Gripe H3N2: cómo distinguirla del Covid 19 y qué síntomas provoca

Tras confirmarse dos contagios en Santa Cruz y uno en Ciudad de Buenos Aires, el virus de la influenza A (H3N2) rememora al coronavirus. Aunque ambas comparten síntomas, presentan diferencias importantes que ayudan a distinguirlas.

El virus de la influenza A ya está en el país.

La confirmación de la detección de tres casos de influenza A (H3N3), correspondiente a la subvariante K, en el país por la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud del Malbrán . El virus que provoca una enfermedad respiratoria, rememora al coronavirus SARS-CoV-2 , que desde 2020 provocó millones de contagios y muertes en todo el mundo, además de un fuerte impacto sanitario, social y económico: aunque ambas comparten síntomas, presentan diferencias importantes que ayudan a distinguirlas.

La gripe H3N2 es un tipo de influenza que suele provocar síntomas respiratorios de inicio brusco. Uno de los signos más frecuentes es la fiebre alta, que puede superar los 38 grados y aparecer de manera repentina . Esta suele estar acompañada de escalofríos, malestar general y una sensación intensa de cansancio.

Otro síntoma característico es el dolor muscular y articular . Quienes han sido contagiados describen dolores en todo el cuerpo, especialmente en piernas, espalda y brazos, lo que dificulta la realización de actividades cotidianas. A esto se suma el dolor de cabeza persistente, que puede ser moderado o intenso.

En cuanto a los síntomas respiratorios, la gripe H3N2 suele causar tos seca, dolor de garganta y congestión nasal . En algunos casos, la tos puede volverse más intensa con el paso de los días. También es frecuente la presencia de secreción nasal y estornudos , aunque estos últimos suelen ser más comunes en resfríos que en la influenza.

El COVID-19, además de fiebre y tos, se distingue por la pérdida del olfato (anosmia) y del gusto (ageusia), síntomas que son menos comunes en la gripe H3N2 . La dificultad para respirar (disnea) es más frecuente en el COVID-19 y puede ser un indicador de gravedad. Aunque ambos virus causan fatiga y dolores musculares, en el COVID-19 suelen ser menos intensos que en la H3N2.

Ambas enfermedades se propagan principalmente por gotitas respiratorias y el contacto con superficies contaminadas. Sin embargo, el COVID-19 tiene una mayor capacidad de propagación asintomática y un período de incubación más largo (entre 2 y 14 días), mientras que la H3N2 tiene un período de incubación más corto (de 1 a 4 días). Esto hace que el COVID-19 pueda ser más difícil de controlar en ciertos contextos.

En términos de gravedad, la gripe H3N2 puede causar cuadros graves, especialmente en grupos de riesgo como niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Sin embargo, generalmente tiene una menor tasa de hospitalización y mortalidad en comparación con el COVID-19, que presenta un mayor riesgo de complicaciones graves como neumonía bilateral, trombosis y síndrome de distress respiratorio agudo (SDRA). Además, el COVID-19 puede dejar secuelas a largo plazo, conocidas como "COVID prolongado".

Covid-19 en Jujuy: más de 700 casos en enero El Covid 19 provocó una pandemia que dejó millones de muertos y secuelas sociales y políticas.

Para el diagnóstico, ambas enfermedades requieren pruebas específicas, como PCR o test rápido. En Argentina, debido a la circulación de ambos virus, se recomienda realizar pruebas combinadas para diferenciarlos, especialmente en grupos de riesgo.

En cuanto a la prevención, para la gripe H3N2 se recomienda la vacunación antigripal anual, el lavado frecuente de manos, el uso de barbijo en espacios cerrados y la ventilación de ambientes. Para el COVID-19, además de las vacunas específicas y sus refuerzos, también se recomienda el uso de barbijo en contextos de riesgo y la ventilación de espacios. Ambas enfermedades requieren medidas de higiene y prevención similares, pero es fundamental estar al día con las vacunas correspondientes para reducir el riesgo de contagio y complicaciones.

Confirman tres casos de gripe H3N2 en Argentina: uno es menor de edad

La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de la Salud (ANLIS) Dr. Carlos G. Malbrán confirmó este viernes los primeros tres casos en Argentina de la gripe H3N2. La influenza fue detectada en dos adolescentes en Santa Cruz y un niño en la Ciudad de Buenos Aires. Todos evolucionan de manera favorable y sin complicaciones.

"Los casos fueron identificados a través de la Red Nacional de Laboratorios y de Unidades Centinela y confirmados por el Laboratorio Nacional de Referencia del INEI-ANLIS, mediante técnicas de secuenciación genómica", detallaron desde el Malbrán.

A su vez, señalaron que tanto las jurisdicciones de Santa Cruz y la Ciudad de Buenos Aires, "tienen la responsabilidad de realizar las investigaciones epidemiológicas pertinentes y de garantizar la atención oportuna de todos los casos detectados". "La vigilancia integrada de influenza y otros virus respiratorios muestra que la circulación viral en el país se mantiene dentro de los valores esperados para la época del año", alertaron.