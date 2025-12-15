El bodegón de Buenos Aires con platos que te hacen sentir en Brasil

En Buenos Aires confluyen las costumbres y recetas de distintos países de Latinoamérica. En el diverso mapa gastronómico de la ciudad, el restaurante Brasiliani se destaca por una propuesta innovadora: un tenedor libre que fusiona de manera exitosa la esencia de la cocina brasileña con platos clásicos de la gastronomía argentina .

El lugar ofrece un menú con opciones muy variadas para todos los gustos: picanha, feijoada, farofa, un buffet de ensaladas increíble y postres típicos del país . También tiene platos de la cocina tradicional local.

Si hay algo que destaca a la mesa de comida de Brasiliani es su originalidad y la presentación vibrante de cada bandeja, con una variedad de colores e ingredientes. Con sus mesas grandes , su vajilla decorada y un ambiente alegre, ofrece un espacio ideal para ir en familia o con amigos.

Brasiliani se encuentra en una de las avenidas principales del barrio, lo cual lo hace reconocido entre los lugareños. Su dirección es Avenida General Francisco Fernández de la Cruz 5641, CABA.

Este restaurante abre sus puertas de miércoles a domingo en doble turno , de 12 a 15.30/16 horas y de 20 a 23.30 horas. También está abierto los martes, solo en el horario de la cena .

Qué puedo pedir en Brasiliani

Las carnes asadas son una de las opciones más recomendadas del menú. Se cocinan en unos palillos de metal y salen a punto, con un resultado de un corte jugoso.

Feijoada - brasiliani La feijoada es considerado uno de los platos más representativos de la comida brasileña. @brasilianioficial

La picaña al ajo, la brocheta de bife ancho y el vacío son de los más destacados entre las opciones con carne. Como era de esperar, el buffet tiene clásicos platos brasileros como farofa y feijoada, un guiso robusto de frijoles negros con cerdo y otros embutidos, servido con arroz.

También hay opciones de comidas frías como ceviche, carpaccio y una gran variedad de ensaladas, ideal para servir de entrada o como acompañamiento. Además, tienen una gran oferta de postres y una barra con tragos muy originales para completar la experiencia.

Cómo llegar a Brasiliani

Llegar en auto al restaurante es muy sencillo, al encontrarse ubicado en una de las avenidas más importantes de Villa Lugano. También hay varias líneas de colectivo que pasan cerca del lugar, entre ellas 91, 115, 141, 145, 114, 117 y 143, lo cual facilita el acceso desde distintos puntos de la ciudad.

Otra opción es ir en subte en la línea E hasta Plaza de los Virreyes y luego hacer combinación con el Premetro, o tomar el tren Belgrano Sur hasta la estación Villa Lugano.