Cuáles son los feriados nacionales que quedan hasta el final del 2025

A medida que se acerca el final del año, muchos planifican sus actividades y viajes tomando en cuenta los días de descanso oficiales. Los feriados nacionales son clave para organizar escapadas, reuniones familiares o simplemente disfrutar de un descanso prolongado.
Conocer el calendario de feriados permite a empresas y trabajadores ajustar sus agendas, anticipar compromisos y evitar conflictos con fechas importantes. Además, sirve para aprovechar al máximo los fines de semana largos que puedan generarse.
Qué feriados quedan a nivel nacional después de agosto 2025
Después del 17 de agosto, el siguiente feriado nacional en Argentina será el domingo 12 de octubre de 2025, conmemorando el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Al caer en domingo, no se traslada al lunes, por lo que no habrá fin de semana largo, aunque la conmemoración oficial se mantiene.
Otras fechas importantes del calendario nacional tras octubre son: