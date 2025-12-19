Pacto de fuga, la película chilena que llegó a Netflix y está entre lo más visto: cuál es la trama Un estreno chileno de 2020 está siendo tendencia en la popular plataforma de streaming y convocó a miles de suscriptores. + Seguir en







Ahora, llegó a la gran N roja, Pacto de fuga, la película que se lanzó en esta plataforma más vista. Es un thriller chileno de 2020 que fue furor en su momento en los cines.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a la popular plataforma de streaming y se convierten en tendencia en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de usuarios y suscriptores han aumentado notoriamente estos últimos meses de 2025, haciendo de este sitio web el más consumido en el mundo entero.

Ahora, llegó a la gran N roja, Pacto de fuga, la película que se lanzó en esta plataforma más vista. Es un thriller chileno de 2020 que fue furor en su momento en los cines, basada en hechos reales, se caracteriza por su drama y acción siendo un entretenimiento garantizado para disfrutar con amigos o en soledad desde la comodidad de casa. A continuación te contamos todos los detalles de este super estreno que no te podés perder en el mes de diciembre.

Sinopsis de Pacto de fuga, la película que llegó a Netflix Trata de la fuga carcelaria de medio centenar de reos de la Cárcel Pública de Santiago, planeada y perpetrada por 24 presos que cavaron un túnel de más de 80 metros de largo, escondiendo 55 toneladas de tierra dentro del penal, lo que les tomó más de un año de construcción, utilizando sólo un destornillador.

Ni los presos comunes de las celdas cercanas, ni los gendarmes que los vigilaban a diario descubrieron el plan que llevaría a 49 reclusos a alcanzar la libertad en uno de los escapes más sorprendentes de la historia penal chilena.

pacto de fuga Tráiler de Pacto de fuga Embed - Pacto de Fuga - Tráiler oficial | Amazon Prime Video Reparto de Pacto de fuga Eusebio Arenas como Patricio Velásquez

como Patricio Velásquez Roberto Farías como Rafael Jimenez

como Rafael Jimenez Benjamín Vicuña como Leon Vargas

como Leon Vargas Amparo Noguera como Fabiola Pizarro

como Fabiola Pizarro Mario Horton

Francisca Gavilán como Paulina Baeza

como Paulina Baeza Luis Dubó como Hugo Salgado

como Hugo Salgado Patricio Contreras como Rodolfo Ternicier pacto