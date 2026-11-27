Tras el paso del ciclón por el centro de la Argentina comienza a mejorar las condiciones meteorológicas y aumentar las temperaturas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas para Buenos Aires y varias provincias.
Las provincias de Corrientes, Misiones y Formosa están bajo alerta por tormentas aisladas fuertes y/o severas. Las mismas podrán estar acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones.
Se vienen días de calor sofocante.
Además podrían ocasionar granizo, ráfagas que podrán alcanzar los 90 km/h y frecuente actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm que pueden ser superados de manera puntual.
En paralelo, Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Río Negro están bajo alerta amarilla por temperaturas extremas. En cuanto a las temperaturas, el termómetro está en aumetno en ciudades como en Viedma, Río Negro, con 22,5°, seguida por San Ramón de la Nueva Orán, Salta, con 22,4°, y Bahía Blanca, Buenos Aires, con 21,8°. Por su parte, Posadas, Misiones, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registraron 21,5°, al igual que Puerto Iguazú, donde la humedad alcanzó el 87%. En Orán, en tanto, se registró el nivel más alto de humedad, con un 90%.
Fin de semana para pileta en Buenos Aires
El pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anticipa varias jornadas de calor, con temperaturas máximas que se mantendrán por encima de los 30° durante los próximos días. Este viernes 27 de noviembre se espera una máxima de 32° y una mínima de 19°, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvia.
Para el sábado 28, las temperaturas subirán levemente, con una máxima de 33° y una mínima de 21°. Se prevé una jornada con cielo mayormente despejado durante la mañana y presencia de algunas nubes hacia la tarde y la noche. No se esperan precipitaciones.
El domingo 29 será el día más caluroso del período, con una temperatura máxima de 34° y una mínima de 23°. El cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada y la probabilidad de lluvias se mantendrá en 0%.
Recomendaciones por temperaturas extremas calor del SMN
- Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratació adecuada.
- No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
- Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
- Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
- Ingerí frutas y verduras.
- Reducí la actividad física.
- Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
- Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.
Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:
- Solicitar de inmediato asistencia médica.
- Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.