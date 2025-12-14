Es una cantina moderna y está en Buenos Aires: milanesa de bife de chorizo, rissotto y más Una cantina moderna en Villa Urquiza que recupera recetas clásicas con un enfoque actual, platos abundantes, productos frescos y una ambientación cálida. Por + Seguir en







Un espacio que destaca por su cocina mediterránea, sus opciones para cualquier momento del día y una ubicación accesible para vecinos y visitantes. Baires Gourmet

Restaurante porteño destacado por su cocina mediterránea y europea con sello propio.

Ubicado en Avenida Congreso 5702, pleno Villa Urquiza, abierto todos los días.

Carta variada con platos clásicos reinterpretados, brunch, cócteles y postres artesanales.

Fácil acceso en colectivo, subte B y tren Mitre desde distintos puntos de la ciudad. La Ciudad de Buenos Aires es reconocida mundialmente por su escena gastronómica, donde los bodegones y cantinas modernas ocupan un lugar privilegiado. Estos restaurantes porteños ofrecen una experiencia culinaria única, con platos abundantes, ambientes cálidos y precios accesibles que conquistan a comensales de todas partes. Entre la amplia variedad de opciones, se destaca "Bonario", un lugar que celebra los sabores tradicionales con un toque contemporáneo.

Este establecimiento es un punto de encuentro en Villa Urquiza, donde se mezclan la cocina mediterránea y europea con técnicas artesanales. Inaugurado en mayo de 2025, "Bonario" logró consolidarse rápidamente como una parada obligada para quienes buscan una experiencia gastronómica que reinterpreta las típicas recetas de las abuelas. Bajo la dirección del chef Sebastián Iraola, este lugar propone sabores únicos trabajados con productos frescos de temporada.

Con un diseño que permite ver calidez, esta cantina moderna cautiva tanto a vecinos como a visitantes de toda la ciudad. El ambiente resulta ideal tanto para un desayuno tranquilo como para una cena íntima, donde los sabores y la atmósfera se juntan para crear una experiencia inolvidable.

Bonario bodegon 3copas Dónde queda Bonario Este emblemático bodegón se encuentra ubicado en Avenida Congreso 5702, en pleno barrio de Villa Urquiza. Su ubicación estratégica lo hace accesible desde distintos puntos de la ciudad. Se encuentra abierto de lunes a domingo, desde las 9 de la mañana hasta la medianoche, ofreciendo opciones para cualquier momento del día, desde un desayuno relajado hasta una cena especial en compañía de amigos o familiares.

Qué puedo pedir en Bonario La carta de "Bonario" es un homenaje a la gastronomía mediterránea y europea con identidad propia. En este lugar, los comensales pueden sorprenderse con una variedad de platos emblemáticos, como: