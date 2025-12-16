Milanesa deliciosa y tragos: el bodegón barato de Buenos Aires que es una locura

Desde 1961 este restaurante se posiciona como un punto de encuentro en el microcentro porteño, destacado por su ambiente familiar, buen servicio, porciones para compartir y precios accesibles.

En el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires , una zona dominada por oficinas y el epicentro del movimiento financiero, se encuentra La Pipeta , un bodegón con más de medio siglo de historia que mantiene viva la tradición de las cantinas porteñas.

Fundado en 1961 , este local es famoso no solo por sus platos abundantes y precios accesibles , sino también por ser un punto de encuentro con un ambiente único, decorado con una impresionante colección de botellas de vino de distintas épocas y regiones, sus carteles de fileteado porteño y las fotos de grandes íconos de la cultura popular.

Con su propuesta equilibrada entre la comida casera de bodegón y una notable oferta de bebidas, atrae a oficinistas al mediodía y a turistas y amantes del buen vino y ricos tragos por la noche. Es un lugar ideal para quienes buscan una experiencia gastronómica tradicional en el corazón de la ciudad.

El restaurante se encuentra en San Martín 498, CABA , en la esquina con Lavalle. Su ubicación es privilegiada, a pasos de la city financiera y la peatonal.

Abre sus puertas de lunes a sábado al mediodía y por la noche, siendo un punto de referencia constante en el microcentro. Solo los domingos permanece cerrado.

Qué puedo pedir en La Pipeta

Al ser un clásico bodegón porteño, su menú se compone de grandes milanesas acompañadas de papas fritas, parrillada con diferentes cortes de carne y achuras, pastas caseras, y platos fríos como matambre de pollo y ensalada rusa.

Todo se sirve en porciones generosas que se pueden compartir entre dos tranquilamente. En cuanto a entradas o acompañamientos, además de las clásicas empanadas de carne, hay buñuelos de acelga y tortilla de papa, que se puede pedir babé o bien cocida.

La Pipeta (2) Instagram @bodegonlapipeta

Los platos son dignos de ser acompañados con una copa de uno de sus vinos seleccionados que forman parte de su gran bodega. También ofrecen tragos y aperitivos para quienes prefieren otras opciones de bebida. Para el postre, no suelen faltar los íconos porteños como el Flan con dulce de leche y crema o el Postre Vigilante.

Cómo llegar a La Pipeta

Si bien ir en auto puede ser bastante rápido desde distintos puntos de la ciudad y alrededores, puede ser difícil encontrar estacionamiento en la zona. La ventaja de su ubicación céntrica garantiza un acceso inmejorable mediante transporte público.

Se puede llegar a través de la Línea B de Subte bajando en la Estación Florida o Avenida Corrientes; en la Línea C en la Estación Lavalle o Diagonal Norte; o la Línea D bajando en la Estación Catedral y caminando algunas cuadras más hasta el lugar.

Múltiples líneas de colectivo transitan por las cercanías de la Avenida Corrientes, Lavalle y la Avenida 9 de Julio. Algunas de las que tienen paradas a pocos metros del restaurante son: 7, 8, 9, 23, 24, 45, 50, 99, 143 y 180.