¿Cuándo vuelve el sol a Buenos Aires?: el pronóstico de la semana corta

El tormentón gris tiene fecha de vencimiento según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La fecha estipulada por el organismo será el regreso tan esperado del sol y con él, el alivio de recuperar la primavera.

Tras varios días de lluvias y nubarrones, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que el sol volverá a brillar sobre la ciudad de Buenos Aires. Será el regreso tan esperado de la primavera y el corte definitivo a la racha gris que viene cubriendo el cielo porteño. Pero antes, las lluvias y la humedad se mantendrán durante gran parte de la semana, con jornadas grises que postergan la llegada de un panorama más claro.

Hace meses que los porteños se preguntan cuánto falta para que el cielo se despeje en la Ciudad , y el pronóstico finalmente dio una respuesta: el “tormentón gris ” seguirá tapando el sol durante toda la semana, con lluvias intermitentes y jornadas húmedas. En Buenos Aires el clima seguirá marcado por la inestabilidad y un cielo cargado de nubes.

El aire húmedo proveniente del este y sudeste refuerza ese escenario poco agradable tanto en la Capital como en el conurbano, donde el panorama grisáceo se hace sentir y retrasa el esperado regreso de los días soleados:

Martes 13 : el día arrancará con momentos de sol entre nubes y una máxima cercana a los 18°C. Sin embargo, hacia la noche volverán las lluvias, aunque serán débiles y aisladas.

Miércoles 14 : el cielo estará completamente cubierto desde la mañana hasta la noche. La temperatura llegará a unos 20°C y se esperan chaparrones intermitentes hacia la tarde.

Jueves 15: será la jornada más complicada de la semana, con lluvias moderadas que se extenderán de la mañana a la tarde. Se acumularán varios milímetros de agua y las temperaturas oscilarán entre los 13°C y los 17°C y la humedad pronosticada alcanzará el 90%.

Viernes 16: persistirá la inestabilidad con lloviznas en las primeras horas del día y la humedad se mantendrá elevada en un 80%. Hacia la noche, el viento comenzará a soplar desde el sur, marcando un cambio en las condiciones.

¿Cuándo vuelve el sol a Buenos Aires?

Pero el alivio finalmente regresa recién el domingo 18 de octubre y será un respiro primaveral después de tanta nube. Un cambio de aire comenzará de manera gradual el sábado 17 de octubre y con él, la llegada de vientos del sur, las nubes empezarán a disiparse y la humedad descenderá con fuerza. Ese día se prevén temperaturas frescas, con una mínima de 8°C y una máxima de 16°C, acompañadas por momentos de sol entre nubes.

Télam

Ya el domingo 18 se dará el giro definitivo donde el sol volverá a brillar y a dominar el cielo porteño desde temprano, sin chances de lluvia y con un clima fresco pero luminoso. Será el inicio de una seguidilla de jornadas primaverales y estables en toda la provincia de Buenos Aires.