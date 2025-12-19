Cuándo y de qué extraña forma se lanzarán los trailers de Marvel para Avengers Doomsday

Si el MCU hace algo, lo hará a lo grande y los múltiples adelantos de la nueva película de Los Vengadores parecen ser la oportunidad para volver su época dorada. Los detalles.

Fuentes indican que el formato de los teasers busca impulsar la taquilla de Avatar: Fire & Ash. Este movimiento estratégico de Disney tiene la ambición de que la nueva entrega de la franquicia Avatar se convierta en la película más recaudadora del año.

El hermetismo de Marvel es una característica que no cambia a pesar de que pasen los años . Desde su creación la franquicia fue uno de los pioneros en mantener secretos hasta el final con el único objetivo de darle al espectador lo más importante: sorpresa en la butaca de cine . Y lo cierto es que lo han logrado, incluso en la época más importante de las redes sociales donde todo se sabe.

La última prueba de ello es que, si bien los rumores existían, nunca se hizo oficial el regreso de Andrew Garfield y Tobey Maguire a "Spiderman: No Way Home" hasta su estreno. Aunque, claro, fue clave la táctica de Andrew de desmentir los rumores hasta el último momento . Y ahora algo similar está pasando con "Avengers: Doomsday" .

Lo cierto es que en los últimos años Marvel perdió fuerza, impacto y poder de creación, pero todo indica que con este film, que es uno de los más esperados del 2026 , la época dorada de la franquicia volvería a comenzar.

No es solamente por el impacto que cada historia de los Avengers tiene en los fanáticos , sino porque producciones como She-Hulk, Thunderbolts o mismo Agatha: All Along hicieron endeble la atención de los espectadores. Pero ahora todo puede cambiar, en especial desde que se anunció el regreso de Robert Downey Jr a los estudios de Marvel. Y, si bien el actor no volverá como Ironman , si lo hará como e l DR. Doom para abrir una nueva etapa de su trabajo con los hermanos Russo.

Pero, para conocer más, incluso saber si es factible que uno de los rumores que indican que Chris Evans vuelve como el Capitán América, Marvel encontró una nueva táctica. Esto es porque ya se confirmó que antes del lanzamiento de la película en 2026 van a estrenar cuatro tráilers juntos en concordancia con el estreno de una película que será publicada en cartelera esta semana.

Marvel Studios confirmó una maniobra publicitaria de alcance inédito para el lanzamiento de Avengers: Doomsday, uno de los títulos más aguardados dentro de la próxima fase del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). La película, programada para estrenarse en 2026, contará con la presentación de cuatro teaser trailers completamente distintos, una estrategia diseñada para maximizar la expectación y el fervor de los seguidores.

El aspecto más notable de esta iniciativa es el método de exhibición. Los avances no serán liberados en plataformas digitales, sino que estarán proyectados exclusivamente en las salas de cine. Cada uno de los cuatro teasers será mostrado de manera rotativa, permaneciendo una semana en cartelera, de forma paralela al lanzamiento y la permanencia en cines de la esperada secuela Avatar: Fire & Ash. Este plan busca asegurar una visibilidad máxima del proyecto y atraer no solo a los leales del MCU, sino también al público general aficionado al cine de gran espectáculo (blockbuster).

Avengers: Doomsday así rompe con el formato promocional tradicional al evitar un único tráiler masivo. Al distribuir cuatro versiones diferentes en las salas durante las semanas iniciales de Avatar: Fire & Ash, Disney está generando un incentivo de peso para que los fanáticos acudan al cine en múltiples ocasiones solo para asegurarse de captar cada uno de los adelantos.

La especulación sobre el contenido es intensa. Se baraja la posibilidad de que cada avance esté temáticamente enfocado en uno de los grandes equipos del multiverso Marvel que se anticipa convergerán en el film. Se mencionan potenciales teasers dedicados a los Vengadores, los Cuatro Fantásticos, los Thunderbolts o los X-Men. Estos breves vistazos exclusivos buscarían, además, ofrecer fragmentos que unan diversas líneas argumentales del MCU en el contexto de la nueva amenaza multiversal.

Según informes del calendario filtrado, el despliegue es inminente. El primer teaser trailer está programado para ser proyectado el 18 de diciembre de 2025, es decir, esta misma semana, en los cines. Justo el mismo día del estreno de Avatar en Argentina. Los tres avances subsiguientes se estrenarán en semanas consecutivas, cubriendo el período hasta principios de 2026, antes de que la campaña de promoción se traslade a plataformas masivas o eventos especiales.

La elección de esta estrategia de exhibición cinematográfica tiene un claro beneficio mutuo, aunque con un marcado énfasis en la taquilla de James Cameron. Fuentes indican que el formato de los teasers busca impulsar la taquilla de Avatar: Fire & Ash. Este movimiento estratégico de Disney tiene la ambición de que la nueva entrega de la franquicia Avatar se convierta en la película más recaudadora del año, siguiendo el precedente de sus antecesoras, justo antes de que finalice el año. De esta forma, el fan service de Marvel se convierte en un motor para el éxito comercial de otro de los gigantes de la compañía, logrando un impacto de doble filo en la industria cinematográfica global.