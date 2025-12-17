Cómo es el truco para prender el fuego del asado en un minuto para estas Fiestas Este nuevo método para hacerlo rápidamente combina practicidad, seguridad y eficiencia, y se adapta a los nuevos hábitos sin resignar el espíritu del ritual parrillero. Por + Seguir en







Se volvió viral en Brasil un truco para encender el fuego del asado en solo un minuto.

El sistema concentra oxígeno en su interior para lograr un encendido rápido y controlado.

Reduce el tiempo habitual que lleva preparar el fuego de la parrilla con el método tradicional.

Se destaca por ser una opción más limpia, sin manipular carbón suelto ni generar exceso de humo. Iniciar la combustión del carbón suele ser uno de los momentos más demorados y engorrosos de la parrilla. Sin embargo, en las últimas semanas se volvió viral un método para hacerlo rápidamente. ¿Cómo es el truco para prender el fuego del asado en un minuto para estas fiestas?

La tendencia creció en redes sociales, donde cientos de videos muestran cómo este sistema logra brasas listas en pocos minutos, generando debate entre los fanáticos del asado tradicional y quienes celebran las soluciones prácticas.

Como toda innovación ligada al popular plato argentino, el método generó opiniones divididas. Mientras algunos defienden el ritual clásico de prender el fuego, otros sostienen que esta alternativa no altera el sabor y permite disfrutarlo sin demoras ni frustraciones.

carne carbon El método que revoluciona el encendido del asado El truco consiste en un formato de carbón listo para usar, que viene presentado en un paquete cerrado con todo lo necesario para iniciar la combustión. A diferencia del encendido clásico, este sistema:

No requiere papel, cartón ni alcohol

Evita el humo excesivo

Reduce notablemente el tiempo de espera

Mantiene el sabor tradicional del carbón

Por estas características, se convirtió en una de las alternativas más comentadas del verano en Brasil. Cómo funciona el carbón “listo para prender” El funcionamiento es simple y rápido. El paquete se coloca directamente en la parrilla y cuenta con: