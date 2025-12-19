Estados Unidos volvió a atacar embarcaciones cerca de Venezuela: ya son más de 100 los muertos El Comando Sur norteamericano confirmó el 27° bombardeo a las supuestas narcolanchas. Desde que la Casa Blanca inició esta campaña militar en el Caribe, ya fueron asesinadas un total de 105 personas. Por + Seguir en







"La inteligencia confirmó que los buques transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaban en operaciones de narcotráfico", aseguró el Comando Sur de Estados Unidos.

El gobierno de Estados Unidos atacó el jueves dos embarcaciones que navegaban en el Caribe y que, según las acusaciones de Washington, trasladaba drogas prohibidas a su país. En esta ofensiva murieron unas cinco personas y ya suman un total de 105 la cantidad de fallecidos en estas ejecuciones extrajudiciales ordenadas por la Casa Blanca.

El último ataque fue confirmado por el Comando Sur de los Estados Unidos, mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X. "Bajo la dirección del secretario de Guerra, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó ataques cinéticos letales contra dos buques operados por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales", aseguraron en su posteo que estuvo acompañado con un video con el momento del bombardeo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Southcom/status/2001840669313135099&partner=&hide_thread=false On Dec. 18, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted lethal kinetic strikes on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/CcCyOgYRto — U.S. Southern Command (@Southcom) December 19, 2025 "La inteligencia confirmó que los buques transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaban en operaciones de narcotráfico. Un total de cinco narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones: tres en el primer buque y dos en el segundo. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido", concluyó el Comando Sur de los Estados Unidos sin aportar pruebas sobre la carga que transportaban las lanchas ni la identidad de sus tripulantes, de la misma manera que se difundieron los más de veinte ataques anteriores.

Los ataques en aguas internacionales fueron cuestionados por expertos jurídicos y congresistas de Estados Unidos, que consideran que equivalen a ejecuciones extrajudiciales ilegales. Naciones Unidas también ha condenado estos bombardeos que tienen la intención de que caiga el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Por su parte, la gestión del presidente Donald Trump defendió en reiteradas ocasiones esta campaña militar iniciada en septiembre pasado y que ya costó la vida de 105 personas en unos 27 ataques diferentes. El secretario de Estado, Marco Rubio, brindó una conferencia de prensa este viernes en la que dijo que "la amenaza más grave" para Estados Unidos “proviene de grupos criminales terroristas transnacionales”, enfocados principalmente en el narcotráfico. En este sentido, el funcionario señaló a Maduro como uno de los líderes de estas bandas del crimen organizado.

"Venezuela es un régimen ilegítimo, que no solo no coopera con nosotros, sino que abiertamente coopera con elementos criminales y terroristas, incluyendo Hezbolá, Irán y otros, y obviamente estos grupos narcos”, aseguró Rubio.