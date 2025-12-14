14 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Es una cantina moderna y está en Buenos Aires: milanesa de bife de chorizo, rissotto y más

Una cantina moderna en Villa Urquiza que recupera recetas clásicas con un enfoque actual, platos abundantes, productos frescos y una ambientación cálida.

Por
Un espacio que destaca por su cocina mediterránea

Un espacio que destaca por su cocina mediterránea, sus opciones para cualquier momento del día y una ubicación accesible para vecinos y visitantes.

Baires Gourmet
  • Restaurante porteño destacado por su cocina mediterránea y europea con sello propio.
  • Ubicado en Avenida Congreso 5702, pleno Villa Urquiza, abierto todos los días.
  • Carta variada con platos clásicos reinterpretados, brunch, cócteles y postres artesanales.
  • Fácil acceso en colectivo, subte B y tren Mitre desde distintos puntos de la ciudad.

La Ciudad de Buenos Aires es reconocida mundialmente por su escena gastronómica, donde los bodegones y cantinas modernas ocupan un lugar privilegiado. Estos restaurantes porteños ofrecen una experiencia culinaria única, con platos abundantes, ambientes cálidos y precios accesibles que conquistan a comensales de todas partes. Entre la amplia variedad de opciones, se destaca "Bonario", un lugar que celebra los sabores tradicionales con un toque contemporáneo.

Shelter Coffee, un punto clave dentro del circuito porteño del café de especialidad.
Te puede interesar:

La destacada cafetería de especialidad de Buenos Aires para hacer una juntada de fin de año con amigos

Este establecimiento es un punto de encuentro en Villa Urquiza, donde se mezclan la cocina mediterránea y europea con técnicas artesanales. Inaugurado en mayo de 2025, "Bonario" logró consolidarse rápidamente como una parada obligada para quienes buscan una experiencia gastronómica que reinterpreta las típicas recetas de las abuelas. Bajo la dirección del chef Sebastián Iraola, este lugar propone sabores únicos trabajados con productos frescos de temporada.

Con un diseño que permite ver calidez, esta cantina moderna cautiva tanto a vecinos como a visitantes de toda la ciudad. El ambiente resulta ideal tanto para un desayuno tranquilo como para una cena íntima, donde los sabores y la atmósfera se juntan para crear una experiencia inolvidable.

Bonario bodegon

Dónde queda Bonario

Este emblemático bodegón se encuentra ubicado en Avenida Congreso 5702, en pleno barrio de Villa Urquiza. Su ubicación estratégica lo hace accesible desde distintos puntos de la ciudad. Se encuentra abierto de lunes a domingo, desde las 9 de la mañana hasta la medianoche, ofreciendo opciones para cualquier momento del día, desde un desayuno relajado hasta una cena especial en compañía de amigos o familiares.

Qué puedo pedir en Bonario

La carta de "Bonario" es un homenaje a la gastronomía mediterránea y europea con identidad propia. En este lugar, los comensales pueden sorprenderse con una variedad de platos emblemáticos, como:

  • Boquerones con pickles de pepino, buñuelos de espinaca y mozzarella, y provoleta con mango y sriracha.
  • New York steak con papas rotas y criolla de mango, milanesa de bife de chorizo con tagliatelle de espinaca, y truchón patagónico.
  • Especialidades caseras: Musaka tradicional, goulash de hongos con cremoso de papa, y frittata de mar.
  • Ravioles de trucha con puerro y panzotti de mozzarella y cebolla caramelizada.
  • Risotto de hongos y queso azul: Una receta reconfortante llena de sabor.
  • Opciones de brunch: Avocado toast, granola bowls, medialunas y brownies.
  • Brownie con helado artesanal y salsa de caramelo salado, torta vasca, y flan casero con caramelo o versión de naranja.
  • Bebidas especiales: Cócteles como Bona Vibra y Bonario Spritz, mocktails como Sunset Spritzer, además de flat white, caramel latte y bon affogato.
  • Selección de vinos nacionales y cervezas para maridar cualquier plato.
Bonario bodegon

