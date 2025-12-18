El bodegón barato de Buenos Aires que hace el mejor bife de lomo

Abrió sus puertas hace 70 años y es famoso por su comida 100% casera y sus platos llenos de tradición.

Los clásicos bodegones porteños son, por excelencia, el punto de encuentro de los argentinos. Llevan la esencia de Buenos Aires en sus mesas grandes, en el ruido de los platos y en sus paredes cargadas de recuerdos. Cuando se habla de clásicos es imposible no mencionar a El Obrero , un lugar para comer en La Boca con más de siete décadas de historia.

Ubicado en el corazón de uno de los barrios más emblemáticos de Buenos Aires, este restaurante combina historia, fútbol y una carta que rinde homenaje a la cocina porteña tradicional.

La historia de este lugar comenzó en 1954 , cuando Marcelino Castro fundó lo que originalmente funcionaba como una fonda. En aquel entonces, el local era el refugio diario para el almuerzo de los obreros de las grandes empresas instaladas en la zona; de allí nació el nombre que, años más tarde, se convertiría en un sello de identidad del barrio.

Entrar a El Obrero es como entrar a un museo popular. Sus paredes de madera están empapeladas con carteles de diversos clubes de fútbol, banderines y fotos que la propia clientela fue aportando a lo largo de los años para dejar su huella.

Esa atmósfera familiar y auténtica lo ha convertido en un imán no solo para los vecinos, sino también para estrellas nacionales e internacionales, como Tim Roth , que buscan conocer la verdadera cultura porteña.

Dónde queda El Obrero

El bodegón se ubica en Agustín R. Caffarena 64, en la zona sur de la Ciudad, en La Boca. Abre de martes a sábado desde las 20 hs. Es un lugar muy concurrido, por lo que llegar temprano es clave.

Qué puedo pedir en El Obrero

Si bien la carta es extensa, los grandes protagonistas son los cortes de carne a la parrilla, como el bife de chorizo, el ojo de bife y el asado. Para quienes buscan platos de cuchara, el estofado con papas y el matambre a la pizza son dos de las opciones más aclamadas.

Bodegón El Obrero 3.png El Obrero - Oficial

Como buen bodegón porteño, las milanesas y las pastas no fallan. Entre las rellenas, los canelones caseros, los ravioles con masa de espinaca y los panzotti capresse son una gran opción. También hay opciones de pastas aptas para celíacos.

Además, el restaurante ofrece una destacada variedad de pescados y mariscos, desde las clásicas rabas hasta platos elaborados como el abadejo al roquefort con papas noissette, corvina o merluza a la romana.

Para cerrar la mesa, uno de los clásicos más pedidos es el flan que indudablemente viene con dulce de leche, crema o mixto. También hay ensalada de frutas, panqueque de manzana o dulce de leche, frutillas con crema, postres helados y varias opciones dulces más.

Cómo llegar a El Obrero

Para llegar al legendario bodegón El Obrero hay varias opciones de líneas de colectivo que te dejan a pocos metros. La Línea 29 te deja muy cerca si venís desde Belgrano, Palermo o el Centro y la 152 conecta La Boca con Olivos y Belgrano. Las líneas 33 y 130 son ideales si venís desde Retiro o el bajo porteño y paran sobre la Av. Pedro de Mendoza.

También podés usar las líneas 8, 20, 25, 46, 53 y 168, que tienen paradas en las inmediaciones de la Av. Almirante Brown o la zona de Necochea y Villafañe.