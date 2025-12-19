El estado de su salud mantiene en vilo al mundo televisivo y gastronómico. A sus 56 años sufrió una descompensación cardíaca durante una excursión en San Martín de los Andes el viernes pasado, pero la noticia trascendió mucho después.

El reconocido chef Christian Petersen sufrió una grave descompensación durante una excursión al volcán Lanín y se encuentra internado desde el viernes en terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes.

En las últimas horas, se conoció por qué se mantuvo en secreto su estado de salud desde el viernes pasado, cuando ingresó al hospital. El periodista Sebastián Ciuffolotti, del programa Tarde o Temprano, habló con su par María Belén Ludueña y contó detalles sobre los momentos previos a la descompensación del chef.

Allí Ciuffolotti aclaró que el chef no había empezado el ascenso al volcán Lanín, sino que colapsó en la base. También explicó que se enteraron de la noticia "porque un trabajador del hospital nos dio la información en un primer momento y nosotros a partir de allí hicimos las averiguaciones correspondientes".

"Esto nos tomó casi 12 horas a nosotros para poder confirmarlo" , añadió el periodista, sin embargo, no pudo hablar con testigos o gente que haya vivenciado lo ocurrido al chef.

En esa línea expresó que "me preguntaban si había habido otros conocidos que viajaban con ellos, que pretendían hacer el ascenso. Algunos volvieron, otros ... Imagínate que ante una situación así, vos vas a un ascenso y ves una situación de estas características automáticamente, hay que cambiar las cuestiones. Entonces nos centramos en el ascenso y en la salud de Christian".

Qué dice el parte médico oficial sobre Christian Petersen, quien permanece en terapia intensiva

El mundo gastronómico y el público en general por el delicado estado de salud del chef Christian Petersen, tras sufrir una descompensación en una travesía al aire libre. El parte médico oficial habla de una "falla multiorgánica".

El cocinero, reconocido por sus ciclos en televisión, se encuentra en terapia intensiva desde el viernes pasado en la provincia de Neuquén, según detallaron las autoridades locales.

La noticia se conoció este jueves y las autoridades del Hospital Ramón Carrillo, en conjunto con el Ministerio de Salud de Neuquén, difundieron el primer parte oficial para brindar claridad sobre su situación.

El diagnóstico principal señala una “falla multiorgánica”, un cuadro complejo que requiere de monitoreo constante y asistencia médica especializada. "El paciente se encuentra bajo cuidados intensivos, con soporte médico avanzado debido al compromiso de múltiples sistemas orgánicos", detalló la institución.

Petersen Christian El primer parte médico aseguró que sufrió una falla multiorgánica y siguen en estado grave. Redes sociales

¿Qué le pasó a Christian Petersen en San Martín de los Andes?

Aunque el entorno del chef mantiene un perfil bajo, las novedades confirmaron el estado crítico de Petersen, quien se encontraba en la zona cordillerana de San Martín de los Andes cuando debió ser asistido de urgencia, lo que derivó en su inmediata internación.

La descompensación del famoso ocurrió el viernes pasado, mientras escalaba el volcán en el Parque Nacional Lanín, acompañado por un grupo, cuando un guía notó que Petersen no se sentía bien y dio alerta a los guardaparques, por lo que se organizó un gran operativo de rescate.