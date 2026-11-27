El Servicio Meteorológico Nacional emitió varias alertas por tormentas para el norte de Argentina. Mientras que en el centro se mantendrán las condiciones estables y el termómetro no dará tregua. ¿Cuándo baja la temperatura?

Tras el paso del ciclón por el centro de la Argentina comienza a mejorar las condiciones meteorológicas y aumentar las temperaturas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas para Buenos Aires y varias provincias.

Llega el calor extremo al AMBA: qué día estalla el termómetro con máximas de 34 grados

Las provincias de Corrientes, Misiones y Formosa están bajo alerta por tormentas aisladas fuertes y/o severas. Las mismas podrán estar acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones.

Además podrían ocasionar granizo, ráfagas que podrán alcanzar los 90 km/h y frecuente actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm que pueden ser superados de manera puntual.

En paralelo , Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Río Negro están bajo alerta amarilla por temperaturas extremas. En cuanto a las temperaturas, el termómetro está en aumetno en ciudades como en Viedma, Río Negro, con 22,5°, seguida por San Ramón de la Nueva Orán, Salta, con 22,4°, y Bahía Blanca, Buenos Aires, con 21,8°. Por su parte, Posadas, Misiones, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registraron 21,5°, al igual que Puerto Iguazú, donde la humedad alcanzó el 87%. En Orán, en tanto, se registró el nivel más alto de humedad, con un 90%.

El pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anticipa varias jornadas de calor, con temperaturas máximas que se mantendrán por encima de los 30° durante los próximos días. Este viernes 27 de noviembre se espera una máxima de 32° y una mínima de 19°, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvia.

Para el sábado 28, las temperaturas subirán levemente, con una máxima de 33° y una mínima de 21°. Se prevé una jornada con cielo mayormente despejado durante la mañana y presencia de algunas nubes hacia la tarde y la noche. No se esperan precipitaciones.

El domingo 29 será el día más caluroso del período, con una temperatura máxima de 34° y una mínima de 23°. El cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada y la probabilidad de lluvias se mantendrá en 0%.

Recomendaciones por temperaturas extremas calor del SMN

Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratació adecuada. No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas). Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas. Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes. Ingerí frutas y verduras. Reducí la actividad física. Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros. Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera: