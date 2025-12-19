19 de diciembre de 2025 Inicio
Cuáles son los mejores consejos para hacer un asado perfecto e inolvidable esta Navidad

Durante esta temporada, donde no faltan entradas, carnes y postres, contar con un asador eficiente y versátil hace la diferencia.

Para reuniones grandes

Para reuniones grandes, escoger un asador apropiado es esencial. Para más de diez personas, se recomiendan modelos de carbón de 22 o 26 pulgadas, o parrillas de mayor tamaño a gas, como el Spirit 425 o las líneas Genesis. 

Durante esta temporada, donde no faltan entradas, carnes y postres, contar con un asador eficiente y versátil hace la diferencia. Diciembre trae consigo el espíritu navideño y, con él, uno de los momentos más esperados del año: el asado en familia. En muchas casas de la región, la parrilla se convierte en el corazón del hogar, uniendo a varias generaciones alrededor del fuego para celebrar el 24, 25, 31 de diciembre o incluso el 1 de enero.

Este año, marcas como Weber buscan que esta tradición se viva como una experiencia gastronómica más sofisticada, sin perder el calor familiar.

Según los especialistas de la marca, un gran asado comienza mucho antes de encender la parrilla. La planificación es clave: organizar los ingredientes, calcular las cantidades y definir las preparaciones evita contratiempos y permite disfrutar de la reunión sin estrés.

Asimismo, durante esta temporada, donde no faltan entradas, carnes y postres, contar con un asador eficiente y versátil hace la diferencia, sobre todo cuando la mesa se llena de invitados de todas las edades.

Cómo hacer un asado inolvidable para Navidad

Aunque muchas familias todavía preparan sus platos en horno o estufa, casi todo se puede adaptar a la parrilla. Piezas grandes como pavo, lomo o pernil ganan jugosidad y textura con cocciones indirectas, mientras que cortes clásicos de la región, como punta de anca, chatas o el chicharrón típico del 25 y 1 de enero, resaltan con la cocción directa. “Solo se necesita preparar la parrilla según el método deseado, precalentar y controlar la temperatura”, explican los expertos.

Para reuniones grandes, escoger un asador apropiado es esencial. Para más de diez personas, se recomiendan modelos de carbón de 22 o 26 pulgadas, o parrillas de mayor tamaño a gas, como el Spirit 425 o las líneas Genesis. Más allá del tamaño, los especialistas resaltan cinco aspectos fundamentales: calidad de materiales, eficiencia energética, control de temperatura, facilidad de limpieza y versatilidad.

Carbón, gas o pellet: cada familia tiene su estilo

La elección del tipo de asador depende del ritmo de cada hogar, pero la marca Weber ofrece esta guía.

  • Carbón: ideal para reuniones largas y pausadas, con sabor auténtico.
  • Gas: rápido y cómodo para asados entre semana.
  • Pellet: aporta un sabor ahumado gracias a la madera, tendencia creciente en la gastronomía.

En la Costa Caribe, el carbón sigue siendo el favorito. Encenderlo no es solo cocinar: es un ritual que convoca, simboliza hospitalidad y crea el ambiente perfecto para celebrar y compartir historias alrededor del fuego.

Seguridad y tradición van de la mano

Entre los errores más comunes están el uso de líquidos inflamables, parrillas mal precalentadas o falta de control del fuego. Por eso, los especialistas recomiendan: evitar químicos, limpiar bien la parrilla, usar la tapa para aprovechar la convección y ajustar la temperatura según la preparación. También es clave la seguridad: mantener la parrilla libre de grasa, revisar conexiones de gas, usar guantes y cuidar que niños y mascotas estén fuera de peligro.

Accesorios y técnicas que elevan el asado

Para cortes grandes, los accesorios especializados son aliados indispensables: roticeros, racks para costillas o aves, termómetros de lectura instantánea y sistemas inteligentes como Weber Connect permiten controlar tiempo y temperatura con precisión.

El ahumado se ha vuelto protagonista de la temporada, con temperaturas entre 110 °C y 130 °C y un control cuidadoso del humo, que aporta sabor y aroma únicos.

Finalmente, las cifras respaldan esta tendencia: las ventas de asadores y accesorios crecen significativamente en diciembre y enero, impulsadas por las reuniones familiares.

