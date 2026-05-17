17 de mayo de 2026 Inicio
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Se alojaron en un Airbnb sin saber que era uno de los bares más emblemáticos de Buenos Aires

Fue un clásico de la década de 2010 y quedó marcado a fuego en la memoria con su misteriosa cerveza y sus anécdotas infinitas. Hoy se reconvirtió pero sigue hospedando la nostalgia.

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El Álamo

El Álamo, en el recuerdo de miles de porteños.

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El bar El Álamo de la calle Uruguay, entre los barrios porteños de Retiro y Recoleta, fue un clásico de los after office de la década de 2010, con su misteriosa cerveza, sospechada de tener aditivos, y miles de anécdotas para millennials y gen x que lo hicieron su hogar nocturno. Tras su cierre, volvió a la vida momentáneamente luego de que un video viral de TikTok mostrara cómo se reconvirtió en hospedaje.

“Notenés nada en común con la gente que destila veneno, rencor y odio”, leescribió Jorgelina Cardoso a Di María
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"Miren lo random que es esto, la parte de abajo de la casa es un boliche", contó la usuaria @beluecharri mientras mostraba una recorrida por el mítico edificio, con su célebre escalera y la barra de la planta baja, sin saber que se trataba del memorable bar. Rápidamente el video se llenó de comentarios nostálgicos sobre aventuras vividas allí.

La propiedad es anunciada en Airbnb como "mansión en Recoleta con sauna y jacuzzi". "Perfecto para disfrutar en familia o con amigos. Cuatro suites principales con baño privado (cada una con cama tamaño king de 2x2 metros, Smart TV de 55", aire acondicionado con control individual) más un dormitorio para niños con cuatro literas. Patio exterior con comedor con parrilla/parrilla. Wifi de alta velocidad en toda la casa con routers repetidos en cada piso para garantizar la cobertura. Televisión de 70" en el salón. ¡Área de bar en el sótano con cocina comercial perfecta para eventos! 680 metros cuadrados/7480 pies", anuncia la publicación.

El texto también destaca: "En el sótano, los huéspedes descubrirán una zona de bar totalmente equipada con cocina de calidad comercial. El siguiente piso contiene una cocina, medio baño, lavandería y dos salas de estar con dos chimeneas de gas que funcionan. Detrás de esta cocina se encuentra la escalera que sube a la sala de spa que contiene una sauna, jacuzzi, mesa de masaje y medio baño. La siguiente planta contiene dos dormitorios en suite, una sala de estar con chimenea de gas que funciona y acceso a la zona exterior del patio/parrilla. La planta superior contiene dos dormitorios en suite, el dormitorio con literas y acceso al balcón delantero y al patio trasero/área de parrilla".

Así está el boliche El Álamo de Recoleta

Una usuaria de TikTok se alojó junto con amigas en el mítico lugar y compartió su sorpresa al descubrir las instalaciones que albergaba en la planta baja.

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@beluecharri

el verdadero no vamos a el baile,el baile no viene a nos

sonido original - Belen Echarri

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