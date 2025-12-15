15 de diciembre de 2025 Inicio
La pastelería que trajo a Buenos Aires una tradición española en formato postre

Joaquín Vasco es la única tienda de pastelería premium especializada en un solo producto: la tarta de queso española. Una propuesta artesanal, sofisticada y en plena expansión con sucursales en CABA, zona norte y España.

Por
Técnica propia y materia prima de excelencia.

Con una historia detrás y una búsqueda constante de perfección, tradición y detalle, Joaquín Vasco logró instalar en Argentina un postre que, hasta hace poco, era poco conocido: la tarta de queso española. Desde sus aperturas en Nordelta, Recoleta, Belgrano y su desembarco en Alicante, esta tienda premium de repostería capturó la atención del público local al reproducir, con técnica propia y materia prima de excelencia, una receta familiar que homenajea una etapa de la vida inovidable: la infancia.

Detrás del proyecto se encuentran Belén Durañona y Federico Reznick, una pareja que convirtió la gastronomía en puente entre recuerdos familiares y nuevas experiencias. Federico, marcado por una infancia donde los sabores españoles eran parte del ritual cotidiano, encontró en las tartas de queso una pieza de su historia que decidió compartir con el público.

Qué puedo pedir en Joaquín Vasco

Cada tarta de Joaquín Vasco se elabora con una variedad de quesos premium que logra una textura suave, super cremosa y equilibrada en paladar. La casa también presenta otras variedades fijas en su carta: dulce de leche, pistacho y chocolate belga. También cuentan con otras opciones disponibles de edición limitada o por temporada, como chocolate blanco, nutella, chocolate Dubai, queso azul, maracuyá, frutilla, cookies and cheese, café y hasta versiones más recientes como la nueva de Lima Limón, ideal para el verano, y las ediciones especiales para las Fiestas: de mantecol y de frambuesa, entre otras opciones. Además de tartas, también ofrecen café de especialidad Juan Valdéz, pomelada casera y jugos naturales.

Joaquín Vasco tarta de frambuesas 2

Para llevar a casa, regalar o disfrutar junto a seres queridos, se pueden pedir en porciones o enteras. El bonus track es su presentación: una caja muy coqueta, como las bolsas de las joyerías.

Con próximas aperturas en Palermo y una segunda sucursal en Nordelta -Joaquín Vasco Wine Spot, centrado en ofrecer vinos y tapas españolas- Joaquín Vasco aspira a transformar los rituales y convertir cada momento dulce en una experiencia imborrable.

Joaquín Vasco 4

Donde queda Joaquín Vasco

Sus locales se ubican en el Chateau Portal, Pasaje del Ciudadano 45, local 5, Nordelta; Peña 2326, Recoleta; Avenida Federico Lacroze 1835, Belgrano; Pablo Iglesias 12, Alicante, España.

