Pacto de fuga, la película chilena que llegó a Netflix y está entre lo más visto: cuál es la trama

Un estreno chileno de 2020 está siendo tendencia en la popular plataforma de streaming y convocó a miles de suscriptores.

Ahora, llegó a la gran N roja, Pacto de fuga, la película que se lanzó en esta plataforma más vista. Es un thriller chileno de 2020 que fue furor en su momento en los cines.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a la popular plataforma de streaming y se convierten en tendencia en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de usuarios y suscriptores han aumentado notoriamente estos últimos meses de 2025, haciendo de este sitio web el más consumido en el mundo entero.

Sinopsis de Pacto de fuga, la película que llegó a Netflix

Trata de la fuga carcelaria de medio centenar de reos de la Cárcel Pública de Santiago, planeada y perpetrada por 24 presos que cavaron un túnel de más de 80 metros de largo, escondiendo 55 toneladas de tierra dentro del penal, lo que les tomó más de un año de construcción, utilizando sólo un destornillador.

Ni los presos comunes de las celdas cercanas, ni los gendarmes que los vigilaban a diario descubrieron el plan que llevaría a 49 reclusos a alcanzar la libertad en uno de los escapes más sorprendentes de la historia penal chilena.

Tráiler de Pacto de fuga

Reparto de Pacto de fuga

  • Eusebio Arenas como Patricio Velásquez
  • Roberto Farías como Rafael Jimenez
  • Benjamín Vicuña como Leon Vargas
  • Amparo Noguera como Fabiola Pizarro
  • Mario Horton
  • Francisca Gavilán como Paulina Baeza
  • Luis Dubó como Hugo Salgado
  • Patricio Contreras como Rodolfo Ternicier
