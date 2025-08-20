20 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Cuáles son los feriados nacionales que quedan hasta el final del 2025

Estar al tanto de estas fechas facilita la planificación y asegura que los ciudadanos puedan organizar sus planes con mayor tranquilidad.

Por
Conocé los Feriados que restan en el año

Conocé los Feriados que restan en el año

A medida que se acerca el final del año, muchos planifican sus actividades y viajes tomando en cuenta los días de descanso oficiales. Los feriados nacionales son clave para organizar escapadas, reuniones familiares o simplemente disfrutar de un descanso prolongado.

Conocé los Feriados que todavía quedan en el mes
Te puede interesar:

Confirman que habrá un fin de semana largo más en agosto 2025: cuándo es

Conocer el calendario de feriados permite a empresas y trabajadores ajustar sus agendas, anticipar compromisos y evitar conflictos con fechas importantes. Además, sirve para aprovechar al máximo los fines de semana largos que puedan generarse.

Qué feriados quedan a nivel nacional después de agosto 2025

-calendario feriados

Después del 17 de agosto, el siguiente feriado nacional en Argentina será el domingo 12 de octubre de 2025, conmemorando el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Al caer en domingo, no se traslada al lunes, por lo que no habrá fin de semana largo, aunque la conmemoración oficial se mantiene.

Otras fechas importantes del calendario nacional tras octubre son:

  • Lunes 24 de noviembre: feriado por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el jueves 20 de noviembre, generando un fin de semana largo de tres días.

  • Lunes 8 de diciembre: feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

  • Jueves 25 de diciembre: feriado inamovible por Navidad.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 12 de octubre: Día de la Raza
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)

Feriados con fines turísticos

  • 21 de noviembre
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En 2025 queda varios feriados para todo el país

Cuándo será el próximo feriado nacional después de agosto 2025 en Argentina

Los Feriados que figuran en las últimas semanas de agosto

Cuál es el próximo feriado después del 17 de agosto en 2025: ¿es fin de semana largo?

Conocé más sobre los Feriados que quedan en los últimos días de agosto

La última quincena de agosto 2025 trae diferentes feriados para Buenos Aires: cuáles son

El próximo viernes 22 varias localidades tendrán Feriados extras

Fin de semana largo confirmado: será feriado el viernes 22 de agosto en 2025

Todavía restan varios Feriados y días no laborables este mes

Decretan feriado para el jueves 21 de agosto en 2025: qué se celebra y a quienes alcanza

Para quienes puedan aprovechar ambas jornadas, el período de descanso se extiende a tres días consecutivos.

¿Es feriado? Cómo se cobra si te toca trabajar este viernes 15 de agosto en 2025

Rating Cero

¿Estás soltero?, la pregunta de Cazzu a ThomasDantas luego de escucharlo cantar
play

La pícara pregunta de Cazzu a un participante de Luk Ra en La Voz Argentina: "Que me lo digas vos..."

Gimena Accardi sorprendió con una decisión que lo cambia todo tras confesar su infidelidad a Nico Vázquez

Gimena Accardi sorprendió con una decisión que lo cambia todo tras confesar su infidelidad a Nico Vázquez

La noche siempre llega, basada en la novela de Willy Vlautin.
play

La noche siempre llega, la película de Netflix donde el sueldo no aumenta y no alcanza para alquilar: cuál es la trama

La serie se va a estrenar en menos de un mes.

Qué se sabe de Marvel Zombies, la nueva serie animada de Disney que llega después de Eyes of Wakanda

Lamine Yamal y Nicki Nicole fueron grabados paseando por las calles de Mónaco

Inseparables: las imágenes de la escapada romántica de Lamine Yamal y Nicki Nicole por Mónaco

Este lanzamiento confirma la tendencia de Netflix de producir series basadas en sucesos que impactaron a la opinión pública.
play

Está en Netflix y es una serie con una trama compleja y repleta de tensión

últimas noticias

Milei y Caputo ante unas elecciones decisivas para el futuro de la económía. 

Dólar, tasas y el factor externo: los escenarios que vislumbra el mercado de cara a las elecciones

Hace 9 minutos
Cristian Ritondo, habitualmente presente, se ausentó por sus compromisos en el Congreso.

Con eje en reformas laboral y educativas, el Consejo de Mayo se reúne en la Casa Rosada

Hace 10 minutos
play
¿Estás soltero?, la pregunta de Cazzu a ThomasDantas luego de escucharlo cantar

La pícara pregunta de Cazzu a un participante de Luk Ra en La Voz Argentina: "Que me lo digas vos..."

Hace 40 minutos
Racing o Vélez serán uno de los equipos argentinos que se asegurará un lugar en semifinales

Copa Libertadores: Racing y Vélez, ¿tendrá público visitante?

Hace 46 minutos
Hasta un 15% de descuento en YPF por la madrugada.

YPF suma un nuevo descuento y ofrece hasta un 15% en autodespacho de nafta por la madrugada

Hace 1 hora