El país atraviesa una semana en la que el frenesí climático se mueve al ritmo del dólar y del riesgo país, con varias incidencias que llevan al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a lanzar este jueves alerta amarilla por tormentas y vientos para siete provincias, a la vez que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) vive una jornada relativamente fresca, donde la temperatura pareciera tomar carrera antes de superar los 30°.
El organismo emitió aviso amarillo por tormentas para la puna en Jujuy y la prepuna de Iruya, Orán y Santa Victoria, en Salta, donde se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de forma local.
También hay alerta amarilla para una franja que abarca el centro de La Rioja, centro y sudoeste de San Juan y noroeste, centro y sur de Mendoza.
Por último, el SMN lanzó aviso amarillo por vientos para Santa Cruz y Tierra del Fuego, incluyendo las Islas Malvinas. El área será afectada por vientos del oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h, pudiendo ser superados de manera puntual.
Siete provincias bajo alerta meteorológica este jueves.
SMN
Sin alertas: el pronóstico del clima para este jueves en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores
El organismo anticipa una jornada de jueves más fresca que los últimos días, con vientos leves del este y noreste, cielo despejado y el termómetro oscilando entre 15° y 26°.
Para los próximos días se espera un aumento de la temperatura, que a partir del viernes instala su máxima por encima de los 30°. No habrá lluvia durante varias jornadas; sí nubosidad variable y vientos leves.
Se viene un fin de semana caluroso en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.
SMN