3 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Fin de semana largo confirmado: será feriado el lunes 15 de septiembre en 2025

Lo que despierta interés es el motivo detrás de esta jornada extendida y la manera en la que impactará en el calendario nacional.

Por
Es oficial: Confirmaron recientemente nuevos feriados en ciertos lugares del país

Es oficial: Confirmaron recientemente nuevos feriados en ciertos lugares del país

Septiembre trae novedades que muchos argentinos estaban esperando para organizar sus días de descanso. Entre calendarios laborales, compromisos y la necesidad de una pausa, se avecinan nuevos feriados que prometen modificar las agendas y dar lugar a un respiro más que bien recibido.

Conocé todos los Feriados que habá en lo que resta del año
Te puede interesar:

Será feriado el miércoles 10 de septiembre: a qué se debe y quiénes lo pueden celebrar

La expectativa se concentra en una fecha puntual que se transformará en una oportunidad especial para planear escapadas o reuniones con tus seres queridos. Se trata del lunes 15 de septiembre, día libre para varios trabajadores del Banco Provincia y de la administración pública.

Por qué será feriado el 1° de septiembre y quiénes tendrán fin de semana largo en 2025

-feriados calendario

El siguiente lunes 15 de septiembre será feriado para los empleados que previamente mencionamos. Puntualmente, la medida impacta en aquellos que trabajan en el municipio de Dolores, gracias a la celebración de sus fiestas patronales.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2024

Feriados inamovibles

  • 1 de enero: Año Nuevo.
  • 12 de febrero: Carnaval.
  • 13 de febrero: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 29 de marzo: Viernes Santo.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 1 de mayo: Día del Trabajo.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos

  • 1 de abril, previo al 2 de abril por Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 21 de junio por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • 11 de octubre, en la previa del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se informó que en el mes de septiembre habrá varios Feriados en distintos lugares del país

Decretan feriado para el martes 9 de septiembre: cuál es el motivo y a quiénes alcanza

El traslado del feriado del 12 de octubre se implementó tras una recomendación de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes.

Se oficializó el traslado del feriado del domingo 12 de octubre: cuándo será el fin de semana largo

El segundo lunes del mes será uno de los Feriados próximos

Decretan feriado para el lunes 8 de septiembre y habrá fin de semana largo: a qué se debe

Los Feriados en el mes de septiembre 2025 llegan para aliviar las jornadas laborales de miles de personas

Cuáles son los feriados que habrá en Buenos Aires durante septiembre 2025

Las autoridades locales establecieron diferentes modalidades de aplicación según el sector.

Septiembre 2025 tendrá un "superferiado": cuál es la celebración

El Gobierno fijó qué pasará con los feriados que caigan sábado o domingo.

Qué fines de semana de 2026 se convertirán en largos gracias al nuevo decreto

Rating Cero

Lionel Messi sorprendió a Nico Vázquez en el teatro. 

La intimidad de la visita de Messi a Nico Vázquez, tras su separación de Gimena Accardi

Luck Ra eliminó a un participante y fue señalado.

Polémica en La Voz Argentina: Luck Ra eliminó a un participante y las redes sociales estallaron

Columbus, el director de los cuatro fantásticos que fue despedido y a su vez, manifestó no querer saber más nada con Marvel.

Estaba en Los 4 Fantásticos antes de Marvel pero hizo una crítica y lo despidieron: de quién se trata

El elegante look que mostró Evangelina Anderson en sus redes sociales.

El look total black de Evangelina Anderson: su hermoso vestido lencero

El club del crimen de los jueves, una película estadounidense que ya está disponible en Netflix y es furor.
play

De qué se trata El club del crimen de los jueves, la película que la está rompiendo en Netflix

María Becerra se sumará a La Voz.

María Becerra se sumará a La Voz España: cómo será su participación en el programa

últimas noticias

play
La rutina de skincare de Jessica Alba está dando que hablar: la reconocida actriz y empresaria, compartió con sus seguidores su hábito de cuidado facial.

Esta rutina de skincare de Jessica Alba está dando que hablar: qué debés saber antes de implementarla

Hace 11 minutos
Messi anunció que frente a Venezuela será su último partido por Eliminatorias de loca, ¿y definitiva?

¿Partido despedida en Eliminatorios con la Selección? Messi no viajaría para jugar frente a Ecuador

Hace 12 minutos
Los trabajadores de ARCA informaron que estarán atentos a ciertos aspectos puntuales este mes

ARCA busca detectar inconsistencias en el monotributo: qué debés saber

Hace 12 minutos
Lionel Messi sorprendió a Nico Vázquez en el teatro. 

La intimidad de la visita de Messi a Nico Vázquez, tras su separación de Gimena Accardi

Hace 22 minutos
Luck Ra eliminó a un participante y fue señalado.

Polémica en La Voz Argentina: Luck Ra eliminó a un participante y las redes sociales estallaron

Hace 31 minutos