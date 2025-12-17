17 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

El bodegón barato de Buenos Aires con una parrillada variada con cortes tradicionales exquisita

Este espacio gastronómico funciona dentro de las instalaciones de la Sociedad de Fomento de Villa Libertad, un club con fuerte historia barrial.

Por
Su ubicación lo posiciona muy cerca de la estación Tropezón del tren San Martín.

Su ubicación lo posiciona muy cerca de la estación Tropezón del tren San Martín.

Instagram
  • Bodegón clásico de Buenos Aires que combina cocina casera, platos abundantes y precios accesibles, muy valorado por vecinos y visitantes.
  • Funciona dentro de la histórica Sociedad de Fomento de Villa Libertad, el club donde comenzó su carrera Juan Román Riquelme, con una fuerte impronta futbolera.
  • Ofrece un menú amplio con parrilla, milanesas, pastas, guisos, pizzas y postres tradicionales, manteniendo la esencia porteña.
  • Ubicado frente a la estación Tropezón del tren San Martín, abre de martes a domingo en turnos de mediodía y noche.

Buenos Aires es reconocida en todo el mundo por su extraordinaria oferta gastronómica, donde los bodegones tradicionales ocupan un lugar privilegiado. Estos emblemáticos restaurantes porteños ofrecen una experiencia culinaria especial, muy elogiada por sus visitantes. Con platos abundantes, sabores caseros y precios sumamente accesibles, cada visita se convierte en una experiencia atrapante para comensales de todas partes.

Las opciones para acompañar la parrillada.
Te puede interesar:

Cuáles son las mejores guarniciones para acompañar el asado de fin de año

Entre el amplio abanico de propuestas gastronómicas, se destaca "La Carpita", un tesoro ubicado en Villa Libertad con un fuerte arraigo deportivo. Este establecimiento funciona dentro de la histórica Sociedad de Fomento de Villa Libertad, el club donde dio sus primeros pasos Juan Román Riquelme, uno de los máximos íconos del fútbol argentino. Con una particular decoración futbolera, este bodegón logró consolidarse como un punto de encuentro donde se juntan historias deportivas y sabores únicos.

Con un ambiente acogedor y familiar, "La Carpita" cautiva tanto a vecinos como a turistas que buscan disfrutar de una buena comida en un espacio cargado de tradición. El menú del establecimiento ofrece una amplia variedad que va desde platos tradicionales de nuestro país hasta recetas de otras partes del mundo, siempre manteniendo la esencia de la cocina casera. Abierto de martes a domingos en dos turnos, este bodegón se convirtió en una parada obligada para quienes disfrutan de salir a comer.

La carpita

Dónde queda La Carpita

Este emblemático bodegón se encuentra ubicado en Presidente Montt 2458, en el barrio de Villa Libertad. Su ubicación lo posiciona muy cerca de la estación Tropezón del tren San Martín, prácticamente al frente del restaurante. Funciona dentro de las instalaciones de la Sociedad de Fomento de Villa Libertad, un club con fuerte historia barrial.

Se encuentra abierto de martes a domingo en dos turnos diferenciados: de 10 a 15 horas y de 20 a 23:30 horas, permitiendo disfrutar sus especialidades tanto al mediodía como por la noche.

Qué puedo pedir en La Carpita

La carta de "La Carpita" es un homenaje a la gastronomía tradicional argentina con toques internacionales. En este lugar, los comensales pueden deleitarse con una variedad de platos emblemáticos, como:

  • Parrillada variada con cortes tradicionales: la estrella de la casa, perfecta para compartir.
  • Bife de chorizo: preparado a la parrilla al estilo argentino.
  • Lomo al champiñón: acompañado de papas.
  • Milanesa: en su versión clásica y abundante.
  • Tortilla de papas: uno de los platos más elegidos por los comensales.
  • Pastas caseras: elaboradas con recetas tradicionales.
  • Guisos: preparaciones reconfortantes y hogareñas.
  • Pizzas: opciones para compartir.
  • Empanadas: clásicas y sabrosas.
  • Pan casero: recién horneado para acompañar.
  • Postres irresistibles: budín de pan, queso y dulce, helado y flan casero.
La carpita

Cómo llegar a La Carpita

Para llegar al bodegón La Carpita en Villa Libertad, partido de San Martín, hay varias opciones prácticas tanto en auto como en transporte público desde la Ciudad de Buenos Aires.

