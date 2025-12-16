Cuáles son las mejores guarniciones para acompañar el asado de fin de año

En reuniones grandes suele optarse por varias opciones para conformar a todos los invitados. En encuentros más chicos, la decisión queda en manos de quien pone la casa o de quienes colaboran con la comida.

La parrillada es mucho más que carne a la parrilla : es un ritual social, una excusa para reunirse y compartir. Los acompañamientos cumplen un rol clave, ya que equilibran sabores y aportan frescura. ¿Cuáles son las mejores guarniciones para acompañarlo?

Milanesa deliciosa y tragos: el bodegón barato de Buenos Aires que es una locura

Elegir con qué acompañar el plato popular puede generar debate entre amigos o familiares. Hay quienes defienden la tradición de “solo carne” y quienes no conciben una parrilla sin ensaladas ni vegetales. La buena noticia es que no existe una única opción correcta: todo depende del gusto de los comensales, la cantidad de personas y el tipo de asado que se prepare.

En este sentido, lo que acompaña puede realzar el sabor de la carne, sumar texturas y aportar nutrientes que equilibran un menú abundante en proteínas y grasas.

En redes sociales, el tema genera discusiones encendidas. Una usuaria de X (ex Twitter) contó que sus hijos hacen asados “ solo carne, como los gauchos en la pampa ”, y su publicación se llenó de comentarios que respaldaban esa postura.

Muchos coincidieron en que el tiempo, el dinero y el apetito destinados a la ensalada podrían usarse para comprar más carne. Otros, en cambio, señalaron que el problema no es la ensalada en sí, sino no saber prepararla bien: combinar ingredientes, condimentar correctamente y sumar opciones más atractivas, como vegetales asados.

Si bien no existe una fórmula única, estas son algunas de las guarniciones más elegidas por los argentinos, ideales para acompañar el asado de fin de año:

Ensalada criolla

La combinación clásica de lechuga, tomate y cebolla nunca falla. Es fresca, liviana y acompaña bien cualquier corte. Solo necesita sal, pimienta y un buen aceite para realzar los sabores.

Papas fritas

Para muchos, el acompañamiento perfecto. Son crocantes, rendidoras y suelen gustar tanto a grandes como a chicos. Funcionan especialmente bien con carnes jugosas.

Ensalada rusa

Una opción más contundente, hecha con papa, zanahoria, arvejas y huevo duro. Aunque algunos la rechazan por la mayonesa, sigue siendo un clásico infaltable en mesas festivas.

Vegetales a la parrilla

Zapallo, berenjena, morrones y cebolla asados ganaron popularidad en los últimos años. Son fáciles de preparar, sabrosos y aportan un toque más saludable al asado.

Provoleta

Puede servirse como entrada o como guarnición. Su sabor intenso y su textura fundida la convierten en una de las opciones más celebradas para acompañar la carne.

Incorporar guarniciones no le quita protagonismo al asado, sino que lo potencia. En especial en celebraciones como el fin de año, sumar ensaladas frescas, vegetales asados y acompañamientos clásicos ayuda a equilibrar el menú y a disfrutar más de cada plato.