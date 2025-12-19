19 de diciembre de 2025 Inicio
Qué es la variante H3N2, la gripe que ya circula en Argentina

Se trata de una cepa mutada del virus de la influenza estacional A con la que la población no se ha encontrado con frecuencia en los últimos años. Todos los detalles.

La gripe H3N2 ya circula en el país. 

Crece la preocupación en Argentina luego de la confirmación de los primeros tres casos de la gripe H3N2. La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud del Malbrán detalló en un comunicado que los afectados son dos adolescentes en Santa Cruz y un niño en la Ciudad de Buenos Aires.

El virus de la influenza A ya está en el país.
Preocupa el avance de la gripe H3N2: cómo distinguirla del Covid 19 y qué síntomas provoca

La variante H3N2 es un subtipo del virus de la influenza A que causa gripe estacional y tomó relevancia en los últimos meses por una mutación específica denominada subclado K (o variante K), la cual se caracteriza por ser más contagiosa y tener una mayor capacidad para evadir la respuesta inmune previa.

PERSONA CON GRIPE

Gripe H3N2: principales características

  • Mayor transmisibilidad: El subclado K tiene cambios en su estructura viral que le permiten contagiar con mayor facilidad, aproximadamente un 20% más que otras variantes de H3N2. Esto explica su rápida expansión en Europa, América del Norte y ahora en Sudamérica
  • Síntomas: Los síntomas son similares a los de la gripe estacional: fiebre alta de inicio brusco, dolores musculares, tos seca, cansancio intenso y, en algunos casos, síntomas gastrointestinales (náuseas, vómitos o diarrea, especialmente en niños y adultos mayores)
  • Evasión parcial de la inmunidad: Las mutaciones del subclado K le permiten evadir en parte la inmunidad generada por vacunas anteriores o infecciones previas, lo que facilita su propagación incluso en personas previamente vacunadas.

Gripe H3N2: el comunicado del Ministerio de Salud

El ministerio de Salud emitió un comunicado donde confirmó la circulación de la influenza, aunque confirmó que "hasta el momento, no demostró ser más grave que otras variantes". Además brindó el detalle de las recomendaciones para mantener las medidas habituales de cuidado frente a los virus respiratorios.

  • Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón.
  • Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.
  • Evitar compartir objetos personales.
  • Limpiar y desinfectar las superficies en contacto con personas enfermas.
  • Ventilar adecuadamente los ambientes.
  • Consultar al sistema de salud ante síntomas respiratorios.
  • Los niños de 6 a 24 meses, las embarazadas y puérperas, las personas de 2 a 64 con factores de riesgo, los mayores de 65 años y el personal de salud y estratégico deben recibir la vacuna antigripal una vez al año.

"Se recomienda tener al día los esquemas de inmunización contra las diferentes infecciones respiratorias previstos en el Calendario Nacional de Vacunación. Las vacunas son seguras y gratuitas. Están disponibles en vacunatorios y centros de salud", agregaron.

