IR A
IR A

Se conoció el motivo por el que se mantuvo en secreto la internación de Christian Petersen durante una semana

El estado de su salud mantiene en vilo al mundo televisivo y gastronómico. A sus 56 años sufrió una descompensación cardíaca durante una excursión en San Martín de los Andes el viernes pasado, pero la noticia trascendió mucho después.

El chef se encuentra en terapia intensiva. 

El chef se encuentra en terapia intensiva. 

Diego Lerner ingresó a Disney en 1990 y fue clave para la expansión de la compañía en la región.
Te puede interesar:

Murió Diego Lerner, el argentino que marcó una época en Disney

En las últimas horas, se conoció por qué se mantuvo en secreto su estado de salud desde el viernes pasado, cuando ingresó al hospital. El periodista Sebastián Ciuffolotti, del programa Tarde o Temprano, habló con su par María Belén Ludueña y contó detalles sobre los momentos previos a la descompensación del chef.

Christian Petersen

Allí Ciuffolotti aclaró que el chef no había empezado el ascenso al volcán Lanín, sino que colapsó en la base. También explicó que se enteraron de la noticia "porque un trabajador del hospital nos dio la información en un primer momento y nosotros a partir de allí hicimos las averiguaciones correspondientes".

"Esto nos tomó casi 12 horas a nosotros para poder confirmarlo", añadió el periodista, sin embargo, no pudo hablar con testigos o gente que haya vivenciado lo ocurrido al chef.

En esa línea expresó que "me preguntaban si había habido otros conocidos que viajaban con ellos, que pretendían hacer el ascenso. Algunos volvieron, otros... Imagínate que ante una situación así, vos vas a un ascenso y ves una situación de estas características automáticamente, hay que cambiar las cuestiones. Entonces nos centramos en el ascenso y en la salud de Christian".

Qué dice el parte médico oficial sobre Christian Petersen, quien permanece en terapia intensiva

El mundo gastronómico y el público en general por el delicado estado de salud del chef Christian Petersen, tras sufrir una descompensación en una travesía al aire libre. El parte médico oficial habla de una "falla multiorgánica".

El cocinero, reconocido por sus ciclos en televisión, se encuentra en terapia intensiva desde el viernes pasado en la provincia de Neuquén, según detallaron las autoridades locales.

La noticia se conoció este jueves y las autoridades del Hospital Ramón Carrillo, en conjunto con el Ministerio de Salud de Neuquén, difundieron el primer parte oficial para brindar claridad sobre su situación.

El diagnóstico principal señala una “falla multiorgánica”, un cuadro complejo que requiere de monitoreo constante y asistencia médica especializada. "El paciente se encuentra bajo cuidados intensivos, con soporte médico avanzado debido al compromiso de múltiples sistemas orgánicos", detalló la institución.

Petersen Christian
El primer parte médico aseguró que sufrió una falla multiorgánica y siguen en estado grave.

El primer parte médico aseguró que sufrió una falla multiorgánica y siguen en estado grave.

¿Qué le pasó a Christian Petersen en San Martín de los Andes?

Aunque el entorno del chef mantiene un perfil bajo, las novedades confirmaron el estado crítico de Petersen, quien se encontraba en la zona cordillerana de San Martín de los Andes cuando debió ser asistido de urgencia, lo que derivó en su inmediata internación.

La descompensación del famoso ocurrió el viernes pasado, mientras escalaba el volcán en el Parque Nacional Lanín, acompañado por un grupo, cuando un guía notó que Petersen no se sentía bien y dio alerta a los guardaparques, por lo que se organizó un gran operativo de rescate.

Noticias relacionadas

Vin Diesel confirmó que Cristiano Ronaldo actuará en la nueva película de Rápidos y Furiosos.

Vin Diesel confirmó que Cristiano Ronaldo actuará en la nueva película de Rápidos y Furiosos

El periodista Franco Torchia, invitado especial en TVR.

Franco Torchia, invitado en TVR: anotate para venir a verlo a la tribuna de C5N

últimas noticias

Una señal que nadie supo interpretar.

"En casa: miedo", los aterradores dibujos del nene asesinado por su padre en Lomas de Zamora

Hace 33 minutos
play

Tras el dictamen, Bullrich aclaró que no hay "cambios previstos" en el Presupuesto 2026

Hace 1 hora
El Trece se despide de una de sus periodistas estrellas. 

Bomba en El Trece: una de sus principales figuras renunció al canal y pasa a trabajar para la competencia

Hace 1 hora
Riquelme se cruzó con Morena Beltrán por la forma de juego en el fútbol.

Morena Beltrán recordó su fuerte cruce con Juan Román Riquelme por una pregunta sobre Boca

Hace 1 hora
El impacto en el rendimiento es medible y palpable. Pruebas técnicas del mismo estudio han demostrado que encender un juego de luces de baja calidad cerca del router puede provocar una caída de hasta un 15% en la velocidad de descarga. 

Por qué las luces de navidad pueden estar afectando el Wifi de tu hogar

Hace 1 hora