemente nuevos feriados en ciertos lugares del país

Septiembre trae novedades que muchos argentinos estaban esperando para organizar sus días de descanso. Entre calendarios laborales, compromisos y la necesidad de una pausa, se avecinan nuevos feriados que prometen modificar las agendas y dar lugar a un respiro más que bien recibido.

La expectativa se concentra en una fecha puntual que se transformará en una oportunidad especial para planear escapadas o reuniones con tus seres queridos. Se trata del lunes 15 de septiembre, día libre para varios trabajadores del Banco Provincia y de la administración pública.

El siguiente lunes 15 de septiembre será feriado para los empleados que previamente mencionamos. Puntualmente, la medida impacta en aquellos que trabajan en el municipio de Dolores, gracias a la celebración de sus fiestas patronales.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2024 Feriados inamovibles 1 de enero: Año Nuevo.

12 de febrero: Carnaval.

13 de febrero: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

29 de marzo: Viernes Santo.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

1 de mayo: Día del Trabajo.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos 1 de abril, previo al 2 de abril por Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

21 de junio por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

11 de octubre, en la previa del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.