Cómo llegar a Bonario

Gracias a su ubicación céntrica en Villa Urquiza, llegar a "Bonario" es muy fácil desde diferentes puntos de la ciudad. Los visitantes pueden elegir múltiples líneas de colectivo que circulan por la zona, como el 107, 127, 140, 169, 111, 90 y 114, haciendo más fácil el acceso desde distintos barrios de CABA. También es una excelente opción utilizar la línea B del subte, bajándose en la estación Juan Manuel de Rosas. Quienes prefieran viajar en tren cuentan con dos alternativas del tren Mitre: las estaciones Drago y General Urquiza, ambas ubicadas a pocas cuadras del restaurante.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Nacional se alza como un lugar histórico en la gastronomía porteña. 

El bodegón barato de Buenos Aires que hace una tapa de asado con papas deliciosa

Una historia de amor, trabajo y mucha cocina.

El rincón peruano que conquistó Colegiales

Un ambiente familiar que rinde tributo al deporte nacional.

El restaurante de Buenos Aires para comer una fugazzeta al paso con provolone y jamón

La ambientación refuerza esa sensación de viaje.

Dónde probar cocina latina y cócteles llamativos en Caballito

Es un bodegón con más de 90 años de historia. 

Paella, pulpo español y muchas más delicias españolas: el bodegón de Buenos Aires que es abundante y accesible

Platos coloridos y porciones abundantes que riden homenaje a la gastronomía porteña. 

Es un bodegón barato que abrió en Buenos Aires hace poco y tiene un menú exquisito

Rating Cero

Al desconsolado llanto de Araceli González cuando fue consultada por Adrián Suar: Lo amé y tuve que...
play

Al desconsolado llanto de Araceli González cuando fue consultada por Adrián Suar: "Lo amé y tuve que..."

Lo curioso es que la revelación no viene ni de Marvel ni de Disney, sino del siempre práctico sistema coreano de calificaciones, que nos ha regalado una cifra exacta para el metraje del clip. 

Nueva fórmula: cuáles son los planes que tiene Marvel para el primer tráiler Avengers Doomsday

Las cámaras de televisión captaron el momento exacto en que Francella lamenta el último penal de Racing

La reacción de Francella tras el penal errado de Racing en la final del Torneo Clausura

Esta sitcom se estrenó en 2015 y sigue siendo un éxito en Netflix.
play

La sitcom que sigue en Netflix y muchas personas ven en la actualidad: es un éxito que no pasa de moda

La película mantiene el equilibrio entre la acción, el terror y la comedia que caracteriza a la saga.
play

Dura 99 minutos, está en Netflix y es una película protagonizada por Emma Stone

Ahora, llegó a la gran N roja, El juego de Gracie Darling, la serie que es tendencia en este sitio web. Se trata de una producción australiana 2025, llena de intriga y drama. 
play

Cuál es la trama de El juego de Gracie Darling, la serie que se mantiene como lo más visto de Netflix

últimas noticias

Bohemios, florales, románticos: algunas de las tendencias en vestidos para 2026.

Adiós a los típicos vestidos de verano: la tendencia que llegará desde Europa para imponerse en el país

Hace 14 minutos
También conocido como asado a la cruz, esta técnica consiste en colocar la pieza de carne —por lo general un costillar entero, una vaquillona o un cordero.

Asador vs parrilla: cuál es la mejor forma para hacer la carne y que quede más rica

Hace 21 minutos
El desguace del Estado también alcanzó a las políticas en derechos humanos.

Cuando el consenso cruje: el retroceso del Estado frente a los derechos humanos

Hace 29 minutos
Conocé las nuevas maneras de hacer esta comida tan típica de nuestro país

¿En contra de la tradición? Cuál es el nuevo invento que desafía la forma de hacer los asados

Hace 33 minutos
play
Al desconsolado llanto de Araceli González cuando fue consultada por Adrián Suar: Lo amé y tuve que...

Al desconsolado llanto de Araceli González cuando fue consultada por Adrián Suar: "Lo amé y tuve que..."

Hace 40 minutos