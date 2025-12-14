Es una cantina moderna y está en Buenos Aires: milanesa de bife de chorizo, rissotto y más

Un espacio que destaca por su cocina mediterránea, sus opciones para cualquier momento del día y una ubicación accesible para vecinos y visitantes.
Baires Gourmet
Restaurante porteño destacado por su cocina mediterránea y europea con sello propio.
Ubicado en Avenida Congreso 5702, pleno Villa Urquiza, abierto todos los días.
Carta variada con platos clásicos reinterpretados, brunch, cócteles y postres artesanales.
Fácil acceso en colectivo, subte B y tren Mitre desde distintos puntos de la ciudad.
La Ciudad de Buenos Aires es reconocida mundialmente por su escena gastronómica, donde los bodegones y cantinas modernas ocupan un lugar privilegiado. Estos restaurantes porteños ofrecen una experiencia culinaria única, con platos abundantes, ambientes cálidos y precios accesibles que conquistan a comensales de todas partes. Entre la amplia variedad de opciones, se destaca "Bonario", un lugar que celebra los sabores tradicionales con un toque contemporáneo.
Este establecimiento es un punto de encuentro en Villa Urquiza, donde se mezclan la cocina mediterránea y europea con técnicas artesanales. Inaugurado en mayo de 2025, "Bonario" logró consolidarse rápidamente como una parada obligada para quienes buscan una experiencia gastronómica que reinterpreta las típicas recetas de las abuelas. Bajo la dirección del chef Sebastián Iraola, este lugar propone sabores únicos trabajados con productos frescos de temporada.
Con un diseño que permite ver calidez, esta cantina moderna cautiva tanto a vecinos como a visitantes de toda la ciudad. El ambiente resulta ideal tanto para un desayuno tranquilo como para una cena íntima, donde los sabores y la atmósfera se juntan para crear una experiencia inolvidable.
Dónde queda Bonario
Este emblemático bodegón se encuentra ubicado en Avenida Congreso 5702, en pleno barrio de Villa Urquiza. Su ubicación estratégica lo hace accesible desde distintos puntos de la ciudad. Se encuentra abierto de lunes a domingo, desde las 9 de la mañana hasta la medianoche, ofreciendo opciones para cualquier momento del día, desde un desayuno relajado hasta una cena especial en compañía de amigos o familiares.
Qué puedo pedir en Bonario
La carta de "Bonario" es un homenaje a la gastronomía mediterránea y europea con identidad propia. En este lugar, los comensales pueden sorprenderse con una variedad de platos emblemáticos, como:
Boquerones con pickles de pepino, buñuelos de espinaca y mozzarella, y provoleta con mango y sriracha.
New York steak con papas rotas y criolla de mango, milanesa de bife de chorizo con tagliatelle de espinaca, y truchón patagónico.
Especialidades caseras: Musaka tradicional, goulash de hongos con cremoso de papa, y frittata de mar.
Ravioles de trucha con puerro y panzotti de mozzarella y cebolla caramelizada.
Risotto de hongos y queso azul: Una receta reconfortante llena de sabor.
Opciones de brunch: Avocado toast, granola bowls, medialunas y brownies.
Brownie con helado artesanal y salsa de caramelo salado, torta vasca, y flan casero con caramelo o versión de naranja.
Bebidas especiales: Cócteles como Bona Vibra y Bonario Spritz, mocktails como Sunset Spritzer, además de flat white, caramel latte y bon affogato.
Selección de vinos nacionales y cervezas para maridar cualquier plato.
Cómo llegar a Bonario
Gracias a su ubicación céntrica en Villa Urquiza, llegar a "Bonario" es muy fácil desde diferentes puntos de la ciudad. Los visitantes pueden elegir múltiples líneas de colectivo que circulan por la zona, como el 107, 127, 140, 169, 111, 90 y 114, haciendo más fácil el acceso desde distintos barrios de CABA. También es una excelente opción utilizar la línea B del subte, bajándose en la estación Juan Manuel de Rosas. Quienes prefieran viajar en tren cuentan con dos alternativas del tren Mitre: las estaciones Drago y General Urquiza, ambas ubicadas a pocas cuadras del restaurante.