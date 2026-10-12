12 de octubre de 2026 Inicio
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Efecto de El Niño: cerraron las Cataratas de Iguazú por la crecida del río

El sector de uso público fue restringido por precaución. El intendente del Parque Nacional Iguazú, José Hervas, explicó que en casi tres días llovió 300 milímetros, un promedio de un mes para esta época. “El balcón de la Garganta del Diablo está bajo agua”, describió la situación.

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Se esperan tormentas para las próximas horas en Cataratas

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Como consecuencia del efecto de El Niño, el Parque Nacional Iguazú anunció el cierre de los paseos turísticos al público debido a la crecida del río, cuyo caudal superó los 12.000 metros cúbicos por segundo en los últimos días.

El sol sigue sin mostrarse en la Ciudad de Buenos Aires.
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De acuerdo al comunicado, la Intendencia del Parque Nacional Iguazú junto a la empresa concesionaria decidieron en conjunto activar un protocolo de seguridad preventivo. “Ante esta situación, y con el propósito de resguardar la integridad de los visitantes y trabajadores, se establece la restricción temporal para la circulación de personas y el acceso a los sectores de Uso Público del Parque Nacional Iguazú durante la jornada de hoy (lunes)”, se indicó en el anuncio publicado en las redes sociales.

Al mismo tiempo, detallaron que durante la jornada se continuará analizando e inspeccionando el impacto de la crecida sobre los circuitos e infraestructuras del área protegida. La crecida se produce en un contexto de previsiones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño, que puede favorecer períodos de lluvias intensas en la región.

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El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja para la zona del norte de Misiones por lluvias y tormentas durante la tarde de este lunes. “El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, frecuentes actividades eléctricas y ráfagas intensas que podrían superar los 90 km/h”, indicaron y agregaron: “Se esperan valores de precipitaciones acumuladas entre 50 y 90 mm, donde podrían ser superadas de forma puntual”.

Las Cataratas cerras por alertas por lluvias: el balcón de la Garganta del Diablo está bajo agua

Después de varios días de intensas lluvias, desde la intendencia de Iguazú anunciaron el cierre del Parque Nacional al público.

“Tomamos esta decisión dado el nivel de precipitaciones en los últimos días. Llovieron 300 mm en dos días y medio, lo que es el promedio de un mes en esta época. Ya desde el 1 de agosto se decidió cerrar la Garganta, pero con una nueva evaluación tomamos la determinación”, explicó el intendente del Parque Nacional Iguazú, José Hervas, en diálogo con Mañanas Argentinas por C5N.

Al mismo tiempo, detalló que el balcón de la Garganta “está bajo agua” y “en el día de la fecha el agua estaba muy cerca del paseo superior”. “Por suerte ayer tuvimos 600 mil visitantes, pero desde que lo cerramos desde ayer a la tarde hasta ahora sigue lloviendo con mucha intensidad”, indicó y agregó: “La gente entiende esta medida, la situación lo amerita”.

Por el lado de Brasil, también se cerró una pasarela por la crecida del río el domingo cuando el caudal alcanzó los 8,8 millones de litros por segundo, casi seis veces por encima del promedio histórico. El sendero principal y los miradores continúan habilitados, pero otros circuitos también fueron cerrados temporalmente.

Ante esta medida, Hervas explicó la “situación de ellos es totalmente distinta porque el río le pega de otra manera, ellos están del lado de adentro, nosotros de afuera”.

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