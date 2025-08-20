Cuáles son los feriados nacionales que quedan hasta el final del 2025 Estar al tanto de estas fechas facilita la planificación y asegura que los ciudadanos puedan organizar sus planes con mayor tranquilidad. Por







Conocé los Feriados que restan en el año

A medida que se acerca el final del año, muchos planifican sus actividades y viajes tomando en cuenta los días de descanso oficiales. Los feriados nacionales son clave para organizar escapadas, reuniones familiares o simplemente disfrutar de un descanso prolongado.

Conocer el calendario de feriados permite a empresas y trabajadores ajustar sus agendas, anticipar compromisos y evitar conflictos con fechas importantes. Además, sirve para aprovechar al máximo los fines de semana largos que puedan generarse.

Qué feriados quedan a nivel nacional después de agosto 2025 -calendario feriados Después del 17 de agosto, el siguiente feriado nacional en Argentina será el domingo 12 de octubre de 2025, conmemorando el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Al caer en domingo, no se traslada al lunes, por lo que no habrá fin de semana largo, aunque la conmemoración oficial se mantiene.

Otras fechas importantes del calendario nacional tras octubre son:

Lunes 24 de noviembre : feriado por el Día de la Soberanía Nacional , trasladado desde el jueves 20 de noviembre, generando un fin de semana largo de tres días .

Lunes 8 de diciembre : feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María .

Jueves 25 de diciembre: feriado inamovible por Navidad.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables 12 de octubre: Día de la Raza

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11) Feriados con fines turísticos 21 de noviembre