En auto, la ruta más directa suele ser tomar la Avenida General Paz hasta la bajada de Avenida San Martín (hacia Provincia). Desde ese punto, se debe continuar derecho por la avenida y adentrarse en las calles de Villa Libertad hasta llegar a Presidente Montt.

En transporte público, la opción más rápida y recomendada es tomar el Tren San Martín (que sale de Retiro) y bajarse en la Estación Tropezón. Desde la estación, el bodegón se encuentra a solo 300 metros (unas 4 cuadras caminando). Si se prefiere ir solo en colectivo desde CABA, líneas como el 78, 87 o 127 acercan a la zona.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Destaca por sus porciones abundantes y sus milanesas para compartir. 

Milanesa deliciosa y tragos: el bodegón barato de Buenos Aires que es una locura

Técnica propia y materia prima de excelencia.

La pastelería que trajo a Buenos Aires una tradición española en formato postre

El restaurante brasilero ofrece una variedad de comidas, postres y tragos. 

El bodegón de Buenos Aires con platos que te hacen sentir en Brasil

Un espacio que destaca por su cocina mediterránea, sus opciones para cualquier momento del día y una ubicación accesible para vecinos y visitantes.

Es una cantina moderna y está en Buenos Aires: milanesa de bife de chorizo, rissotto y más

Shelter Coffee, un punto clave dentro del circuito porteño del café de especialidad.

La destacada cafetería de especialidad de Buenos Aires para hacer una juntada de fin de año con amigos

El Nacional se alza como un lugar histórico en la gastronomía porteña. 

El bodegón barato de Buenos Aires que hace una tapa de asado con papas deliciosa

Rating Cero

La prioridad de la banda es el estudio de grabación y el cuidado de sus integrantes.
play

Los Rolling Stones en alerta: cuál es el problema de salud que tiene Keith Richards

Qué dijeron Catherine Fulop y Ova Sabatini sobre la crisis de pareja que pasaron

Qué dijeron Catherine Fulop y Ova Sabatini sobre la crisis de pareja que pasaron

Se trata de Ciudad de sombras, el último proyecto de Verónica Echegui que es una adaptación de la novela El verdugo de Gaudí, escrita por Aro Sáinz de la Maza.
play

De qué se trata Ciudad de sombras, la serie española con crímenes misteriosos que arrasa en Netflix

Ahora, llegó a la gran N roja, una super lanzamiento de 2010 que fue furor en cines, y ahora lo es en esta plataforma, se trata de La última canción, la película que es un entretenimiento garantizado, un drama romántico con Miley Cyrus a la cabeza del elenco.
play

Cuál es la trama de La última canción, la película romántica que sorprende en Netflix con Miley Cyrus

Su estructura se desarrolla en capas que se perciben de forma progresiva. 

Este es el perfume favorito de Karina Jelinek: cuánto sale

Sofía Gonet publicó un video con un fuerte descargo y aseguró no va hablar más del tema

En medio del escándalo, La Reini habló por primera vez: "La toxicidad escaló hasta mostrar nuestras peores miserias"

últimas noticias

play
Julio Cordero

El secretario de Trabajo ratificó que la reforma laboral se "va a aplicar para los nuevos" contratos de empleo

Hace 6 minutos
Su ubicación lo posiciona muy cerca de la estación Tropezón del tren San Martín.

El bodegón barato de Buenos Aires con una parrillada variada con cortes tradicionales exquisita

Hace 15 minutos
La UTA advirtió por un posible paro de colectivos.

La UTA amenazó con un paro de colectivos por falta de pago del aguinaldo a los choferes

Hace 19 minutos
Cambios en la licencia de conducir.

Cual será la edad límite para tramitar la licencia de conducir a partir de 2026

Hace 19 minutos
play
La prioridad de la banda es el estudio de grabación y el cuidado de sus integrantes.

Los Rolling Stones en alerta: cuál es el problema de salud que tiene Keith Richards

Hace 31 minutos