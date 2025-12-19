19 de diciembre de 2025 Inicio
La UBA le entregará el título de honoris causa al Indio Solari

La Universidad de Buenos Aires hizo el anuncio en sus redes sociales: "En reconocimiento por su gran contribución al rock argentino y latinoamericano, y por ser una personalidad destacada del arte y la cultura popular de nuestro país".

El Indio Solari será reconocido por la UBA.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) anunció que le entregará el título de honoris causa a Carlos "Indio" Solari, exlíder de Los Redonditos de Ricota. La noticia fue comunicada en redes sociales.

En los considerandos de la resolución emitida por el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires se destaca que, “con una trayectoria artística de más de cinco décadas, la extensa obra musical de Carlos Alberto Solari -conocido artísticamente como “Indio Solari”- lo ha convertido en una figura central del rock argentino y latinoamericano, así como en una personalidad destacada del arte y la cultura popular de nuestro país.

Asimismo, subraya que es cantante, compositor y letrista, fundador y voz emblemática del grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y referente creativo de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, proyectos que se constituyeron en hitos de la música popular y en experiencias comunitarias singulares en torno a sus presentaciones en vivo.

La resolución también hace mención a la relevancia de su discografía, tanto con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota -con álbumes como “Gulp!” (1985); “Oktubre” (1986); “Un baión para el ojo idiota” (1988); “¡Bang! ¡Bang!... estás liquidado” (1989); “La mosca y la sopa” (1991); “Lobo suelto, cordero atado” (1993); “Luzbelito” (1996), entre otros.

La UBA reconoció su legado cultural y musical, como así también su impacto en la sociedad.

Que, posteriormente, ha desarrollado una prolífica carrera junto al conjunto Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, con una serie de álbumes de estudio que incluye, entre otros: “El tesoro de los inocentes (bingo fuel)” (2004); “Porco Rex” (2007); “El perfume de la tempestad” (2010); “Pajaritos, bravos muchachitos” (2013), y “El ruiseñor, el amor y la muerte” (2018), así como diversos registros en vivo y producciones recientes en formato audiovisual y digital.

Finalmente, se destaca que sus letras, de notable densidad poética y simbólica, han sido objeto de análisis desde múltiples perspectivas académicas -filosóficas, sociológicas, literarias y culturales- y que su obra ha contribuido a la construcción de un lenguaje propio, crítico de la realidad social, el poder y las desigualdades, con una relación singular y profunda con su público.

En virtud de la originalidad de su obra, de su aporte a la cultura y al pensamiento crítico, y de su incidencia en la producción de sentidos colectivos que forman parte del patrimonio simbólico del país, la Universidad de Buenos Aires resolvió concederle esta distinción.

"Carlos Alberto Solari es una de las figuras más influyentes de la música popular argentina. Su trayectoria artística y cultural lo ha consolidado como un referente ineludible del rock nacional y de la cultura contemporánea", aseguraron desde la Universidad.

