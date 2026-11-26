Jueves extremo: alerta amarilla por tormentas fuertes y vientos de hasta 100 km/h El Servicio Meteorológico Nacional lanzó avisos para siete provincias en la continuidad de una semana con varias incidencias climáticas. El AMBA, en tanto, se prepara para un fin de semana caliente. Por Agregar C5N en









Mendoza, una de las capitales bajo alerta amarilla por tormentas este jueves. Redes Sociales

El país atraviesa una semana en la que el frenesí climático se mueve al ritmo del dólar y del riesgo país, con varias incidencias que llevan al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a lanzar este jueves alerta amarilla por tormentas y vientos para siete provincias, a la vez que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) vive una jornada relativamente fresca, donde la temperatura pareciera tomar carrera antes de superar los 30°.

El organismo emitió aviso amarillo por tormentas para la puna en Jujuy y la prepuna de Iruya, Orán y Santa Victoria, en Salta, donde se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de forma local.

También hay alerta amarilla para una franja que abarca el centro de La Rioja, centro y sudoeste de San Juan y noroeste, centro y sur de Mendoza.

Por último, el SMN lanzó aviso amarillo por vientos para Santa Cruz y Tierra del Fuego, incluyendo las Islas Malvinas. El área será afectada por vientos del oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h, pudiendo ser superados de manera puntual.

Siete provincias bajo alerta meteorológica este jueves. SMN Sin alertas: el pronóstico del clima para este jueves en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores El organismo anticipa una jornada de jueves más fresca que los últimos días, con vientos leves del este y noreste, cielo despejado y el termómetro oscilando entre 15° y 26°.

Para los próximos días se espera un aumento de la temperatura, que a partir del viernes instala su máxima por encima de los 30°. No habrá lluvia durante varias jornadas; sí nubosidad variable y vientos leves. Se viene un fin de semana caluroso en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. SMN