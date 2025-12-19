Bomba en El Trece: una de sus principales figuras renunció al canal y pasa a trabajar para la competencia Ángel de Brito confirmó que, tras 24 años de trabajo, una reconocida cara abandona el canal. "No la quieren ni ver", expresó el conducto de LAM. ¿De quién se trata? + Seguir en







El Trece se despide de una de sus periodistas estrellas. Se trata de Sandra Borghi. Instagram

Conmoción en El Trece por la renuncia repentina de una de sus figuras, que trabajó 24 años en el canal y que ahora comenzará a aparecer en una señal de la competencia. El conductor de LAM, Ángel de Brito, contó todos los detalles por la partida y aseguró picante que "no la querían ni ver" en Artear.

Durante la transmisión de LAM, el conductor aseguró que Sandra Borghi, quien lleva adelante el programa Mediodía Noticias abandona la señal de manera inesperada y repentina.

En esa línea contó que Sandra "viene con varias internas con sus superiores, empezó todo con el tema Fabiola, después con que no la dejaban hacer streamings a ella y a otras conductoras".

Sandra Borghi Redes sociales Eso no es todo, sino que también "vienen de varias discusiones con Ricardo Ravanelli que es el gerente de noticias del canal, de gran trayectoria, parece que está todo pésimo. Y a fin de año dejarían que siga su curso y tome otro rumbo".

"No la quieren ni ver. El tema es con el canal y puntualmente con el noticiero. De hecho hubo despelote cuando la pusieron con Fabián Doman porque el noticiero nunca presta nada", remarcó Ángel. La periodista va a reemplazar a Horacio Cabak en LN+, ya que el conductor vuelve a América.

Ante la noticia, Yanina Latorre no se quedó callada y lanzó un comentario picante: "Dicen que van a decir que renunció, pero que la rajaron y le dieron una indemnización", sentenció.