El bodegón barato de Buenos Aires con una parrillada variada con cortes tradicionales exquisita

Este espacio gastronómico funciona dentro de las instalaciones de la Sociedad de Fomento de Villa Libertad, un club con fuerte historia barrial.

Su ubicación lo posiciona muy cerca de la estación Tropezón del tren San Martín.

Buenos Aires es reconocida en todo el mundo por su extraordinaria oferta gastronómica , donde los bodegones tradicionales ocupan un lugar privilegiado. Estos emblemáticos restaurantes porteños ofrecen una experiencia culinaria especial, muy elogiada por sus visitantes. Con platos abundantes, sabores caseros y precios sumamente accesibles, cada visita se convierte en una experiencia atrapante para comensales de todas partes.

Entre el amplio abanico de propuestas gastronómicas, se destaca "La Carpita", un tesoro ubicado en Villa Libertad c on un fuerte arraigo deportivo. Este establecimiento funciona dentro de la histórica Sociedad de Fomento de Villa Libertad, el club donde dio sus primeros pasos Juan Román Riquelme, uno de los máximos íconos del fútbol argentino. Con una particular decoración futbolera, este bodegón logró consolidarse como un punto de encuentro donde se juntan historias deportivas y sabores únicos.

Con un ambiente acogedor y familiar, "La Carpita" cautiva tanto a vecinos como a turistas que buscan disfrutar de una buena comida en un espacio cargado de tradición. El menú del establecimiento ofrece una amplia variedad que va desde platos tradicionales de nuestro país hasta recetas de otras partes del mundo, siempre manteniendo la esencia de la cocina casera. Abierto de martes a domingos en dos turnos, este bodegón se convirtió en una parada obligada para quienes disfrutan de salir a comer.

Este emblemático bodegón se encuentra ubicado en Presidente Montt 2458, en el barrio de Villa Libertad.

Se encuentra abierto de martes a domingo en dos turnos diferenciados : de 10 a 15 horas y de 20 a 23:30 horas, permitiendo disfrutar sus especialidades tanto al mediodía como por la noche.

Qué puedo pedir en La Carpita

La carta de "La Carpita" es un homenaje a la gastronomía tradicional argentina con toques internacionales. En este lugar, los comensales pueden deleitarse con una variedad de platos emblemáticos, como:

Parrillada variada con cortes tradicionales : la estrella de la casa, perfecta para compartir.

: la estrella de la casa, perfecta para compartir. Bife de chorizo : preparado a la parrilla al estilo argentino.

: preparado a la parrilla al estilo argentino. Lomo al champiñón : acompañado de papas.

: acompañado de papas. Milanesa : en su versión clásica y abundante.

: en su versión clásica y abundante. Tortilla de papas : uno de los platos más elegidos por los comensales.

: uno de los platos más elegidos por los comensales. Pastas caseras : elaboradas con recetas tradicionales.

: elaboradas con recetas tradicionales. Guisos : preparaciones reconfortantes y hogareñas.

: preparaciones reconfortantes y hogareñas. Pizzas : opciones para compartir.

: opciones para compartir. Empanadas : clásicas y sabrosas.

: clásicas y sabrosas. Pan casero : recién horneado para acompañar.

: recién horneado para acompañar. Postres irresistibles: budín de pan, queso y dulce, helado y flan casero.

La carpita Buenos Aires Gourmet

Cómo llegar a La Carpita

Para llegar al bodegón La Carpita en Villa Libertad, partido de San Martín, hay varias opciones prácticas tanto en auto como en transporte público desde la Ciudad de Buenos Aires.

En auto, la ruta más directa suele ser tomar la Avenida General Paz hasta la bajada de Avenida San Martín (hacia Provincia). Desde ese punto, se debe continuar derecho por la avenida y adentrarse en las calles de Villa Libertad hasta llegar a Presidente Montt.

En transporte público, la opción más rápida y recomendada es tomar el Tren San Martín (que sale de Retiro) y bajarse en la Estación Tropezón. Desde la estación, el bodegón se encuentra a solo 300 metros (unas 4 cuadras caminando). Si se prefiere ir solo en colectivo desde CABA, líneas como el 78, 87 o 127 acercan a la zona.