INDEC: el Gobierno aseguró que la pobreza bajó casi 11 puntos este año

Según estadísticas realizadas por el INDEC, el índice de pobreza se ubicó en el 27,5% durante el tercer trimestre y significa una baja de 10,8 puntos porcentuales al mismo período del 2024.

Se estima que la indigencia bajó 3,8%.

Según el Gobierno, la pobreza en Argentina bajó casi once puntos durante el último año. Así lo aseguró el Ministerio de Capital Humano mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X en la que difundió nuevos datos relevados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en los que también se estima que la indigencia cayó un 3,8% y la pobreza extema lo hizo en un 14,8%.

De acuerdo a la proyección de datos del último Informe de Distribución de Ingresos publicado por el INDEC, la pobreza en el país se ubicaba en el 38,3% en el tercer trimestre de 2024. Ahora, se encuentra en un 27,5%. Además, la publicación de la cartera dirigida por Sandra Pettovello sostuvo que, desde que Javier Milei asumió la presidencia, la pobreza cayó un 27,3%.

Según el Gobierno, la indigencia también tuvo esta tendencia a la baja. Mientras el último trimestre del año pasado se ubicaba en un 9,2%, ahora se encuentra en el 5,4%. Asimismo, se estima que, a partir de diciembre de 2023, la pobreza extrema bajó unos 14,8%.

"De esta manera, gracias a la implementación de políticas económicas que han contribuido a bajar la inflación y estabilizar la economia, sumado a las acciones encaradas desde Capital Humano, centradas en las personas con mayor vulnerabilidad del país, la pobreza continúa descendiendo en la Argentina", aseguró la cartera de Pettovello.

