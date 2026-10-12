Feriado con clima hostil: otro día gris en el AMBA y alerta naranja por tormentas en tres provincias El fin de semana largo cierra con malas noticias meteorológicas que atentan contra el habitual desarrollo de actividades primaverales. Habrá fuertes ráfagas y caída de agua en varias zonas del país. Por Agregar C5N en









El sol sigue sin mostrarse en la Ciudad de Buenos Aires.

Ya no es noticia: este lunes feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural —Día de la Raza para el Gobierno— será otra jornada nublada en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, cuyos habitantes comienzan a olvidarse de cómo era un cielo soleado. Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y naranja por tormentas y viento en ocho provincias.

El organismo lanzó aviso amarillo por viento en la zona de puna y cordillera de Jujuy, Salta y Catamarca, con vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h y ráfagas que pueden superar los 100 km/h.

En Misiones, hay alerta amarilla por tormentas en el sur provincial, que se eleva a naranja en la mitad norte, con abundantes precipitaciones en cortos períodos y granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 mm, donde podrían ser superados de forma puntual.

Un panorama similar se vive entre Cuyo y el noroeste patagónico, con aviso amarillo por tormentas para el centro y sur de San Juan, oeste y norte de Mendoza, centro y sur de Neuquén y oeste de Río Negro. En tanto, en General Alvear, Junín, Rivadavia, los valles de Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán y Tupungato y las zonas bajas de Malargüe y San Rafael, en Mendoza; y el este de Loncopué, Pincunches y Ñorquín, el oeste de Añelo y Pehuenches y el sur de Chos Malal y Minas, en Neuquén, la alerta trepa a naranja.

Alerta meteorológica en ocho provincias. SMN Sin alertas: el pronóstico del clima para este lunes feriado en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores El SMN anticipa una jornada gris y fresca en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con una temperatura que oscilará entre los 11° y los 16°, con cielo cubierto y probabilidad de lloviznas durante la mañana.

La semana se mantendrá en esa línea, con abundante nubosidad y precipitaciones recurrentes al menos hasta el miércoles, y luego continuarían los cielos encapotados. Otra semana sin ver el sol en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. SMN